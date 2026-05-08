Cancillería confirma caso de peruano retenido en Ucrania tras ser llevado con engaños a Rusia y anuncia acciones para su retorno al país

Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de ciudadanos peruanos se encuentra en el centro de una compleja situación internacional, tras ser llevados a Rusia bajo supuestas falsas promesas laborales y posteriormente terminar como prisioneros del ejército de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha iniciado gestiones diplomáticas urgentes para esclarecer el destino de los afectados y asegurar su retorno, en un contexto agravado por la denuncia de nuevas captaciones y por el incremento sostenido de compatriotas involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En los reportes más recientes, la cifra de peruanos implicados ha superado los 300 casos. Percy Salinas, abogado de las familias de los afectados, indicó a TV Perú que ahora existen al menos 310 peruanos en esta situación, frente a los 180 que se registraban semanas atrás. Esta aceleración en los casos responde al surgimiento continuo de nuevas denuncias y testimonios de familiares.

PUBLICIDAD

La cancillería peruana confirmó de manera oficial el caso de al menos un peruano bajo custodia del ejército ucraniano. Según el comunicado difundido el 7 de mayo, la prioridad es “gestionar las coordinaciones para su pronto y seguro retorno al Perú en el más breve plazo”, conforme a lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La institución también solicitó a las autoridades ucranianas detalles específicos sobre el paradero y condición legal del ciudadano retenido, y reiteró la exigencia a Rusia de informar sobre el estado y localización de los peruanos bajo su jurisdicción.

Peruanos engañados con falsas ofertas de trabajo terminaron como soldados en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que no se ha detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú exige información sobre ciudadanos retenidos en Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que el miércoles 6 de mayo, los familiares de peruanos que habrían viajado a Rusia para prestar servicios en las fuerzas armadas extranjeras fueron recibidos por el viceministro de Relaciones Exteriores. Inmediatamente tras el encuentro, la Cancillería entregó al embajador de la Federación de Rusia en Lima una lista actualizada de casos y reiteró que la prestación de servicios en fuerzas armadas extranjeras requiere autorización expresa del Poder Ejecutivo peruano, conforme a la Constitución.

PUBLICIDAD

Sobre la situación de los ciudadanos peruanos retenidos en Ucrania, la Cancillería detalló que también se ha solicitado formalmente a las autoridades ucranianas “conocer su paradero exacto”, a fin de coordinar gestiones destinadas a su retorno seguro al país. Este proceso implica la intervención directa de la Embajada del Perú en Rusia y de la representación diplomática en Ucrania.

La Cancillería de Perú acelera gestiones diplomáticas para el retorno de más de 300 ciudadanos peruanos atrapados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluyendo prisioneros. (Fuente: X / Cancillería del Perú)

Dentro de las gestiones inmediatas, el Ministerio también resaltó la importancia de buscar la protección de los derechos de los prisioneros, en particular respecto a su salud y su situación legal. El comunicado enfatiza el contacto permanente con los familiares a través de canales oficiales y la colaboración con organismos internacionales para asegurar condiciones humanitarias mínimas.

PUBLICIDAD

Actualmente, la cancillería peruana verifica cada caso en coordinación con diversas instituciones. En el transcurso de las investigaciones, se han detectado familias que no reciben noticias de sus allegados desaparecidos desde hace más de siete meses, de acuerdo con las declaraciones de Percy Salinas a TV Perú: “Necesitamos saber dónde están”, expresó el abogado al referirse a la desesperación de los parientes.

Denuncia de las familias sobre la retención de peruanos por el ejército ucraniano

El pronunciamiento diplomático ocurre luego de que se denunciara, por parte de los familiares y de la defensa legal, la existencia de al menos cuatro peruanos que ingresaron a Rusia atraídos por promesas laborales ficticias y terminaron capturados por las fuerzas ucranianas. Salinas, representante legal de varias familias, confirmó que este grupo decidió entregarse a Ucrania y pudo comunicar su condición tras obtener autorización para una única llamada telefónica.

PUBLICIDAD

El abogado de las familias de peruanos en Rusia, Percy Salinas, informa que al menos cuatro compatriotas han sido detenidos como prisioneros de guerra en Ucrania. Además, alerta que las redes de captación ahora también se dirigen a estudiantes y deportistas. (Crédito : TV Perú)

La defensa de los afectados ha requerido la intervención de organismos como la Cruz Roja Internacional para obtener mayor información sobre los prisioneros de guerra y los desaparecidos, dado el acceso restringido que enfrentan en zonas de conflicto. Por otra parte, se ha solicitado a la cancillería peruana la publicación oficial de un padrón actualizado con los nombres de ciudadanos peruanos vivos, hospitalizados, desaparecidos y fallecidos en el marco de la guerra.

Salinas también advirtió que el fenómeno se ha expandido más allá de la capital, señalando casos detectados en regiones como Cajamarca, y que el reclutamiento de peruanos y otros latinoamericanos, como colombianos, argentinos y ecuatorianos, se realiza mediante engaños relacionados con ofertas laborales o deportivas.

PUBLICIDAD

El abogado detalló a TV Perú que actualmente tienen registro de 15 fallecidos peruanos en el conflicto, aunque la cifra definitiva debe ser confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores tras finalizar las gestiones diplomáticas con Rusia. Además, informó que, como resultado de dichas gestiones, 18 peruanos han logrado retornar al país, de los cuales seis corresponden a familias bajo su representación. Voceros de los retornados han anunciado que ofrecerán una conferencia de prensa para relatar las condiciones y experiencias vividas.

La angustia crece para varias familias peruanas cuyos parientes se encuentran detenidos en Ucrania. Con hasta siete meses sin noticias, claman por ayuda al gobierno para conocer la verdad sobre su estado y situación legal. (Crédito: TV Perú)

Canales de atención y apoyo para familias de peruanos en zonas de conflicto

La Cancillería recordó que los familiares de ciudadanos peruanos involucrados pueden acercarse directamente o por vías digitales para solicitar información o seguimiento de sus casos. La Embajada del Perú en la Federación de Rusia se constituye como el principal enlace, manteniéndose alerta a cualquier comunicación proveniente del exterior.

PUBLICIDAD

Las vías de contacto oficiales incluyen:

Vía telefónica en Rusia: +7 985 389 06 60

PUBLICIDAD

Contacto por WhatsApp: wa.me/+79853890660

Además del seguimiento presencial en la sede ministerial en Lima. Estas herramientas han permitido recibir alertas y confirmar el estado de decenas de denunciantes, contribuyendo a la protección y localización de peruanos en situación de riesgo.

PUBLICIDAD