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Link del Reintegro 5 del Fonavi se activa pronto: Cómo consultar con DNI si me toca devolución

El padrón con la lista de beneficiarios ya se aprobó y solo falta que se active la opción para consultar el Reintegro 5 para que los exfonavistas sepan si están incluidos

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fonavistas recibiendo orientación sobre su pago
Más de 66 mil exfonavistas podrán cobrar una devolución de sus aportes desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Atento, exfonavista. Si aportaste al Fonavi en su momento, el extinto fondo del Estado peruano, y has recibido ya una parte de la devolución de tus aportes como parte de la lista 1 a la 19, podrías cobrar un nuevo monto desde este jueves 14 de mayo.

Si bien hay ciertas características que deben tener los beneficiarios que están incluidos en el ya aprobado padrón del pago del Reintegro 5 del Fonavi, para decenas de exaportantes es más fácil consultar con su DNI en el link. Si bien aún no se activa esta opción, sí pronto ya se podrá acceder. Así podrás realizar esta consulta:

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  • Se deberá ingresar a través de la página web en https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/
  • En el módulo de consulta deberás entrar en la opción “4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026
  • Ahí deberás ingresar el número de documento de identidad (DNI) del fonavista titular (este puede ser el tuyo o el de tu familiar fonavista, en caso seas heredero).
  • Luego debes colocar los caracteres exactos del código CAPTCHA y listo, podrás revisar si eres parte del padrón de este pago.
fonavistas celebrando la aprobación de un nuevo pago
Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Características de los beneficiarios

Si bien en la consulta con DNI se señalan quiénes son los beneficiarios de esta nueva devolución del Fonavi, varios exaportantes que no se vean dentro de este padrón a pesar de considerar que se debió incluirles podrán tener mayor claridad en base a las características que se aprobaron para los integrantes de este cobro.

Se trata de 66 mil 644 exfonavistas incluidos, para los que se destina el monto total de S/222 millones 234 mil 70,69 para financiar sus devoluciones. Según acordó la Comisión Ad Hoc, estos tienen las siguientes características:

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  • Beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes. Es decir, de la lista 1 a la 19 (no incluye quienes hayan sido parte de la lista 20, 21 y 22)
  • El grupo de beneficiarios está conformado por exfonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad
  • También por exfonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026
  • También por exfonavistas que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS
  • También los que perciban pensión de invalidez de la ONP
  • También los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.
Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Pero hay más. Inclusive cuando uno cuenta con todas estas características, si no ha acreditado que ha pagado aportes al Fonavi (o si tampoco su empleador lo ha hecho) —esto es presentar documentos en los que se verifique estos pagos realizados, como boletas de pago en entidades estatales— entonces no habrá manera en que sea incluido en la devolución.

Como se sabe, la Comisión Ad Hoc incluye a exfonavista que han acreditado al menos S/40 de aportes en este grupos de pagos para devolución.

fonavista cobrando en el Banco de la Nación
Primero cobrarán los fonavistas vivos, y luego los herederos deberán acreditarse para cobrar por los fallecidos. - Crédito Banco de la Nación

Los siguientes pasos

  • Entre este martes 12 y el miércoles 13 de mayo se deberá activar la opción de consulta del Reintegro 5 en la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi
  • A más tardar también el 13 de mayo, el Banco de la Nación deberá publicar el cronograma de pagos a estos fonavistas según el último dígito del DNI
  • Desde el jueves 14 de mayo, y respetando el cronograma que se publique, los beneficiarios del Reintegro 5 podrán cobrar su monto de devolución en las oficinas del Banco de la Nación
  • Posteriormente, se deberá incluir a los beneficiarios del Reintegro 5 en la opción de consulta del CERAD de esta nueva devolución.

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