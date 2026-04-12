Perú

Ricardo Belmont, el ‘outsider’ de Perú que pasó de tener 2% a todavía pelear por la presidencia

El exalcalde y empresario, fundador del Partido Cívico Obras, se encuentra cerca de ser presidente de la República tras un giro en las encuestas, una campaña polémica y un discurso que desafía a la clase política tradicional

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Primer plano de Ricardo Belmont, hombre mayor de pelo canoso y barba blanca, sonriendo ampliamente, con una mano en la cabeza. Personas borrosas detrás
Ricardo Belmont, conocido político y candidato presidencial, participa en un acto de campaña de cara a las Elecciones Perú, donde se le ve sonriendo y tocándose la cabeza en medio de una multitud.

En medio de semanas llenas de incertidumbre, Ricardo Belmont se perfiló como el protagonista inesperado en las Elecciones Generales 2026 y aún se mantiene en la carrera por llegar a la segunda vuelta presidencial.

Con el flash electoral a boca de urna de diferentes encuestadoras se logró observar los siguientes resultados: Keiko Fujimori ya estaría en segunda vuelta, mientras que su rival podría ser Belmont, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto.

Existe consenso entre las tres encuestadoras en ubicar al partido Fuerza Popular en el primer lugar, con una votación que oscila entre el 16.5% y el 19.8%.

Para el segundo lugar, los resultados muestran variaciones significativas. Mientras que Ipsos otorga el segundo lugar a Juntos por el Perú (12.1%), Datum y CIT coinciden en posicionar a Renovación Popular en dicha casilla con un 12.8% y 13% respectivamente.

Pero este puesto se encuentra en disputa también por el partido Obras con cifras cercanas al 12% y Buen Gobierno con 11.6% según Datum.

No votó ni se le vio

Belmont no acudió a votar en su local asignado en Chorrillos a pesar de que las mesas funcionaron con normalidad. La ausencia, a una hora del cierre de la jornada, llamó la atención de los medios, aunque por su edad no está obligado a sufragar.

Belmont inició el día con un desayuno intimo en casa con su familia, descartando el tradicional desayuno electoral. Su esposa aseguró a la prensa que el candidato se encuentra bien de salud, pese a que él mismo reconoció recientemente estar bajo exámenes médicos por una condición aún no diagnosticada.

Supuesta enfermedad

En una entrevista, Belmont reveló que enfrenta problemas de salud tras la detección de una condición inusual durante la campaña electoral de 2026.

Aunque sus médicos recomendaron no divulgar la situación hasta después de las elecciones, Belmont decidió hacerlo público y afirmó que aún espera los resultados de nuevas evaluaciones.

No precisó la parte del cuerpo afectada, pero recordó que en el pasado le detectaron una mancha en el pulmón sospechosa de cáncer y que, a lo largo de su vida, ha sido sometido a 14 operaciones.

Durante su declaración, Belmont citó a su médico, quien le indicó que las enfermedades avanzan lentamente en personas mayores, por lo que podría tener al menos cinco años de vida, tiempo suficiente para cumplir un eventual mandato presidencial.

El candidato presidencial de OBRAS señaló que atraviesa nuevas evaluaciones tras un hallazgo que aún no tiene diagnóstico definitivo. | Video: Pico y Café

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Formación académica y política

La hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma que Ricardo Belmont Cassinelli nació en Lima en 1945 y que reside en el distrito de Chorrillos.

Obtuvo el título de Bachiller en Administración de Empresas en la Universidad de Lima en 1977, tras completar la primaria y secundaria en instituciones de la capital. No reporta estudios de posgrado.

Su experiencia profesional se centra en la fundación y dirección de la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (RBC), propietaria del canal RBC Televisión, donde trabajó entre 1986 y 2025.

En el ámbito público, fue alcalde de Lima Metropolitana entre 1990 y 1995 y congresista accesitario entre 2009 y 2011. También presidió la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y participó en el directorio del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). Desde 2022, lidera el Partido Cívico Obras, agrupación con la que postula a la presidencia. Pero también transitó por otras organizaciones políticas, como Unión por el Perú, partido al que renunció en 2021.

Exalcalde de Lima y empresario, Ricardo Belmont busca la presidencia en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Andina/FB:@OBRAS)
Exalcalde de Lima y empresario, Ricardo Belmont busca la presidencia en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Andina/FB:@OBRAS)

Cómo llegó a la segunda vuelta y su evolución en las encuestas

La campaña de Ricardo Belmont estuvo marcada por un crecimiento repentino en las encuestas. De acuerdo con los últimos sondeos, el candidato de Obras empató en intención de voto con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ambos en torno al 11%, mientras que Rafael López Aliaga y otros postulantes quedaban relegados.

El fenómeno Belmont se apoya en la percepción de outsider, pese a su pasado político, y en su discurso de “candidato autoayuda”, una etiqueta utilizada por el analista Jorge Aragón ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. Según Aragón, la campaña de Belmont logra atraer a electores que rechazan la confrontación y buscan una figura reconocible fuera de los partidos tradicionales.

La presencia de Belmont en redes sociales y su actuación en el debate presidencial fueron factores clave de su crecimiento, en un contexto donde la fragmentación del voto y la volatilidad electoral han sido protagonistas.

Ricardo Belmont

Cuestionamientos a su trabajo y acusaciones judiciales

La carrera política y empresarial de Ricardo Belmont ha estado acompañada de controversias. El caso del “accionariado difundido” de RBC, un proyecto de los años 80 que prometía utilidades a miles de pequeños inversionistas, es uno de los antecedentes más recordados.

Se estima que más de 70.000 accionistas han reclamado durante décadas la devolución de sus aportes, sin recibir utilidades ni explicaciones satisfactorias.

En el ámbito judicial, Belmont enfrenta al menos cuatro investigaciones fiscales en curso por presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación. La Corte Suprema resolvió recientemente en contra de su reclamo por el control de la señal de RBC, mientras que otras disputas judiciales incluyen acusaciones de toma irregular de instalaciones y denuncias por vulnerar la ley de silencio electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló a Cívico Obras por no entregar informes financieros completos de campaña. Además, la lista parlamentaria del partido ha sido criticada por la inclusión de varios candidatos con antecedentes judiciales.

Las declaraciones públicas de Belmont también han sido objeto de polémica, desde comentarios sobre migración y género hasta posturas negacionistas durante la pandemia.

Principales propuestas

El programa de Ricardo Belmont se articula en torno a la idea de un “contrato de gestión”. Entre sus ejes destaca el Plan Choque de Obras Paralizadas, que plantea culminar 1.500 infraestructuras abandonadas en educación y salud. Propone una economía social de mercado para combatir monopolios, así como la formalización masiva de trabajadores.

En materia social, promete declarar la emergencia sanitaria, elevar los salarios docentes y reducir la deserción escolar al 5% en zonas rurales.

En seguridad, plantea recortar los sueldos del Congreso en 50% y utilizar los fondos para combatir la delincuencia. Propone además elegir jueces y fiscales por voto popular y crear una plataforma de denuncias con control ciudadano.

En el plano político, impulsa reformas constitucionales para fortalecer libertades y garantizar mecanismos de revocatoria de autoridades. Insiste en la reducción del gasto burocrático y en la redistribución de recursos hacia infraestructura social y productiva.

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