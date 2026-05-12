Astrónomo peruano propone en foro internacional en Moscú proteger el lado oculto de la Luna ante la colonización espacial

Víctor Vera impulsa iniciativa internacional para proteger el lado opuesto de la Luna de potencias espaciales. (Foto:FB/@rsgovperu)

El astrónomo peruano Víctor Vera participó como uno de los cien expertos seleccionados globalmente en el foro “Diálogo Abierto: El futuro del mundo. Nueva plataforma para el crecimiento global”, realizado en Moscú entre el 27 y el 29 de abril de 2024. En este evento, que congrega a especialistas de todos los continentes y figura como preámbulo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, Vera presentó una propuesta para proteger el lado opuesto de la Luna a través de un tratado internacional impulsado desde las Naciones Unidas. Su planteamiento busca evitar la contaminación y el uso unilateral de los recursos lunares, en un contexto de renovada competencia entre Estados Unidos, China y Rusia por iniciar la colonización del satélite, según informó Andina Noticias.

De las más de 1.600 investigaciones sometidas a evaluación internacional, solo cien obtuvieron aprobación para ser debatidas en este foro, lo que posiciona la investigación de Vera como una de las más sobresalientes del certamen. El proyecto presentado —polifacético en su alcance— forma parte de la iniciativa internacional SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Vida Inteligente en el Universo), bajo colaboración científica con Italia. Vera fue el representante exclusivo del Perú en la cita, siendo la segunda vez que asiste al foro internacional.

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Científico peruano plantea desde Moscú una regulación global para evitar la contaminación de la Luna. (Foto: FB/@rsgovperu)

Lado oculto de la Luna

La exposición de Víctor Vera, titulada “El cuidado de la Luna como clave para la supervivencia de nuestra especie en el Universo a través de un tratado a nivel de las Naciones Unidas”, profundiza la idea original del astrónomo italiano Claudio Maccone (1948-2005), predecesor y exdirector de SETI. Maccone, en los últimos años de su vida, desarrolló una propuesta detallada para proteger el lado oculto de la Luna mediante un acuerdo internacional, considerando esta medida esencial para posibilitar un eventual contacto con vida extraterrestre.

En 2024, la tesis de Maccone fue presentada en el Congreso Internacional de Astronáutica celebrado en Milán, Italia, con la coautoría de Vera y el también científico peruano Teófilo Vargas. Los argumentos científicos giran en torno a tres motivos principales: el valor único del lado opuesto de la Luna como laboratorio astronómico privilegiado y como antena natural para captar señales débiles de vida extraterrestre; la amenaza de una contaminación irreversible que limitaría el uso de la Luna como plataforma de exploración del Sistema Solar profundo y más allá; y el riesgo de que solo un pequeño grupo de países acceda y se beneficie de los recursos lunares, comprometiendo la diversidad y la representatividad de la humanidad en el cosmos.

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Vera, quien es miembro del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (SPACE-UNMSM), coordina además la educación y divulgación de la Unión Astronómica Internacional en el Perú y forma parte del Comité Permanente del Proyecto SETI de la Academia Internacional de Astronáutica.

Peruano Víctor Vera presenta proyecto ante expertos internacionales para preservar el lado oculto de la Luna.(Foto: FB/@rsgovperu)

La regulación como salvaguarda de la diversidad humana

En entrevista con Andina Noticias, Víctor Vera subrayó la urgencia de regular la exploración lunar ante la inminente colonización por parte de las potencias. “En tiempos donde la colonización de la Luna está llegando a ser casi real por las más importantes agencias espaciales del mundo, como las de Estados Unidos, China y Rusia; resulta importante y urgente empezar a regular la exploración espacial”.

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Durante el foro, Vera propuso que la Cancillería Peruana lidere junto a científicos nacionales el impulso de un tratado multilateral, en cooperación con otros países y respaldado por organizaciones internacionales de astronomía y ciencias espaciales. La intención es canalizar la iniciativa hacia un marco legal global que evite la apropiación individual y el daño ambiental irreversible en el satélite.

La intervención resaltó la importancia de “astronomizar” a la sociedad planetaria como estrategia educativa, científica y social para asegurar la continuidad de la humanidad en el universo, tema que ya había planteado en su participación previa en el foro, en 2025, también vinculado al proyecto SETI. El trabajo de Vera fue considerado por sus pares como “uno de los más originales y mejores del evento”, señaló.

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Investigador peruano lleva a foro mundial propuesta para impedir el uso unilateral de recursos lunares.(Foto: FB/@rsgovperu)

Foro de alcance global

El foro “Diálogo Abierto” es organizado por el Centro Nacional Rusia con el apoyo del Ministerio de Relaciones Internacionales y el Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa. El encuentro abordó, junto a los retos espaciales, temas de economía y problemática global, orientados a diseñar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible de la sociedad planetaria. Según Andina, el foro es uno de los más influyentes a nivel mundial y comparte protagonismo con el Foro Económico de Davos.

La fuerza de esta iniciativa científica peruana no reside solo en su originalidad, sino en su dimensión práctica al buscar la adopción de una legislación internacional protectora de la Luna y, en consecuencia, de la posibilidad futura de preservar la diversidad y orientación global del avance humano en el espacio.

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