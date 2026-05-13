¿Gianluca Lapadula vendrá a la Liga 1 tras consumarse el descenso de Spezia? Christian Cueva opina del futuro de ‘Il Peruviano’

Gianluca Lapadula abrazando a Christian Cueva en un entrenamiento en la selección peruana. - Crédito: FPF

El futuro de Gianluca Lapadula está en el aire. El descenso de Spezia a la Serie C, acaso el descalabro deportivo más grande de su carrera, lo obliga a pensar rápido en escenarios posteriores que le permitan continuar extendiendo su trayectoria. Dentro de ese ejercicio no puede quedar fuera de la ecuación una posible aventura en la Liga 1.

Aunque ‘Il Peruviano’ no ha hablado en concreto de esa posibilidad inmediata, algunos de sus compañeros se han dado el permiso de opinar de su situación. Así pues, Christian Cueva espera que el delantero de la selección peruana resuelva pronto esa cuestión, sin importarle su próximo paradero.

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Gianluca Lapadula conduciendo una pelota mientras sufre la marca de un oponente. - Crédito: Spezia

“Eso es doloroso para cualquier jugador, pero creo que su carrera la debe seguir sea ahí o donde elija él. Simplemente hay que seguir trabajando”, aseveró el actual mediocentro de Juan Pablo II en una declaración al vuelo con Willax Deportes.

Cueva, además, ha sido muy enfático en que no está en la posición de ofrecer sugerencias, menos a un compañero que sigue afligido por la caída a la Serie C: “No estoy para recomendar nada, la verdad. Gianluca Lapadula tuvo una escena que descendió con un equipo al que le tiene mucho cariño. Eso fue lo que me comentó, porque hablé con él”.

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Pese a la asistencia del ítalo-peruano, el Spezia no pudo mantener la categoría y descendió a la Serie C del fútbol italiano. Crédito: Instagram producto peruano.

Curso plomizo

El ciclo 2025/26 se le presentó complicado a Lapadula desde el inicio. Aunque contaba con un vínculo vigente, el cuerpo técnico había decidido desmarcarlo de las planificaciones argumentando que prefería apostar por jóvenes puntuales. De tal manera, el ‘9’ de Perú quedó en el dique seco.

Otro aspecto que le jugaba en contra a Gianluca era los problemas físicos que arrastraba por lesiones. Aun así, tenía cartel en el ascenso de Italia para fichar por otra entidad. No obstante, el alto costo de su ficha hacía imposible dar ese paso y sin una salida de por medio se decidió que continuara en Spezia.

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Gianluca Lapadula empleándose de lleno contra Catanzaro. - Crédito: Spezia

Eso sí, tenía que aceptar un rol de suplente por detrás de tres futbolistas como Artístico Grabiele, Di Serio Giuseppe y Vlahovic Vanja. Así las cosas, perteneció por largo tiempo como una alternativa, aunque cuando se le daba el pulso para hacer su ingreso demostraba el crédito de su vigencia goleadora.

Si bien Lapadula aún tenía cuerda, seguía sin convencer a los entrenadores de turno y acabó acostumbrándose a ser una pieza de recambio que registró unas estadísticas plomizas para alguien de su talla y experiencia: 5 goles y 2 asistencias en 18 encuentros de la Serie B.

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El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

Entre ceja y ceja

La posibilidad de que Gianluca Lapadula llegue a Latinoamérica ha sido evaluada en reiteradas ocasiones por sus agentes. Durante los últimos años, la representación del delantero gestionó acercamientos con clubes de alto perfil en la región.

Entre los casos más destacados se encuentran los intentos con el Club América (MEX) y el Atlético Mineiro (BRA). Ninguna de estas negociaciones prosperó debido al elevado costo que implica la incorporación del jugador.

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Gianluca Lapadula cerrará su etapa con Spezia. - Crédito: Difusión

En la actualidad, con Lapadula transitando el inicio de su etapa de veteranía, su arribo a algún club latinoamericano mantiene vigencia como opción, incluso dentro del propio Perú.

Un club de la Liga 1 llegó a consultar formalmente a la agencia de representación del futbolista. La respuesta ante este interés fue una negativa contundente, descartando cualquier posibilidad de fichaje en ese momento.

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