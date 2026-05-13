Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

Las imágenes muestran grifos de combustible con vehículos en fila. Un reportero entrevista a un conductor dentro de un automóvil y luego presenta desde una estación de servicio. Se observan bombas de gasolina y áreas con conos. Los gráficos en pantalla indican el aumento del galón de gasolina a S/14.69 y S/16.99, y el galón de GLP a S/6.25 en el distrito de La Victoria. Algunos grifos exhiben bombas de combustible sin vehículos y con conos.

El precio de la gasolina en Lima sigue siendo uno de los temas que más preocupa a conductores, transportistas y familias peruanas. Este miércoles 13 de mayo de 2026, la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) registra diferencias de hasta cinco soles por galón entre las estaciones de servicio más caras y las más económicas de la capital, lo que convierte al comparador de precios en una herramienta indispensable para quienes buscan reducir su gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 13 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este miércoles son los siguientes:

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Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

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Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 24,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

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Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, muestra surtidores de combustible modernos y un tablero digital con los precios actuales de gasolina y diésel, destacando la variación de tarifas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 20,80 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,29 y S/ 22,99, y el premium entre S/ 19,49 y S/ 24,99. En Puente Piedra, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,69 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,57 a S/ 25,99. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,18 y el diésel desde S/ 21,40.

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Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 18,27 en el distrito de Santiago.

Este mapa conceptual muestra la distribución y comparación de precios de combustible en diversos distritos de Lima, Perú, destacando las variaciones en estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Facilito es la herramienta oficial creada por Osinergmin para que los consumidores comparen precios de combustibles en tiempo real en todo el Perú. Está disponible en la página web www.facilito.gob.pe y en aplicación móvil para sistemas iOS y Android, de descarga gratuita.

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Además de gasolina y diésel, la plataforma informa los precios del gas natural vehicular (GNV) y del gas licuado de petróleo (GLP), tanto automotor como envasado. La herramienta también permite localizar la estación de servicio más cercana con el mejor precio según la ubicación del usuario, una función especialmente útil ante la dispersión tarifaria existente en la capital.

Es importante saber que los precios publicados en Facilito son declarados directamente por los operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual de Osinergmin, y tienen carácter de declaración jurada. La detección de precios distintos a los registrados es considerada infracción administrativa sancionable.

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Consumidores hacen fila para abastecer sus vehículos en una estación de servicio urbana en Lima, Perú, donde un letrero digital muestra los altos precios del gasohol, diésel y GNV, con logos de Facilito y OSINERGMIN visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué sube el precio de la gasolina en Perú

El alza sostenida de los combustibles responde a una combinación de factores internacionales y locales. El principal es la volatilidad del precio internacional del petróleo crudo, que fluctúa diariamente en los mercados globales. Cuando el barril sube, los precios en las estaciones peruanas tienden a seguir la misma dirección, y viceversa.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos, generan incertidumbre y presión alcista sobre el crudo. Según Felipe Cantuarias, de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, “la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia de precios al alza”. Perú, con alta dependencia de combustibles importados, amplifica estos efectos en el mercado interno.

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A los factores internacionales se suman los impuestos locales: el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) inciden directamente en el precio final. Los costos de transporte y distribución hacia regiones alejadas, así como los márgenes de ganancia de cada estación de servicio, completan el cuadro que explica la diferencia de precios entre distritos y ciudades.

El impacto en el transporte y la economía familiar

El encarecimiento del combustible ya se traslada al transporte público. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los denominados ‘Chinos’ han incorporado desde marzo un recargo de S/ 0,50 en rutas de alta demanda. Los taxis colectivos que conectan zonas como Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal han subido el pasaje de S/ 7 a S/ 10, según reportes de la prensa local.

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El impacto es mayor en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción significativa de su presupuesto al transporte y la alimentación. Gremios y organizaciones sociales han solicitado la intervención del Estado mediante la reducción de impuestos y la aplicación de subsidios focalizados para contener los efectos sobre la economía doméstica.

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.