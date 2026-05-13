José María Balcázar sobre las elecciones: “Los jóvenes no quieren políticos improvisados como hemos sido nosotros”

A falta de unas semanas para el final del periodo presidencial, el presidente José María Balcázar -el cuarto mandatario en cinco años- se pronunció respecto a los deseos de la juventud peruana para elegir al próximo jefe de Estado y afirmó que los electores ya no desean “políticos improvisados”, un grupo en el que también se incluyó.

Durante una actividad oficial de electrificación rural, en Loreto, Balcázar sostuvo que “las últimas elecciones que hemos tenido es un claro ejemplo de lo que quieren los jóvenes del Perú. Ya no quieren políticos improvisados, como hemos sido nosotros. Quieren gente, caras nuevas, gente nueva que entre al país. Y si son preparados, mucho mejor”.

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El presidente también fue crítico con la forma en la que funciona la democracia en el Perú y la imposibilidad que tienen los peruanos para remover de sus cargos a funcionarios que no tienen la capacidad de gobernar.

“No es posible que la democracia llegue a Iquitos, como a todo el Perú, cada cinco años en una votación y te olvidas. Y los que salieron elegidos no los podemos remover. ¿Qué es eso? Si nos toca la mala suerte, un alcalde o un gobernador en cualquier parte, o un congresista o un presidente que no tiene ni siquiera el sentido de gobernar, no lo podemos cambiar, porque la Constitución no nos lo permite. Y tenemos que esperar, ¿no? Cinco años más. ¿Qué democracia es esa?”, cuestionó el mandatario.

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José María Balcázar, jefe de Estado, valora el respaldo legislativo del Congreso y expresa su gratitud, afirmando que este apoyo lo anima a seguir trabajando en los meses restantes de su gestión. (Foto: Presidencia del Perú)

Abogado de Pedro Castillo cree que José María Balcázar no indultará al expresidente

En entrevista con Exitosa, el abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, señaló que continuará la batalla legal para lograr un indulto a favor de su patrocinado luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales, en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026, señaló que el pedido presentado “no cumplía los requisitos reglamentarios mínimos”.

Ayala incluso afirmó que la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia ”no tiene nada que ver en esto, simplemente es un órgano que recomienda, nada más. Y eso no vincula al presidente de la República”, según expresó en Exitosa.

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El abogado también apuntó a los equilibrios políticos en el Congreso: “Son 101 votos que los partidos políticos sumaron para destituir a Pedro Castillo (...) ¿Cuántos parlamentarios son en total? 130. Por el 90 % de congresistas votaron en contra de Pedro Castillo. Quiere decir que estos mismos señores han puesto a Balcázar. Y Balcázar, si da el indulto, lo van a destituir, lo van a vacar al día siguiente, porque quien actualmente gobierna es el Parlamento”.

Abogado de Pedro Castillo cree que José María Balcázar no indultará al expresidente porque “si lo hace, lo sacan al día siguiente”. (Video: Exitosa)

Indulto a Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

El titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, excluyó cualquier posibilidad de que el Gobierno de José María Balcázar considere un indulto para Pedro Castillo al afirmar en conferencia de prensa que este proceso de indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”.

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Durante una conferencia de prensa, el ministro Arroyo afirmó que la situación administrativa también fue aclarada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. El titular del Minjus indicó que “no se encuentra en este momento en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros”.