¿Sabía usted que se puede hacer minería de cobre sin cielo abierto? El ‘milagro’ de la minería regenerativa

La minería regenerativa apuesta por restaurar ecosistemas intervenidos, exigiendo colaboración entre empresa privada, Estado y academia.

En el corazón del debate sobre el futuro de la minería, una idea empieza a tomar fuerza: el cobre ya puede extraerse mediante operaciones subterráneas, evitando los tajos a cielo abierto que han marcado la industria. E

sta posibilidad, que responde a las exigencias ambientales y sociales de zonas agrícolas y de alta biodiversidad, es uno de los ejes del futuro para una industria enfocada cada vez más en las relaciones con las comunidades, de acuerdo con Nelson Trejo, presidente de Epiroc Américas – División Partes y Servicios.

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La minería de cobre subterránea gana terreno frente al cielo abierto

Durante la Expo Cobre 2026, el experto explicó en diálogo con Infobae Perú que el desarrollo tecnológico es el motor principal detrás de esta transformación.

Equipos eléctricos y automatizados están permitiendo que la minería subterránea de cobre se convierta en una opción real para proyectos de gran escala.

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Estas soluciones permiten reducir la huella ambiental, operar con mayor precisión y adaptarse a territorios complejos, donde antes la minería era inviable o socialmente cuestionada.

“En zonas donde la agricultura y la biodiversidad son prioritarias, la posibilidad de realizar operaciones bajo tierra abre una nueva etapa para el sector”, detalla Trejo.

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La inversión en equipos eléctricos y automatizados, hasta un 40% superior a los convencionales, protege frente a riesgos socioambientales. REUTERS/Florence Lo

Tecnología avanzada: el motor de la transformación minera

La minería selectiva, apoyada en maquinaria de última generación, facilita la extracción solo de los materiales necesarios, lo que minimiza el impacto sobre el entorno y permite que la actividad minera conviva con otros usos del suelo.

Esta flexibilidad es clave para proyectos ubicados en regiones con alta sensibilidad ambiental o en espacios donde conviven múltiples actividades productivas.

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Según el grupo de origen sueco, esta tendencia responde a una demanda creciente de las comunidades y de las autoridades reguladoras, que exigen un mayor cuidado del entorno y transparencia en cada fase del proyecto.

Inversión en equipos avanzados, una apuesta por la eficiencia

Adoptar la minería subterránea y selectiva requiere una inversión considerable en tecnología de punta, de acuerdo con el análisis de Epiroc. Los equipos eléctricos y automatizados pueden costar entre un 30% y un 40% más que los convencionales, debido a su mayor sofisticación y capacidad para operar con menores emisiones.

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Esta apuesta tecnológica, sin embargo, se presenta como una alternativa más rentable en los estados financieros frente a los riesgos que implica la paralización de proyectos por conflictos sociales o ambientales, una situación que ya ha afectado a la industria en Perú.

El mercado peruano representa el 70% de los ingresos de la región Andina Caribe de Epiroc, marcando el liderazgo del país en innovación minera.

Casos como Tía María, que estuvo paralizado durante años a raíz de la falta de acuerdos con las comunidades y los repetidos cuestionamientos al impacto ambiental, ilustran los altos costos y retrasos que pueden surgir cuando un proyecto no logra avanzar.

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En ese contexto, la inversión en equipos avanzados y procesos más amigables con el entorno se perfila como una estrategia más eficiente para garantizar la viabilidad y continuidad de las operaciones a largo plazo, explica Trejo.

Perú en el centro de la innovación minera regional

La apuesta por la minería regenerativa y por la tecnología avanzada ha llevado a Epiroc a impulsar la creación de la región Andina Caribe, que agrupa a Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, el Caribe y Centroamérica.

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El objetivo es compartir conocimiento técnico y elevar los estándares operativos en toda la región, posicionando a Perú como país líder en la adopción de nuevas prácticas. De hecho, el mercado peruano representa el 70% de los ingresos de la nueva región, consolidando su papel estratégico.

El avance hacia una minería regenerativa también requiere la articulación entre empresas, Estado y universidades. Hoy existen compañías comprometidas con buenas prácticas ambientales y con el cumplimiento de la normativa vigente. La minería regenerativa, con el respaldo de la tecnología y el trabajo conjunto de los actores del sector, marca un nuevo rumbo para el desarrollo minero en el país y la región.

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