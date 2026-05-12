Piura activa sistema que predice lluvias con 2 horas de ventaja: así funcionará el nuevo radar contra desastres

Composición: Infobae Perú

La región Piura dio este lunes un gran paso en su estrategia de prevención frente a los efectos de las lluvias intensas y otros fenómenos climáticos extremos. La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) puso en marcha en la región el nuevo Sistema de Alerta Temprana (SAT), una herramienta tecnológica diseñada para monitorear en tiempo real el comportamiento de las precipitaciones, detectar su desplazamiento e intensidad, y activar medidas oportunas para reducir riesgos en la población.

La presentación oficial se realizó en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura y contó con la participación del representante de la ANIN, el ingeniero Miguel Yamasaki Kouzumi, así como de la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán. Durante la actividad se detalló que el sistema ya ingresó a una etapa de marcha blanca y que su operación busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias vinculadas con tormentas, huaicos, desbordes y otros eventos asociados al clima.

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El sistema permitirá anticipar lluvias, activar alertas y reforzar la prevención en Piura

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con lo explicado por la ANIN, el Sistema de Alerta Temprana forma parte de las intervenciones impulsadas después del fenómeno de El Niño de 2017, dentro del marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. La lógica del proyecto es clara: ganar tiempo frente al peligro. Para ello, el radar meteorológico instalado en Piura podrá detectar con anticipación la presencia de lluvias intensas y fenómenos peligrosos que podrían derivar en emergencias para la población.

Yamasaki Kouzumi precisó que la tecnología no se limita a un solo equipo, sino que integra varios componentes que permitirán una vigilancia más completa. Entre ellos figuran hidrómetros en ríos, sensores en tierra y sirenas audibles que servirán para advertir a la ciudadanía cuando exista una amenaza inminente. Según detalló, el sistema podría ofrecer alrededor de dos horas de anticipación antes de que se produzcan eventos extremos, un margen importante para activar evacuaciones, proteger viviendas y ejecutar protocolos de emergencia.

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Grinia Ávalos explicó, además, que el monitoreo se realizará de manera coordinada entre el COER Piura, la oficina zonal del Senamhi en la región y la sede central en Lima, lo que permitirá una vigilancia simultánea y permanente de la evolución de las condiciones meteorológicas. A ello se suma el proceso de capacitación que ha recibido el personal técnico para operar la nueva tecnología y procesar la información generada por el radar meteorológico.

Según lo previsto, el equipo será entregado oficialmente al Senamhi el próximo 20 de junio, mientras que el sistema será complementado progresivamente con alarmas y otros componentes que se incorporarán mediante adquisiciones internacionales durante el próximo año.

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Ondas Kelvin cálidas elevarían la temperatura del mar y acelerarían evolución del Fenómeno El Niño Costero

Mujeres se protegen del intenso sol y calor en Lima, Perú, durante el verano agravado por el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo del sistema oceánico en el litoral peruano advierte un escenario de calentamiento sostenido del mar, impulsado por la llegada de tres ondas Kelvin cálidas entre mayo y junio. Estos pulsos de agua caliente, que se desplazan desde el Pacífico occidental hacia la costa sudamericana, incrementarán la temperatura superficial marina, que actualmente ya se ubica entre 1 y 1,5 °C por encima de su nivel normal. De mantenerse esta tendencia, el incremento podría superar los 2 °C en las próximas semanas, especialmente al inicio del invierno.

Según los reportes técnicos del Enfen, el Fenómeno El Niño Costero se encuentra en una fase débil, pero con alta probabilidad de evolucionar a una intensidad moderada entre mayo y julio. Esta transición dependerá principalmente de la persistencia del calentamiento del mar y de factores como la intensidad de los vientos costeros. Además, las proyecciones científicas indican que el evento podría extenderse hasta inicios de 2027, aunque con un comportamiento variable que obliga a actualizar los pronósticos de forma constante.

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En paralelo, los especialistas descartan por ahora un escenario extremo en el corto plazo, al señalar que las probabilidades de un evento de gran magnitud son bajas con la información disponible. Asimismo, se precisa que durante el otoño e invierno en Perú no se esperan lluvias intensas ni huaicos significativos, pese a que algunas precipitaciones recientes en regiones del norte han estado vinculadas a una mayor humedad atmosférica.