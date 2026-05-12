Karla Tarazona desmiente haber sido la amante de Christian Domínguez durante su relación con Pamela Franco

Cansada de los dimes y diretes, Karla Tarazona arremete contra Pamela Franco y otras exparejas de Christian Domínguez. En esta entrevista, niega haber sido la amante y se muestra decidida a iniciar un proceso legal para limpiar su imagen. Video: América TV / América Hoy

Karla Tarazona salió al frente para negar tajantemente que haya sido la tercera persona en la relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco. La conductora, en declaraciones exclusivas para ‘América Hoy’, fue directa y enfática al desmentir cualquier insinuación de que se habría involucrado sentimentalmente con el cantante mientras este aún mantenía su vínculo con la madre de su hija menor.

“Nunca. Nunca. Gracias a Dios, cuando yo he tenido parejas, ya terminaba mi relación con Cristian, cada uno ha hecho su vida y yo no necesitaba meterme en la relación de nadie”, respondió Tarazona cuando la reportera le consultó directamente sobre el tema.

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La declaración llega en el marco de la escalada de tensiones entre Karla Tarazona y Pamela Franco, quienes se encuentran en una disputa que ya trascendió las redes sociales y se dirige hacia los tribunales. La conductora fue clara al señalar que no piensa tolerar más comentarios que afecten su imagen pública y que ya tomó medidas concretas.

Acciones legales y advertencia a Pamela Franco

Tarazona confirmó que ya se enviaron documentos legales a Pamela Franco y que, ante la falta de rectificación, continuará con el proceso judicial.

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Karla Tarazona decidió no callar más y tomar acciones legales contra las exparejas de Christian Domínguez, Pamela Franco y Melanie Martínez. La conductora asegura estar harta de que manchen su nombre y confirma que procederá con una querella. Video: América TV / América Hoy

“Ya está, ya todo se va a manejar de la manera que es correcta. Ya has enviado una. Ya está todo. Al no haber rectificación, se tiene que proceder. Ya se envió lo que se tenía que enviar y ahora viene lo que viene a continuación, que es el tema de las querellas, y entonces cada uno se tendrá que hacer responsable de las cosas que ha dicho”, advirtió.

La conductora también cuestionó la manera en que algunas figuras del espectáculo utilizan las plataformas digitales para hacer declaraciones sin consecuencias. “Yo creo que acá se confundieron y creyeron que porque se sentaban en los podcast, porque en los podcast se les permite todo, yo también tengo que permitirles y eso no es así“, señaló.

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La indirecta de Pamela Franco y la respuesta de Karla Tarazona

El conflicto se intensificó cuando Pamela Franco publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta directa hacia Tarazona: “Qué flojera me da una mujer problemática que cree que todo el mundo quiere discutir con ella y todo el mundo le tiene envidia cuando lo que en realidad da es lástima".

Karla Tarazona, fiel a su estilo, optó por no responder con indirectas y reafirmó que prefiere resolver los conflictos por la vía legal. “Yo mis redes sociales las utilizo para mostrar mi trabajo, para mostrar mi familia, para mostrar cosas bonitas, positivas. Como te digo, no me interesa entrar en una disputa pública o a ver quién sube más indirectas que la otra. Eso no es lo mío“, concluyó.

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Karla Tarazona niega rotundamente haber sido amante de Christian Domínguez mientras él mantenía relación con Pamela Franco.

El contexto de la disputa

La polémica entre Karla Tarazona y Pamela Franco se originó a raíz de declaraciones de la cantante en distintos programas y plataformas digitales, donde habló sobre su relación con Christian Domínguez e insinuó situaciones que, según Tarazona, afectan directamente su imagen y honra.

Entre los puntos más sensibles, Franco reveló en entrevistas que el concepto que tenía de Karla estaba basado en lo que el propio Domínguez le contaba, incluyendo supuestos problemas de alcohol, versión que Tarazona rechazó categóricamente.

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Por su parte, Christian Domínguez también se pronunció al respecto, dejando en claro que su relación con Karla Tarazona comenzó mucho tiempo después de terminar con Pamela Franco. “Después del episodio de Pamela y todo lo demás”, precisó el cantante, intentando despejar cualquier duda sobre los tiempos de sus relaciones.

La disputa también involucra a Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Domínguez, a quien Tarazona también incluyó en sus advertencias legales. “Cada uno se tendrá que hacer responsable de las cosas que ha dicho”, reiteró la conductora, dejando en claro que el proceso legal alcanzará a todas las personas que, según ella, hayan emitido declaraciones que la perjudiquen.

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