Perú

Rafael López Aliaga exige repetir elecciones y llama a movilización por presunto fraude electoral: “Un método venezolano”

El candidato presidencial onvocó a ciudadanos y a distintos líderes políticos a concentrarse en el Campo de Marte, con el objetivo de expresar su rechazo al desarrollo del proceso electoral y promover un pronunciamiento público frente a las irregularidades denunciadas

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El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga denuncia una campaña deliberada de sabotaje contra el país, señalando problemas que se registaron durante la jornada electoral. (Crédoito: ATV)

El candidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció a favor de la realización de nuevas elecciones en el país, en medio de cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral. En entrevista con ATV, señaló que esta postura responde a su percepción de irregularidades que, según indicó, habrían afectado el normal desarrollo de la jornada.

“Mi opinión personal es sí. Tengo que consultarlo con mi partido, pero creo que uno en la vida tiene que plantarse”, declaró, al ser consultado sobre la posibilidad de repetir las elecciones. En esa línea, afirmó que “está primero la dignidad del Perú”, en referencia a la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral.

El postulante también sostuvo que existiría un “claro sabotaje al Perú planificado por grupos de interés”, aunque no presentó evidencias concretas durante la entrevista. Según dijo, estos hechos formarían parte de una estrategia que, en su opinión, habría afectado derechos fundamentales de los ciudadanos en el contexto electoral.

Rafael López Aliaga pide repetir elecciones y convoca protesta en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Rafael López Aliaga/Agencia Andina)
Rafael López Aliaga pide repetir elecciones y convoca protesta en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Rafael López Aliaga/Agencia Andina)

Cuestionamientos y retrasos en el proceso

En sus declaraciones, López Aliaga cuestionó directamente a las autoridades electorales, en particular al jefe de la ONPE, al señalar que “es parte de un engranaje, de una estrategia que está siendo denunciada penalmente”. Estas afirmaciones se producen en medio de reportes sobre retrasos en la instalación de mesas de sufragio en distintas zonas del país.

El candidato también hizo referencia a demoras en la distribución del material electoral, indicando que “las actas que debían estar en mesa a las seis de la mañana no estuvieron”, y que en algunos casos llegaron “a las diez, once, hasta dos de la tarde”. Estos hechos, según afirmó, evidenciarían un patrón de irregularidades durante la jornada.

Asimismo, calificó lo ocurrido como un “método venezolano”, aludiendo a lo que describió como prácticas destinadas a retrasar procesos electorales. “Hemos visto un método venezolano, lo que hemos visto el domingo”, expresó durante la entrevista, en referencia a los problemas logísticos reportados.

Rafael López Aliaga expresa su indignación por las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral. El líder de Renovación Popular compara la situación con Venezuela, afirmando que "hasta Maduro fue más democrático", y acusa directamente a las autoridades electorales. (Crédito: ATV)

RLA convoca a movilización

En paralelo, López Aliaga convocó a la ciudadanía a participar en una movilización para expresar su rechazo a los hechos denunciados. El evento fue programado para las 6:00 a.m. en el Campo de Marte, en Lima, con el objetivo de reunir a simpatizantes y otros actores políticos.

“Convoco a todo peruano de buena voluntad para estar a las seis de la tarde hoy día en el Campo de Marte”, manifestó el candidato, quien también señaló que busca una reacción ciudadana frente a lo que considera una vulneración de derechos. “Si el pueblo no reacciona, no se indigna, hay que reaccionar a tiempo”, añadió para ATV.

El líder político indicó, además, que ha tomado contacto con otras figuras públicas para sumarse a esta convocatoria, aunque evitó pronunciarse en nombre de ellos. “He hablado con ellos, pero no voy a hablar por ellos”.

Rafael López Aliaga exige nuevos comicios tras cuestionar el proceso electoral y convoca a concentración pública. (Foto composición: Infobae Perú/RLA/Andina)
Rafael López Aliaga exige nuevos comicios tras cuestionar el proceso electoral y convoca a concentración pública. (Foto composición: Infobae Perú/RLA/Andina)

Exige investigación exhaustiva

Finalmente, el candidato reiteró su posición de que los hechos observados deben ser investigados por las autoridades competentes. En ese sentido, se mencionó durante la entrevista que corresponderá a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el sistema judicial determinar responsabilidades en caso de confirmarse irregularidades.

López Aliaga insistió en que los problemas registrados no serían hechos aislados, sino parte de una situación más amplia. “Sabotaje hay y no es un solo hecho aislado, es sabotaje planificado”, afirmó, reiterando su postura sobre el proceso.

Rafael López Aliaga denuncia “sabotaje planificado” en comicios y llama a protesta ciudadana en el Campo de Marte. (Foto: Agencia Andina)
Rafael López Aliaga denuncia “sabotaje planificado” en comicios y llama a protesta ciudadana en el Campo de Marte. (Foto: Agencia Andina)

El desarrollo de los acontecimientos y las eventuales decisiones de las autoridades electorales y judiciales serán claves para determinar el curso del proceso, en un contexto marcado por cuestionamientos y llamados a la movilización ciudadana.

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