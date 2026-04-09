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Los canales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú: 40 partidos se podrán ver de forma gratuita en señal abierta

Inicia la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo en Norteamérica que, por primera vez, contará con 48 selecciones. Conoce las casas televisivas que cuentan con los derechos para emitir los juegos en territorio peruano

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Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: ESPN.
Mundial 2026 por TV en Perú: transmisión por cable y señal abierta, ¿Cuántos partidos irán gratis?. Crédito: ESPN.

La fiebre mundialista ya se siente en todo el país. El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los aficionados peruanos buscan asegurar la mejor manera de seguir a sus ídolos. Esta edición promete ser un espectáculo sin precedentes por su nuevo formato y despliegue logístico.

En el Perú, la expectativa es máxima, especialmente tras conocerse la distribución de los derechos de televisión. Varias plataformas competirán por la atención del público, con opciones que van desde el cable pago hasta la señal abierta tradicional.

Para que no te pierdas ningún detalle de la cita máxima, es fundamental conocer qué empresas llevarán las imágenes a tu hogar. A continuación, te presentamos la guía completa de canales y plataformas digitales autorizadas para el territorio nacional.

Estadio de fútbol MetLife en Nueva Jersey repleto de aficionados, con un partido en juego. Pantallas gigantes muestran el Mundial FIFA 2026. Rascacielos al fondo.
Aficionados celebran en un estadio de Nueva Jersey durante un partido, mientras pantallas gigantes anuncian la Copa Mundial FIFA 2026, destacando la emoción por el próximo evento deportivo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

La oferta televisiva para este torneo es variada y se adapta a diferentes presupuestos. Si buscas la experiencia completa, la cadena internacional Directv, a través de su plataforma DGO, cuenta con los derechos exclusivos para transmitir la totalidad del certamen. Los suscriptores de este servicio podrán disfrutar de los 104 partidos en vivo y en alta definición.

Por otro lado, América TV llevará la emoción del Mundial de forma gratuita a través de la señal abierta. La casa televisiva emitirá un total de 40 encuentros. El paquete incluye 25 duelos de la primera ronda, seis de los dieciseisavos de final y cuatro de los octavos. Además, transmitirán dos choques de cuartos, ambas semifinales y la gran final. Cabe precisar que no emitirán el juego por el tercer lugar.

Una novedad importante para esta edición es el acuerdo estratégico entre la FIFA y YouTube. Por primera vez en la historia, la plataforma de videos transmitirá los primeros 10 minutos de todos los encuentros del torneo. Esta opción gratuita permitirá que los usuarios den un vistazo rápido a cada partido desde cualquier dispositivo móvil.

Las señales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú. Crédito: X Torres Tavo.
Las señales que transmitirán el Mundial 2026 en Perú. Crédito: X Torres Tavo.

Edición histórica

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte. Esta será la primera vez que la competencia se dispute en tres países de forma simultánea: Estados Unidos, México y Canadá. Además, el formato se expande de 32 a 48 selecciones, lo que garantiza una mayor diversidad de estilos de juego y más días de pura acción futbolística.

Sin embargo, el certamen no es ajeno a la realidad geopolítica. El contexto bélico actual genera tensiones, especialmente entre Estados Unidos (una de las sedes) e Irán (país participante). Debido a conflictos diplomáticos vigentes, los ciudadanos iraníes no cuentan con autorización oficial para ingresar a suelo estadounidense. Esta medida impide que su hinchada acompañe al equipo en dicha sede.

Lamentablemente, esta restricción no es la única. Aficionados de otras naciones como Haití, Senegal, Costa de Marfil y la República del Congo también enfrentan impedimentos para trasladar a sus seguidores. Estos problemas de visado y seguridad nacional empañan un poco la fiesta, aunque la organización asegura que el ambiente dentro de los estadios será de total seguridad para todos los asistentes.

ARCHIVO - El líder de la FIFA Gianni Infantino entrega al presidente estadounidense Donald Trump un premio por la paz durante el sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Pool, archivo)
ARCHIVO - El líder de la FIFA Gianni Infantino entrega al presidente estadounidense Donald Trump un premio por la paz durante el sorteo del Mundial, el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Pool, archivo)

Argentina busca el bicampeonato

La selección de Argentina llega a la Copa del Mundo 2026 con un objetivo ambicioso: alcanzar el bicampeonato y consolidar su hegemonía en el fútbol global. Tras la histórica coronación en Qatar, la ‘albiceleste’ mantiene una base sólida de jugadores experimentados y jóvenes promesas que buscan repetir la hazaña en suelo norteamericano. Sin embargo, el camino hacia la gloria no será sencillo para el equipo de Lionel Scaloni.

El cuadro rioplatense tendrá que pelear contra las grandes potencias que también reclaman el trono. En Sudamérica, la siempre complicada selección de Brasil representa la amenaza más directa por su historia y talento individual. Por otro lado, desde el ‘Viejo Continente’, la poderosa Francia aparece como un rival de temer gracias a su potencia física y profundidad de plantel.

A esta lista de candidatos se suma España, la vigente campeona de Europa, que llega con un estilo de juego definido y una generación renovada que domina la posesión del balón. Argentina posee las armas necesarias para defender su corona, pero deberá superar un camino lleno de obstáculos ante los equipos más fuertes del planeta para bordar la cuarta estrella en su escudo.

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