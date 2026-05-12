Jesús Pretell se luce en triunfo del LDU Quito: derrotó 3-1 a Mushuc Runa y así está en la Liga Pro de Ecuador 2026

El mediocampista peruano brilla con su despliegue y una asistencia decisiva, permitiendo al equipo quiteño sumar tres puntos clave y consolidarse en la cuarta posición de la Liga Pro ecuatoriana tras vencer a Mushuc Runa (Facebook / Liga Deportiva Universitaria)

El mediocampista peruano Jesús Pretell fue protagonista en el triunfo de LDU de Quito ante Mushuc Runa, válido por la decimotercera jornada de la Liga Pro de Ecuador. Pretell, titular durante los 90 minutos, aportó una asistencia fundamental y mostró un alto rendimiento en la mitad de la cancha, contribuyendo al 3-1 final para la visita.

El conjunto quiteño, gracias a este resultado, alcanzó los 20 puntos y se posicionó en el cuarto escalón del campeonato, a once unidades del líder, Independiente del Valle.

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Por su parte, Mushuc Runa permanece en la décima casilla con 16 unidades, sin lograr revertir la desventaja en los últimos minutos del encuentro.

El desarrollo del partido y el papel de Pretell

Jesús Pretell sostuvo el equilibrio de LDU de Quito en el mediocampo y aportó una asistencia decisiva en la victoria 3-1 frente a Mushuc Runa en Ecuador. (Facebook / Liga Deportiva Universitaria)

El duelo entre Mushuc Runa y LDU de Quito se planteó desde el inicio como un enfrentamiento reñido en el centro del campo, donde ambas escuadras priorizaron la disputa y la presión.

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En la primera mitad, las acciones ofensivas fueron escasas y las ocasiones de gol prácticamente no se presentaron. Los árbitros intervinieron con tarjetas amarillas para frenar el juego brusco: José Flor y Franklin Carabalí fueron amonestados por los locales, mientras que Ricardo Ade y Yerlin Quiñónez vieron la tarjeta en la visita.

La segunda parte marcó el quiebre del partido. El primer gol llegó a los 54 minutos, luego de una precisa habilitación de Cristian Luna Tobar para Fernando Cornejo, quien definió para abrir el marcador a favor de LDU de Quito. El equipo de Quito mantuvo su estructura táctica, pero el ingreso del delantero brasileño Deyverson aportó mayor profundidad al ataque visitante.

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Pretell se mantuvo como eje en la recuperación y el pase, siendo determinante tanto en la contención como en la construcción de jugadas. Su desempeño se consolidó cuando, a los 81 minutos, realizó un pase preciso que permitió a Deyverson anotar el tercer gol de la noche.

Goles y momentos clave de la segunda mitad

Deyverson y Jesús Pretell fueron claves en la recta decisiva del encuentro, donde LDU de Quito liquidó el partido con contundencia y orden táctico. (Facebook / Liga Deportiva Universitaria)

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la eficacia de la ofensiva visitante. A los 78 minutos, Deyverson amplió la diferencia tras una jugada colectiva que superó la resistencia defensiva de Mushuc Runa. Tan solo tres minutos después, una nueva acción ofensiva de LDU de Quito concluyó con la asistencia de Jesús Pretell y la definición de Deyverson, estableciendo el 3-0 momentáneo.

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La reacción de Mushuc Runa se produjo en tiempo añadido. Kevin Velasco asistió a Ronie Carrillo, quien descontó para el conjunto local a los 94 minutos, pero el tiempo restante fue insuficiente para alterar el resultado. Con este triunfo, LDU de Quito sumó 20 puntos y consolidó su cuarta posición en la tabla, mientras que Mushuc Runa se mantuvo en el décimo lugar con 16 unidades.

En declaraciones posteriores al partido, integrantes del cuerpo técnico de LDU de Quito destacaron el orden táctico y la capacidad de adaptación mostrada por el equipo en un terreno exigente, subrayando la contribución de Pretell tanto en defensa como en la generación de juego.

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Impacto en la tabla y próximos desafíos

El triunfo permitió a LDU de Quito consolidarse en el cuarto lugar de la Liga Pro, con Jesús Pretell afianzado como titular en el mediocampo. (EFE)

La victoria ante Mushuc Runa permitió a LDU de Quito recortar distancias en la clasificación, aunque la diferencia con Independiente del Valle, líder del campeonato, sigue siendo de once puntos. El equipo capitalino ha mostrado regularidad en las últimas jornadas y buscará mantener el ritmo en la fase final del torneo.

En la próxima fecha de la Liga Pro de Ecuador, LDU de Quito recibirá a Técnico Universitario, conjunto que actualmente se encuentra en la zona de descenso. El desafío para los dirigidos por el entrenador Luis Zubeldía será sostener el rendimiento colectivo y aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres.

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Por su parte, Jesús Pretell se perfila como una pieza clave para los próximos compromisos, respaldado por su regularidad en el mediocampo y su aporte tanto en la recuperación como en la elaboración de jugadas ofensivas. El volante peruano ha logrado consolidarse como titular y su desempeño es seguido de cerca por el cuerpo técnico y la afición.

La actuación de Pretell en este encuentro se suma a una temporada en la que ha incrementado su protagonismo, siendo valorado no solo por su disciplina táctica, sino también por su capacidad para influir en el resultado con acciones concretas, como la asistencia que cerró la victoria sobre Mushuc Runa.

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