¿Alza en los combustibles? Conoce las diez recomendaciones claves para ahorrar gasolina ante el alza de precios

La crisis del alza de combustible se agravó ante la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El reciente incremento en el precio de la gasolina ha llevado a millones de conductores a ajustar sus hábitos y buscar alternativas para reducir el impacto en su economía diaria. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) difundió una serie de recomendaciones destinadas a optimizar el consumo y extender la autonomía de cada tanque, enfocándose en la importancia de mantener prácticas eficientes y cuidar el estado general del vehículo.

10 recomendaciones para ahorrar gasolina

Según APESEG, pequeñas modificaciones en la rutina al volante pueden traducirse en ahorros sustanciales, tanto para usuarios particulares como para quienes emplean automóviles en actividades comerciales.

1. Conduce con suavidad

APESEG sostiene que la forma de conducir influye de manera directa en el gasto de combustible. El organismo hace énfasis en que las aceleraciones bruscas y los frenazos inesperados aumentan el consumo de gasolina y aceleran el desgaste de piezas como frenos y neumáticos.

“La conducción suave, anticipando las condiciones del tránsito y manteniendo una velocidad constante, permite que el motor trabaje de manera más eficiente”, señala el gremio. Esta práctica no solo contribuye al ahorro, sino que también prolonga la vida útil del vehículo.

Es importante mantener un ritmo estable al momento de conducir para ahorrar gasolina (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Mantén una velocidad moderada

La entidad recomienda mantener una velocidad moderada, ya que, al superar los 90 kilómetros por hora, el consumo de combustible puede aumentar en un 10% o más por cada incremento adicional, debido a la mayor resistencia del aire.

“Si el conductor no tiene prisa, es preferible optar por un ritmo constante, especialmente en carretera”, afirma APESEG. El uso del control de crucero en trayectos largos ayuda a evitar aceleraciones innecesarias y mantiene el rendimiento óptimo del motor.

3. Cuida el motor

El mantenimiento preventivo del motor figura entre los consejos más relevantes. Cambiar el aceite a tiempo, revisar los filtros de aire y verificar el estado de las bujías incide directamente en la eficiencia del vehículo.

Cuando alguno de estos componentes presenta fallas, el motor requiere más esfuerzo para funcionar, lo que se traduce en un mayor gasto de combustible. Un chequeo regular en talleres especializados previene reparaciones costosas y ayuda a mantener niveles de consumo adecuados.

El aceite de motor no caduca como un alimento, pero sí se vence: con el tiempo pierde sus propiedades y deja de proteger el motor - crédito Lufilsur

4. Verifica la presión de los neumáticos

Otro aspecto clave señalado por APESEG es la presión de los neumáticos. Circular con presión inferior a la recomendada incrementa la fricción con el asfalto, obligando al motor a gastar más energía para desplazar el auto.

La asociación sugiere revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y siempre antes de realizar viajes largos. Este control sencillo puede evitar un aumento innecesario en el consumo y mejorar la seguridad en carretera.

El filtro de aire mojado es una señal de alerta: el motor pudo haber aspirado agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

5. Evita llevar peso innecesario

APESEG también aconseja evitar peso innecesario. Cada kilo extra en el maletero o en el habitáculo agrega carga al motor, lo que incide directamente en el gasto de combustible. Portaequipajes, baúles de techo y portabicicletas generan además resistencia aerodinámica, que obliga al motor a trabajar más. La recomendación es retirar estos accesorios cuando no se utilicen y viajar solo con los objetos esenciales.

6. Apaga el motor si vas a detenerte por varios minutos

El organismo destaca la importancia de apagar el motor si el vehículo va a permanecer detenido por varios minutos. “Mantener el motor encendido mientras el auto no se mueve sigue consumiendo combustible”, advierte la asociación. Esta situación es habitual al esperar a alguien, durante una obra vial o en la puerta de una vivienda. Muchos vehículos modernos cuentan con sistemas automáticos de encendido y apagado, pero en los modelos que no disponen de esta función, el conductor puede hacerlo manualmente sin inconvenientes.

Vapor blanco saliendo del escape, normal en mañanas frías; atención si persiste o huele dulce - crédito Imagen ilustrativa Infobae

7. Usa el aire acondicionado con moderación

El uso del aire acondicionado debe ser moderado, ya que representa un gasto adicional de combustible. APESEG recomienda encenderlo solo cuando resulte imprescindible y regular la temperatura para evitar un consumo excesivo. A velocidades bajas, es preferible ventilar el automóvil abriendo ligeramente las ventanas, mientras que, a altas velocidades, se aconseja mantenerlas cerradas para no generar resistencia extra.

Este proceso debe repetirse hasta cinco veces y está demostrado que la temperatura del vehículo puede bajar aproximadamente unos 10º en segundos. (Reuters)

8. Planifica tus rutas

La planificación de rutas surge como una medida eficaz para reducir el consumo. Aplicaciones como Google Maps o Waze permiten identificar trayectos más cortos o con menos tráfico, evitando desvíos y congestiones.

“Si se deben realizar varias diligencias, es conveniente agruparlas en un solo recorrido”, aconseja APESEG. Esta organización básica reduce el kilometraje total y, por ende, el combustible utilizado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

9. No abuses del punto muerto

APESEG desmonta el mito de que conducir en punto muerto (neutro) en bajadas ayuda a ahorrar gasolina. En los vehículos modernos, el sistema de inyección corta el suministro de combustible cuando se deja de acelerar con una marcha engranada. “Circular en punto muerto elimina el freno motor y parte del control sobre el vehículo, generando riesgos para la seguridad”, advierte la entidad. La recomendación es aprovechar la inercia y utilizar correctamente las marchas para mantener la eficiencia y seguridad.

10. Comparte el auto cuando sea posible

Finalmente, el gremio resalta la eficacia de compartir el auto como una de las formas más directas de reducir el gasto en gasolina. Coordinar viajes con compañeros de trabajo, familiares o amigos disminuye el número de autos en circulación y los costos individuales de traslado. Esta práctica, además de aliviar el tráfico urbano, contribuye a reducir la contaminación y el consumo global de combustibles fósiles.

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros subraya que adaptar estos consejos a la rutina cotidiana puede hacer una diferencia tangible en el presupuesto mensual y en la vida útil del vehículo. Al priorizar la conducción eficiente, el mantenimiento regular y la organización de los trayectos, los conductores peruanos disponen de herramientas prácticas para enfrentar el aumento de los precios de la gasolina.