¿Por qué OSINERGMIN inmovilizó más de 1.600 balones de gas durante megaoperativo?

Un operativo realizado por el personal de Osinergmin, quienes visten uniformes y cascos blancos, comprobó balones de gas con una sustancia espumosa en las válvulas. Se documenta la inmovilización de 1600 cilindros de gas por representar un peligro inminente contra los usuarios.

Un total de 1.665 balones de gas licuado de petróleo (GLP) fueron inmovilizados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) durante un megaoperativo ejecutado en plantas envasadoras de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. La operación, realizada en simultáneo, tuvo como objetivo principal identificar riesgos para la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector energético.

Las acciones de supervisión permitieron a OSINERGMIN detectar múltiples irregularidades en las instalaciones visitadas. Entre las principales observaciones figuran válvulas de seguridad pintadas, lo que puede afectar su funcionamiento y ocultar daños o manipulaciones, así como cilindros con fugas y la ausencia de dispositivos de seguridad obligatorios. Adicionalmente, se reportó la falta de inspección periódica y la omisión de la prueba hidrostática, procedimiento que verifica la integridad estructural de los balones de gas y permite descartar riesgos de explosión o fuga.

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Las inspecciones abarcaron tanto la revisión física de los balones como la verificación documental de los procesos de mantenimiento y control de calidad en las plantas envasadoras. El operativo se desplegó en coordinación con autoridades locales y representantes de Defensa Civil, quienes acompañaron a los supervisores durante la intervención para constatar posibles escenarios de peligro para la población.

La presencia de válvulas de seguridad pintadas representa una infracción a la normativa técnica, ya que impide la correcta identificación de su estado real y puede enmascarar deterioros que comprometen la seguridad. Esta práctica incrementa el riesgo de incidentes, dado que las válvulas constituyen el primer mecanismo de protección ante sobrepresiones o fallos internos del cilindro.

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El GLP es el motor de muchos hogares peruanos porque es la materia prima para cocinar.

Acciones tomadas tras conocer los graves incidentes

Por otra parte, la detección de cilindros con fugas exigió la inmediata inmovilización de los balones afectados para evitar posibles escapes de gas en ambientes cerrados o zonas residenciales. OSINERGMIN subrayó que el GLP es altamente inflamable y cualquier fuga, por mínima que sea, puede derivar en explosiones o intoxicaciones. En esos casos, los envases quedan fuera de circulación hasta cumplir con las reparaciones y revisiones técnicas correspondientes.

Las inspecciones también evidenciaron la ausencia de dispositivos de seguridad en varios balones, como válvulas de alivio y tapas protectoras, elementos que reducen la exposición a factores externos y previenen accidentes por manipulación inadecuada. Esta omisión constituye una falta grave para las empresas envasadoras, ya que compromete la integridad de los usuarios y vulnera los estándares exigidos por la regulación nacional.

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El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia. Foto: TV Perú

Un aspecto crítico identificado durante el megaoperativo fue la falta de inspección periódica y la omisión de la prueba hidrostática en numerosos balones. Esta verificación, que consiste en someter los cilindros a presiones controladas para evaluar su resistencia y descartar fisuras, es obligatoria para asegurar que los envases se mantengan en condiciones óptimas de uso. La ausencia de esta prueba aumenta significativamente el riesgo de accidentes y representa una infracción que puede derivar en sanciones administrativas para los responsables.

OSINERGMIN informó que los 1.665 balones inmovilizados permanecerán bajo custodia hasta que las empresas responsables subsanen las observaciones y acrediten el cumplimiento de todas las exigencias técnicas y de seguridad. Además, el organismo anunció que continuará con operativos similares en otras regiones del país para reforzar la fiscalización y reducir los riesgos asociados al uso de GLP en el ámbito doméstico y comercial.

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Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones de OSINERGMIN

Representantes de OSINERGMIN insistieron en la importancia de que los usuarios verifiquen el estado de los balones antes de adquirirlos y exijan la presencia de sellos y dispositivos de seguridad. El organismo recomendó no aceptar cilindros con signos de manipulación, pintura reciente en las válvulas o sin tapas protectoras, y solicitar siempre la boleta o factura correspondiente para facilitar eventuales reclamos.

La supervisión de balones de gas en el Perú se enmarca en una política preventiva orientada a reducir incidentes y proteger la vida e integridad de los ciudadanos. En los últimos años se han registrado accidentes vinculados a fugas o explosiones de GLP, muchos de ellos vinculados a mal estado del envase o deficiencias en los mecanismos de seguridad.

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OSINERGMIN y su plan nacional de fiscalización

El megaoperativo realizado en Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno y Tacna forma parte de un plan nacional de fiscalización que busca fortalecer la cultura de la seguridad en el sector energético. OSINERGMIN anunció que mantendrá la vigilancia sobre las plantas envasadoras, aplicando sanciones a quienes incumplan las normativas y promoviendo campañas de información para que la población pueda identificar posibles riesgos en el uso de balones de gas.

Entre los compromisos asumidos por las autoridades, figura la creación de canales de denuncia para que los usuarios reporten irregularidades o incidentes relacionados con el GLP. Asimismo, el organismo supervisor exhortó a la ciudadanía a colaborar con las tareas de fiscalización y a no adquirir balones de procedencia dudosa, ya que ello puede poner en peligro la seguridad de familias y comunidades.

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Balones de gas almacenados en un punto de distribución. (Osinergmin)

La inmovilización de 1.665 balones de gas durante el megaoperativo representa uno de los mayores decomisos realizados por OSINERGMIN en el presente año y evidencia la persistencia de riesgos asociados al almacenamiento y distribución de GLP en el sur del país. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la supervisión constante y de aplicar todo el rigor de la ley a quienes pongan en riesgo la seguridad pública mediante prácticas irregulares o negligentes en el manejo de combustibles.