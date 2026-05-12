José Balcázar y Óscar Arriola son captados departiendo con Edwin Oviedo, recordado por coimas en ‘Los Cuellos Blancos’

El programa Beto a Saber difundió imágenes donde el presidente interino José María Balcázar y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aparecen en una actitud cercana con Edwin Oviedo durante un acto público en Chiclayo

El presidente interino José María Balcázar y el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, participaron en un acto público en Chiclayo junto al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, conocido por su implicación en ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, el mayor caso de corrupción en la judicatura.

El programa Beto a Saber de Willax difundió este lunes un registro audiovisual donde ambas autoridades aparecen en interacción cercana con Oviedo, quien se muestra sonriente y dialoga al oído con Arriola.

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El alto mando policial se deja ver como intermediario en la breve conversación mientras el jefe de Estado enfunda en un abrazo al exdirectivo, para quien el Ministerio Público solicitó en junio de 2024 una condena de seis años de cárcel por cohecho activo genérico y cohecho activo específico.

Oviedo, quien había sido detenido preliminarmente a fines de 2018, enfrentó este requerimiento fiscal debido a sobornos en dinero y viajes a partidos de la selección peruana ofrecidos al exjuez supremo César Hinostroza, así como otras dádivas, para que le brinde ayuda en el proceso judicial por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’, en el que se investiga el homicidio de dos trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán, donde se desempeñó como administrador.

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El congresista Roberto Chiabra criticó públicamente la cercanía entre las autoridades y Oviedo, y advirtió sobre la importancia de preservar la autoridad y el prestigio de los cargos públicos en situaciones de este tipo

De acuerdo con la acusación, el empresario entregaba al prófugo Hinostroza 3.300 soles mensuales a cambio de asesoría para el juicio por homicidio y le proporcionaba entradas para los partidos de la selección como local durante las clasificatorias a la Copa del Mundo de ese año.

Tras la clasificación de Perú al Mundial, Oviedo financió además el viaje de Hinostroza, su esposa y seis amigos para asistir a los encuentros ante Dinamarca, Francia y Australia.

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Según la Fiscalía, Hinostroza habría recibido 8.000 dólares y su esposa 5.000 dólares para que lo favoreciera a cambio de incumplir sus funciones y revisar los recursos de defensa que el imputado presentó para suspender la investigación en su contra por el homicidio de los trabajadores de Tumán.

Otros asistentes

El programa conducido por el periodista Beto Ortiz informó que en el mismo evento de Chiclayo asistieron el jefe de Gabinete, Luis Arroyo, y la legisladora María Acuña, integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP).

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Edwin Oviedo, exdirigente de la FPF, enfrentó un pedido fiscal de seis años de prisión por sobornos y dádivas al exjuez supremo César Hinostroza, como parte del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y ‘Los Wachiturros de Tumán’

El parlamentario y excandidato presidencial Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) cuestionó la actitud de Balcázar tras la difusión de las imágenes y manifestó su preocupación por la cercanía mostrada con Arriola al exdirectivo.

“Yo creo que se pierde la forma, se pierde la autoridad, se pierde el prestigio de los cargos. Yo creo que Balcázar no se ha dado cuenta que es presidente de la República, así sea hasta medio año. Y hay que tener bastante cuidado con quién se relaciona cuando uno es presidente de la República”, declaró en el mismo programa.

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“Hay formas y un presidente tiene que guardar las formas. Un presidente tiene que guardar”, agregó.

‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fue el nombre dado a la red de jueces y fiscales que intercambiaban sentencias por favores políticos o pagos ilícitos, un escándalo que salió a la luz en el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) y motivó reformas para limpiar el sistema judicial y desmantelar la organización que operaba en las cortes de Lima y Callao, sede del puerto homónimo.

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