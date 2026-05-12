La Joya Mining aterriza en el mercado de valores y marca un hito para la minería aurífera peruana

Grupo La Joya Mining es pionera entre las empresas peruanas procesadoras de minerales auríferos en acceder directamente al mercado de capitales. REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo

El ingreso de Grupo La Joya Mining al mercado de valores peruano establece un precedente relevante para el sector de procesamiento de minerales auríferos.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó el “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo – La Joya” por hasta 10 millones de dólares en el Mercado Alternativo de Valores (MAV).

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Esta decisión fortalece la institucionalidad, la transparencia y el gobierno corporativo en una industria clave para el país, según informó la empresa en un comunicado emitido el 12 de mayo de 2026 en Lima.

Una pila de lingotes de oro de alta pureza simboliza la estabilidad y el valor como activo de refugio en la economía global actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación aprobada incluye la inscripción del programa en el Registro Público del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La primera emisión será por hasta 4 millones de dólares, en línea con los estándares regulatorios y de gestión que exige el mercado de capitales local.

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Transparencia y fortalecimiento institucional como pilares

La autorización de la SMV representa un avance estratégico para Grupo La Joya Mining. Jaime Zúñiga, CEO de la compañía, afirmó que la aprobación “representa mucho más que una autorización financiera”.

“Es el reconocimiento al trabajo que venimos realizando para construir una compañía sólida, formal y alineada con estándares modernos de gestión corporativa, trazabilidad y transparencia”, manigestó el empresario.

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Desde la empresa se sostiene que este paso refleja una visión orientada al largo plazo y al fortalecimiento institucional de la minería peruana.

La estrategia financiera de la empresa prioriza la transparencia, la trazabilidad y la institucionalidad en el sector minero peruano.

Un entorno financiero más sólido en la minería

El contexto favorable para el precio del oro ha mejorado los márgenes de las empresas mineras y ha permitido balances más robustos.

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Mauricio Cabrera, CFO de La Joya Mining, indicó que “mayores márgenes, una generación de caja más robusta y balances más sólidos están redefiniendo el perfil del sector y habilitando una nueva etapa de acceso al mercado de capitales”.

Cabrera agregó que en países como Perú existen oportunidades para integrar a la industria minera con el mercado de valores, impulsando la sofisticación del financiamiento y prácticas de gestión alineadas con estándares internacionales.

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La empresa reafirmó su apuesta por una minería moderna, institucionalizada y conectada con prácticas financieras sostenibles, destacando la importancia de fortalecer la trazabilidad y el gobierno corporativo.

Uso de fondos y actores involucrados en la operación

Los recursos obtenidos a través del programa permitirán a Grupo La Joya Mining fortalecer su capital de trabajo, optimizar su estructura financiera y consolidar su estrategia de crecimiento sostenible y expansión operativa.

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La operación contó con el asesoramiento de Acres Sociedad Agente de Bolsa como estructurador financiero, el Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas en la parte legal y la participación de la Clasificadora de Riesgo Apoyo & Asociados en la evaluación crediticia.

La empresa considera que este ingreso al mercado de valores local puede abrir nuevas alternativas de financiamiento para el sector y contribuir al fortalecimiento de una minería formal, transparente y alineada con los retos contemporáneos de la economía peruana.

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Las nuevas emisiones permitirán a La Joya Mining fortalecer su capital de trabajo y consolidar su crecimiento sostenible en el sector minero.

¿Qué es La Joya Mining?

Grupo La Joya Mining S.A.C., fundada en 2012 y con sede en Arequipa, se dedica al acopio y procesamiento de minerales auríferos para la producción y exportación de barras de oro y plata, operando una planta de beneficio en San José con capacidad de 350 toneladas diarias y presencia en mercados como Dubái y Estados Unidos.

La empresa, que apoya a pequeños productores y acopia mineral de distintas regiones del Perú, impulsa proyectos de responsabilidad social y formalización minera, mantiene una sólida posición financiera y desarrolla la mina Sango, además de contar con planes de expansión en Ecuador y Bolivia.

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