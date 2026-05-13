Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 13 de mayo de 2026

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4 este miércoles 13 de may o con epicentro en la ciudad de Ayabaca , en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura.

Ayabaca, Piura (Magnitud 4.0) El movimiento se registró a las 4:10 a.m. con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca , en la provincia del mismo nombre, departamento de Piura. La profundidad fue de 92 kilómetros y las coordenadas de -4.79, -79.92 grados. El rango de alerta emitido fue verde , lo que indica un evento de bajo impacto para la población.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes 12 de mayo en la ciudad de Satipo , en la provincia de Satipo del departamento de Junín, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Satipo, Junín (Magnitud 4.3) A las 5:47 p.m. del martes 12 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.3 con epicentro a 37 kilómetros al noreste de Satipo , en la provincia de Satipo, Junín. La profundidad fue de 17 kilómetros y se registró una intensidad de III en Satipo , lo que equivale a una vibración leve perceptible por la población pero sin daños.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este lunes 11 de mayo en la ciudad de Atico , en la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Caravelí, Arequipa (Magnitud 3.7) A las 2:42 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.7 a 30 kilómetros al oeste de Chala , en la provincia de Caravelí, Arequipa. La profundidad fue de 22 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Chala .

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 este martes 12 de mayo con epicentro en la ciudad de Capaso , en la provincia de El Collao del departamento de Puno.

El Collao, Puno (Magnitud 4.2) A la 1:32 p.m. del martes 12 de mayo, el Censis reportó un sismo de magnitud 4.2 a 20 kilómetros al norte de Capaso , en la provincia de El Collao, Puno. La profundidad fue de 185 kilómetros , lo que lo clasifica como un sismo profundo, con menor impacto superficial pese a su magnitud.

Huancayo, Junín (Magnitud 3.4) A las 12:23 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 8 kilómetros al sur de Huasicancha , en la provincia de Huancayo, Junín. La profundidad fue de 15 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Huasicancha .

Caravelí, Arequipa (Magnitud 4.7) El sismo más fuerte de la semana ocurrió a la 1:03 a.m. del martes 12 de mayo con epicentro a 24 kilómetros al sur de Atico , en la provincia de Caravelí, Arequipa. La magnitud fue de 4.7 , la profundidad de 36 kilómetros y la intensidad registrada fue de III en Atico . Aunque fue el evento de mayor energía de la semana, no generó reportes de daños.

San Juan de Marcona, Ica (Magnitud 4.1) A las 2:09 p.m. del lunes 11 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.1 a 50 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona , en la provincia de Nasca, Ica. La profundidad fue de 29 kilómetros .

Un sismo de magnitud 4.3 ocurrió este lunes 11 de mayo en la ciudad de Chimbote, en la provincia de Santa, del departamento de Áncash, de acuerdo con la más reciente información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) .

Chimbote, Áncash (Magnitud 4.3) A la 1:20 p.m. del lunes 11 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 78 kilómetros al suroeste de Chimbote , en la provincia de Santa, Áncash. La profundidad fue de 51 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Chimbote , lo que equivale a una vibración claramente perceptible por la población.

Sullana, Piura (Magnitud 4.5) A las 8:50 a.m. del lunes 11 de mayo, el Censis registró un sismo de magnitud 4.5 a 11 kilómetros al suroeste de Sullana , en la provincia del mismo nombre, Piura. La profundidad fue de 40 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Sullana .

17:57 hs

A qué hora ocurren más sismos en Perú

Un análisis difundido por Asismet, plataforma de divulgación sismológica, basado en el catálogo del IGP, examinó los 24.102 sismos de magnitud 4.0 o superior ocurridos en el Perú desde 1960 hasta la actualidad. El resultado revela una tendencia estadística llamativa: la mayor concentración de eventos se registra entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m.

La hora con más sismos acumulados es la 1:00 a.m., con 1.226 eventos. Le siguen las 3:00 a.m. con 1.187 y la medianoche (00:00) con 1.173. Las horas con menor actividad registrada son las 2:00 p.m. (862 sismos), las 10:00 a.m. (863) y las 11:00 a.m. (865).

Los especialistas aclaran que los terremotos no obedecen a horarios humanos. La concentración nocturna puede explicarse por factores estadísticos propios de series históricas extensas, por la mayor percepción de los movimientos durante la madrugada, cuando hay menos ruido ambiental, y por la mejora progresiva de la red sísmica nacional, que permite detectar más eventos en cualquier franja horaria.