Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 13 de mayo de 2026

Perú registra una intensa semana sísmica con nueve temblores en seis regiones entre el 11 y 13 de mayo. El más fuerte fue un sismo de magnitud 4.7 en Arequipa. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea en tiempo real la actividad sísmica nacional, sigue en vivo todas las actualizaciones

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Ilustración de un fuerte sismo en Perú: muestra un mapa del país con alerta y una ciudad con edificios derrumbados, calles agrietadas y vehículos destruidos.
La capital peruana, Lima, muestra escenas de destrucción con edificios colapsados, calles agrietadas y vehículos aplastados, reflejando el impacto de un poderoso sismo que sacudió la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró al menos nueve sismos entre el 11 y 13 de mayo de 2026 en distintas regiones del país, con magnitudes que van de 3.4 a 4.7 grados. Los movimientos se reportaron en Piura, Arequipa, Junín, Puno, Ica, Áncash y Satipo, en lo que representa una semana de actividad sísmica distribuida a lo largo del territorio nacional. Ninguno de los eventos superó el umbral de alerta naranja ni generó reportes de daños materiales o víctimas.

17:58 hsHoy

Sismo hoy en Piura

Ayabaca, Piura (Magnitud 4.0) El movimiento se registró a las 4:10 a.m. con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca, en la provincia del mismo nombre, departamento de Piura. La profundidad fue de 92 kilómetros y las coordenadas de -4.79, -79.92 grados. El rango de alerta emitido fue verde, lo que indica un evento de bajo impacto para la población.

Tiembla el norte del Perú: IGP registra un sismo de magnitud 4.0 en Piura

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4 este miércoles 13 de mayo con epicentro en la ciudad de Ayabaca, en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura.

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17:58 hsHoy

Sismo de 4.3 en Satipo

Satipo, Junín (Magnitud 4.3) A las 5:47 p.m. del martes 12 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.3 con epicentro a 37 kilómetros al noreste de Satipo, en la provincia de Satipo, Junín. La profundidad fue de 17 kilómetros y se registró una intensidad de III en Satipo, lo que equivale a una vibración leve perceptible por la población pero sin daños.

Se registró un sismo de magnitud 4.3 en Satipo

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes 12 de mayo en la ciudad de Satipo, en la provincia de Satipo del departamento de Junín, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

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17:58 hsHoy

Sismo en Arequipa

Caravelí, Arequipa (Magnitud 3.7) A las 2:42 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.7 a 30 kilómetros al oeste de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa. La profundidad fue de 22 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Chala.

Atico, Arequipa, registra un sismo de magnitud 4.7

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los sismos más fuertes del mundo

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.7 se registró este lunes 11 de mayo en la ciudad de Atico, en la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

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17:58 hsHoy

Sismo en Puno

El Collao, Puno (Magnitud 4.2) A la 1:32 p.m. del martes 12 de mayo, el Censis reportó un sismo de magnitud 4.2 a 20 kilómetros al norte de Capaso, en la provincia de El Collao, Puno. La profundidad fue de 185 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo profundo, con menor impacto superficial pese a su magnitud.

IGP registró un sismo de magnitud 4.2 en Capaso, Puno

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 este martes 12 de mayo con epicentro en la ciudad de Capaso, en la provincia de El Collao del departamento de Puno.

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17:58 hsHoy

Sismo en Junín

Huancayo, Junín (Magnitud 3.4) A las 12:23 p.m. del martes 12 de mayo, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 8 kilómetros al sur de Huasicancha, en la provincia de Huancayo, Junín. La profundidad fue de 15 kilómetros y la intensidad alcanzó II-III en Huasicancha.

17:58 hsHoy

Sismo en Arequipa

Caravelí, Arequipa (Magnitud 4.7) El sismo más fuerte de la semana ocurrió a la 1:03 a.m. del martes 12 de mayo con epicentro a 24 kilómetros al sur de Atico, en la provincia de Caravelí, Arequipa. La magnitud fue de 4.7, la profundidad de 36 kilómetros y la intensidad registrada fue de III en Atico. Aunque fue el evento de mayor energía de la semana, no generó reportes de daños.

17:58 hsHoy

Sismo en Ica

San Juan de Marcona, Ica (Magnitud 4.1) A las 2:09 p.m. del lunes 11 de mayo, el IGP reportó un sismo de magnitud 4.1 a 50 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, Ica. La profundidad fue de 29 kilómetros.

17:58 hsHoy

Sismo en Chimbote

Chimbote, Áncash (Magnitud 4.3) A la 1:20 p.m. del lunes 11 de mayo, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 78 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia de Santa, Áncash. La profundidad fue de 51 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Chimbote, lo que equivale a una vibración claramente perceptible por la población.

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Chimbote

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.3 ocurrió este lunes 11 de mayo en la ciudad de Chimbote, en la provincia de Santa, del departamento de Áncash, de acuerdo con la más reciente información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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17:57 hsHoy

Sismo en Piura

Sullana, Piura (Magnitud 4.5) A las 8:50 a.m. del lunes 11 de mayo, el Censis registró un sismo de magnitud 4.5 a 11 kilómetros al suroeste de Sullana, en la provincia del mismo nombre, Piura. La profundidad fue de 40 kilómetros y la intensidad alcanzó III-IV en Sullana.

Sismo de magnitud 4.2 sacude Piura: IGP reporta que el epicentro estuvo a 121 km al sur de la ciudad
Sismo de magnitud 4.2 sacude Piura: IGP reporta que el epicentro estuvo a 121 km al sur de la ciudad
17:57 hsHoy

A qué hora ocurren más sismos en Perú

Un análisis difundido por Asismet, plataforma de divulgación sismológica, basado en el catálogo del IGP, examinó los 24.102 sismos de magnitud 4.0 o superior ocurridos en el Perú desde 1960 hasta la actualidad. El resultado revela una tendencia estadística llamativa: la mayor concentración de eventos se registra entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m.

La hora con más sismos acumulados es la 1:00 a.m., con 1.226 eventos. Le siguen las 3:00 a.m. con 1.187 y la medianoche (00:00) con 1.173. Las horas con menor actividad registrada son las 2:00 p.m. (862 sismos), las 10:00 a.m. (863) y las 11:00 a.m. (865).

Los especialistas aclaran que los terremotos no obedecen a horarios humanos. La concentración nocturna puede explicarse por factores estadísticos propios de series históricas extensas, por la mayor percepción de los movimientos durante la madrugada, cuando hay menos ruido ambiental, y por la mejora progresiva de la red sísmica nacional, que permite detectar más eventos en cualquier franja horaria.

Perú ha registrado más de 800 sismos en lo que va del año, una cifra alarmante que pone en evidencia la vulnerabilidad de zonas como la Costa Verde. Expertos analizan los riesgos y explican el retraso en la implementación del sistema de alerta temprana. | Video: Canal N.

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