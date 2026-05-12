Depósito de CTS llega con retiro: ¿Cómo saber si tengo esta cuenta en un banco?

¿Tienes CTS en un banco o en otra entidad financiera? Hay dos maneras de poder dar con esa cuenta que creías perdida. - Crédito Andina

Hasta este viernes 15 de mayo las empresas y empleadores deben depositar el primero monto de la CTS para este 2026 a todos los trabajadores del sector privado. Pero, a diferencia de hace más de cinco años, la Compensación por tiempo de servicios ya no funciona tanto como un seguro de desempleo y más como otro monto a retirar.

Gracias a diversas leyes, la más vigente de 2025, el dinero de la CTS puede sacarse libremente de las cuentas y disponerse como se prefiera. Esta vez, se podrá sacar el 100% hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Sin embargo, dada la alta rotación de profesionales, muchos de estos trabajadores aún no sabe si podrían tener cuentas CTS que han dejado olvidadas en otra entidad financiera, sobre todo si han cambiado de banco donde reciben su sueldo. En su momento, Infobae Perú consultó a Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, quien recomendó revisar los documentos cuando una persona terminó un empleo, para encontrar el detalle esta cuenta CTS que tenga.

Retiro CTS 2025: todo lo que debes saber de la disposición del 100% de los fondos | Tiktok Jorge Carrillo

¿Dónde tengo mi cuenta CTS?

Aún algunos trabajadores no saben si tienen cuenta CTS con montos en alguna entidad. Primero, si es que te van a depositar, esto se hará en un banco, Caja o financiera, que tú hayas acordado con tu empleador. Si no acordaste, este monto llegará a una cuenta en la entidad donde recibes tu sueldo.

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Como se sabe, una cuenta CTS es esa donde se reciben los pagos por este derecho laboral (el empleador los deposita en esta). Pero si uno ha cambiado de trabajo, o ha cambiado de banco, puede que haya dejado atrás algunas cuentas que usaba y haya perdido el rastro de este dinero. En teoría, este todavía debería existir si ha mantenido montos y no ha retirado su dinero. ¿Cómo encontrarlo? Jorge Carrillo sugirió ya anteriormente la solución inicial.

“Lo primero que tendría que hacer es revisar los documentos cuando salió la persona de trabajar, porque ahí debería haber una carta de liberación de la CTS. Y en esa carta debe estar el nombre de la institución financiera, para acordarse donde tenía la CTS”, explicó el experto.

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Si ya te llegó al CTS, ya puedes "retirarla". Pero podría demorar aún dos días más hasta que la puedas sacar. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Así, con esa información, lo que debería hacer el ciudadano es acercarse a esa entidad a consultar por esa cuenta. “Porque la cuenta debe tener dinero, probablemente. La cuenta, por lo menos, debe existir, debe tener saldo. La persona puede ir con su DNI y lo retira, reactiva la cuenta o lo traspasa a otra”, agrega Carrillo.

Consultar si tengo CTS

Esa forma sería la más fácil. Pero si uno no tiene éxito con esto, entonces tendrá que apostar por la segunda solución, más trabajosa. “Si no encuentra esa carta, tendria que hacer un ‘barrido’ por las instituciones financieras (son más de 40 donde puedes tener tu depósitos), y ahí verificar dónde tiene CTS”, explicó en su momento el experto en Finanzas.

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Se sugiere que el trabajador podría empezar, al menos, por el banco o entidad donde recibía su sueldo. Y de ahí consultar a las entidades que recuerde. Otra opción podría ser también consultar con el antiguo empleador.

¿Cómo saber si tienes cuenta CTS? El BCP señala que puedes revisarlo a través de Banca Móvil BCP o Banca por Internet o acercándote a cualquier Agencia BCP. - Crédito PUCP

Quién decide la cuenta CTS

Según la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, “el trabajador que ingrese a prestar servicios deberá comunicar a su empleador, por escrito y bajo cargo, en un plazo que no excederá del 30 de abril o 31 de octubre según su fecha de ingreso, el nombre del depositario que ha elegido, el tipo de cuenta y moneda en que deberá efectuarse el depósito”.

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Es el trabajador el que debería haber detallado esta entidad. ¿Pero si no lo hizo? “Si el trabajador no cumple con esta obligación el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas, bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el período más largo permitido”, aclara el MTPE.

Si debes consultar a los principales bancos para saber si, en efecto, tienes una cuenta CTS en estos y puedas hacer el retiro considera ls siguientes formas de contacto:

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BCP : Para saber si tienes una cuenta CTS en el Banco de Crédito del Perú (BCP), comunícate al 3119898 o a través de su sitio web.

BBVA : Consulta si tienes una cuenta CTS BBVA, comunicándote al 5950000 o ingresando a su banca por internet.

Interbank : Si quieres saber si existe una cuenta CTS a tu nombre en el banco Interbank, comunícate al 3119000 o a su banca por internet o su sitio web

Scotiabank: Comunícate al 3116000 o al sitio web de Scotiabank para consultar si tienes una cuenta CTS a tu nombre para proceder con el retiro.