Asciende a 20 la cifra de peruanos fallecidos en Rusia y Ucrania, según abogado de familias de connacionales en zona de conflicto

Peruanos engañados con falsas ofertas de trabajo terminaron como soldados en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que no se ha detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de peruanos fallecidos en combate en la guerra entre Rusia y Ucrania alcanzó los 20, según confirmó el abogado Percy Salinas, representante de los familiares de las víctimas. Los connacionales llegaron a la zona de conflicto, en muchos casos, engañados por falsas promesas de empleo y becas académicas en Rusia, país que actualmente mantiene una ofensiva militar en territorio ucraniano.

De acuerdo con información validada el último fin de semana por Salinas, además de los 20 decesos confirmados, 19 peruanos permanecen hospitalizados con heridas graves—dos de ellos en estado crítico—, mientras que cuatro se encuentran como prisioneros de guerra bajo custodia de las fuerzas ucranianas. La situación de los heridos es especialmente delicada, ya que uno de los pacientes podría perder las extremidades si no es intervenido en los próximos días.

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Hasta el momento, la Cancillería del Perú ha reportado que 635 peruanos están inubicables desde hace siete semanas, lo que incrementa la preocupación entre sus familiares y eleva la presión sobre la diplomacia peruana para acelerar las gestiones de localización y repatriación. En tanto, el número de connacionales que han logrado regresar al país asciende a 25.

Peruanos reclutados con engaños para el ejército ruso expresan desesperación en el frente, vigilados por no poder escapar de la zona de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado Percy Salinas detalló que “a la fecha tenemos 20 fallecidos confirmados, 19 peruanos se encuentran en hospitales gravemente heridos, dos de ellos en condición bastante crítica. Tenemos cuatro peruanos presos de guerra en Ucrania y 635 peruanos que no tienen hace siete semanas contacto con sus familiares”. Esta información fue corroborada por Salinas en diálogo con RPP Noticias, quien subrayó que la mayoría de heridos se encuentran en hospitales de campaña cercanos a la línea de combate, a unos 600 kilómetros del frente principal.

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El representante legal de las familias explicó que la ubicación exacta de los heridos es incierta debido a la magnitud del conflicto y las dificultades de comunicación. “Uno de los heridos, si no es operado en los próximos días, va a perder las extremidades”, advirtió Salinas, enfatizando la urgencia de la asistencia médica y consular.

La esposa de un peruano herido tras la explosión de una granada en Rusia relató el dramático estado en el que se encuentra su pareja, quien habría sido reclutado bajo falsas promesas. Fuente: ATV Noticias

Respecto a los desaparecidos, el letrado señaló que la falta de contacto durante más de un mes incrementa la incertidumbre y el temor de los familiares, quienes carecen de información sobre el paradero y el estado de salud de sus seres queridos.

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Falsas promesas de estudio y trabajo siguen atrayendo a peruanos a zona de conflicto

El flujo de peruanos hacia Rusia responde a un patrón de captación basado en falsas ofertas de trabajo y becas académicas. Percy Salinas denunció que la modalidad de engaño no solo persiste, sino que se ha incrementado en los últimos meses a pesar de los esfuerzos de información y advertencia. Según el abogado, “el fin de semana ha salido un grupo de peruanos anunciando que han sido becados para ir a estudiar a Rusia, un país que está en guerra. La información es bastante clara, pero siguen saliendo”.

Un joven de aspecto latino, vestido con uniforme militar verde oliva y una bandera peruana en el pecho, yace exhausto en una cama de hospital mientras una bandera rusa ondea desenfocada a través de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salinas alertó que los estafadores suelen captar especialmente a jóvenes de provincias o zonas alejadas, quienes son convencidos de viajar bajo el pretexto de oportunidades laborales o educativas inexistentes. “Al único varón de la familia se lo han llevado a Rusia con la falsa promesa de darle alguna situación”, relató el abogado, subrayando la vulnerabilidad de estas comunidades ante discursos engañosos.

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En el contexto regional, el letrado estimó que desde 2024 han viajado 25.000 latinoamericanos a Rusia bajo distintas modalidades, aunque no existe información precisa sobre cuántos han logrado regresar a sus países de origen.

Familiares exigen respuestas y mayor celeridad en apoyo del Estado peruano

La Cancillería peruana ha informado que mantiene reuniones periódicas con los familiares de los afectados y que continúa solicitando a la Embajada de la Federación de Rusia en Lima la localización de los connacionales. Sin embargo, Percy Salinas expresó su preocupación por la lentitud de las gestiones diplomáticas: “Mientras los Estados se pongan de acuerdo, la cifra de muertos y heridos va a incrementar. Mi exhortación es que esto sea más célere”.

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Familiares de peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania fueron captados este 4 de mayo al sostener fotografías de sus allegados, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cerca a Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

El abogado recordó que el último domingo, junto a otros representantes legales, publicó una carta abierta dirigida al presidente de la República, en la que solicitaron que la protección y repatriación de los peruanos atrapados en la guerra sea considerada una política de Estado. “No podemos permitir que cerca de mil peruanos hoy día estén en una condición que mañana más tarde vamos a empezar a traer solamente cajones con muertos”, sentenció.

Familiares de las víctimas han reportado dificultades para recibir información y apoyo oportuno. Un caso particular es el de un padre que, tras la muerte de su hijo en 2024, entregó una solicitud de indemnización a la Embajada de Perú en Rusia, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. “Es indignante que hay peruanos que se aprovechen de esta situación”, denunció Salinas, reiterando el pedido de atención efectiva.

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La situación de los peruanos en la guerra entre Rusia y Ucrania sigue agravándose, en tanto las cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos aumentan y las familias insisten en la urgencia de acciones concretas por parte del Estado peruano y la comunidad internacional.