Perú lleva siete años sin abrir una gran mina: un plan de USD 1.000 millones en 2026 apunta a romper ese estancamiento

Perú consolida su liderazgo como destino clave de inversión minera ante la creciente demanda de minerales críticos a nivel mundial.

La inversión en exploración minera en Perú experimentó un crecimiento del 20 % durante el último año y se proyecta que supere nuevamente los USD 1.000 millones en 2026.

Este avance se produce en un escenario de mayor demanda global por minerales críticos, con el cobre como principal protagonista, y en medio de una cartera nacional que suma 67 proyectos mineros por más de USD 64.000 millones.

El dinamismo de la exploración minera y el contexto global

Según el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, el país alcanzó cerca de USD 1.000 millones en inversión en exploración durante el año pasado. La expectativa del sector es que esa cifra se incremente este año, manteniendo una tasa de crecimiento similar.

mineria - Las Bambas

De Vinatea destacó que este impulso es fundamental para la viabilidad de nuevos yacimientos y el desarrollo de la cadena minera. “El primer eslabón de la cadena minera es la exploración. Sin exploración no hay nuevas minas”, sostuvo.

La tendencia positiva coincide con una ventana de oportunidad internacional: el auge de la electrificación, la transición energética y la expansión de la infraestructura digital están elevando la demanda de metales como el cobre.

Perú, con la segunda mayor reserva del mundo, se encuentra en una posición estratégica, aunque enfrenta el reto de recuperar posiciones entre los mayores productores globales.

El evento proEXPLO 2026 reunirá en Lima a representantes de más de treinta países, consolidando la posición internacional de la minería peruana.

Siete años sin nuevas minas y la necesidad de reactivar proyectos

Pese al atractivo geológico, Perú no ha inaugurado una gran mina desde 2018, cuando se puso en operación Quellaveco. Este periodo sin nuevos desarrollos acentúa la importancia de dinamizar la inversión en exploración para garantizar el inicio de nuevos proyectos en el corto y mediano plazo.

De Vinatea advirtió que retomar el ciclo de grandes inversiones mineras requiere mantener el ritmo de exploración y fortalecer el ambiente para captar capital formal.

El directivo del IIMP subrayó que la seguridad jurídica y la estabilidad en el sistema de concesiones resultan factores determinantes para atraer inversiones.

“Tenemos que ser capaces de atraer inversión formal en todos los niveles. Para eso necesitamos estabilidad y reglas claras en el sistema de concesiones”, señaló.

Demanda global y minerales críticos impulsan el sector

El crecimiento en exploración minera también responde a la presión de los mercados internacionales por garantizar el abastecimiento de minerales críticos.

La electrificación de la economía y la expansión de centros de datos incrementan la demanda de cobre, elemento esencial en la infraestructura eléctrica y tecnológica. De Vinatea puntualizó que, si se concreta la actual cartera de proyectos, el país podría aspirar a posicionarse como el mayor productor mundial de cobre.

En este contexto, el evento proEXPLO 2026, que se realizará en Lima del 4 al 6 de mayo en el Centro de Exposiciones Jockey, se presenta como el encuentro más relevante de exploración minera en Latinoamérica. Reunirá a representantes de más de 30 países, con una agenda que incluye conferencias magistrales, cursos técnicos y exhibiciones de proyectos geológicos.