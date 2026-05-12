Perú

La demanda de vigilancia con drones se dispara por la inseguridad: más de 27 autos se roban diariamente en la capital

El mercado de drones de seguridad crece al ritmo del delito: rastreo es 18 veces menos caro que el resguardo tradicional. ¿Qué sectores están adoptando esta tecnología en el Perú?

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Drones de rastreo ofrecen ventajas como la llegada a zonas de difícil acceso y acortan tiempos de reacción frente al robo vehicular en Lima.
Drones de rastreo ofrecen ventajas como la llegada a zonas de difícil acceso y acortan tiempos de reacción frente al robo vehicular en Lima.

El robo de vehículos en Lima experimenta un crecimiento sostenido, con más de 1,500 casos reportados solo entre enero y febrero de 2025, según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esto equivale a un promedio de 27 robos diarios, una situación que ha obligado a empresas y particulares a buscar soluciones tecnológicas para proteger sus activos.

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De acuerdo con Raúl Arias Fontanot, gerente de Operaciones de Hunter Perú, la adopción de drones en el rastreo y recuperación vehicular representa una herramienta que reduce costos, mejora la eficiencia y eleva la tasa de éxito en la lucha contra el crimen organizado.

Ahorro de costos frente a la vigilancia tradicional

La integración de drones en las operaciones de rastreo ha permitido a empresas como Hunter Perú transformar su modelo operativo. La vigilancia física, que puede superar los S/ 1,500 mensuales por agente, implica altos gastos en combustible, logística y personal.

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En contraste, el uso de drones reduce significativamente estos costos, situando el servicio, en el mercado, entre S/ 80 y S/ 120 mensuales por unidad. Además de la reducción en el gasto directo, los drones disminuyen la necesidad de personal en campo y optimizan el uso de recursos, lo que se traduce en una operación más eficiente y rentable.

El dron ya no es solo una herramienta complementaria, sino un multiplicador de fuerza tecnológica dentro de los sistemas modernos de seguridad ciudadana y rastreo vehicular”, dijo para Infobae Perú.

Primer plano de parachoques, faros, llantas y otras autopartes envueltas en plástico en el suelo. Al fondo, una fila de vehículos estacionados, incluyendo SUV y coches
La profesionalización de operadores y la adaptación a normas nacionales consolidan el mercado de drones de seguridad en el país.

Rentabilidad y eficiencia: drones elevan la tasa de recuperación de vehículos

Para las empresas del rubro, la efectividad de los métodos tradicionales de recuperación de vehículos rara vez supera el 30%. La introducción del GPS mejoró notablemente este indicador, alcanzando tasas de 85% a 91%. Con la incorporación de drones, la tasa de recuperación estimada sube a un rango de 90% a 95%.

Esta mejora, aunque porcentualmente moderada, representa un avance estratégico para compañías y aseguradoras, ya que reduce los tiempos de respuesta y disminuye los riesgos para el personal operativo y las autoridades que intervienen en cada caso.

Mientras más rápido actuemos, mayor es la probabilidad de recuperar la unidad y el valor de la carga”, destaca el experto.

El diferencial de costos: tecnología accesible y competitiva

El servicio de rastreo vehicular tradicional en Perú tiene un ticket mensual que oscila entre S/ 40 y S/ 70 por unidad. La incorporación de drones eleva ese valor a S/ 80–120, un incremento moderado frente a la diferencia de cobertura y eficiencia.

A pesar de este aumento, el costo se mantiene muy por debajo de los esquemas convencionales de seguridad, como la vigilancia física permanente. Esto permite a las empresas optimizar la relación costo-beneficio, obteniendo una protección más amplia y una respuesta más ágil ante robos.

“El ticket mensual de un servicio de rastreo tradicional en el país puede duplicarse al incorporar el dron, pero sigue siendo muy inferior al costo de la vigilancia física”, remite el titular de Hunter Perú.

Sectores como minería, logística, transporte y sector público lideran la transformación tecnológica en seguridad vehicular mediante drones. REUTERS/Agustin Marcarian
Sectores como minería, logística, transporte y sector público lideran la transformación tecnológica en seguridad vehicular mediante drones. REUTERS/Agustin Marcarian

Sectores que lideran la adopción y los resultados económicos

Industrias como la minería, el transporte, la logística, la construcción, el comercio y el sector público se encuentran entre las principales en adoptar drones de seguridad.

La integración de esta tecnología ha generado una reducción en las pérdidas económicas por robo y vandalismo de entre 20% y 40% en escenarios críticos, según datos de la empresa.

Además, la capacidad de supervisión y la mejora en los tiempos de recuperación han fortalecido la continuidad operativa y la eficiencia global de las empresas usuarias. “El dron nos ayuda a llegar a lugares inaccesibles y a ganar minutos clave en la recuperación”, sentencia.

Innovación y expansión del mercado de drones de seguridad

El mercado de drones de seguridad en Perú muestra un crecimiento anual estimado entre 15% y 20%, impulsado por la demanda de soluciones ante el avance de la delincuencia. Hunter Perú reporta un incremento de hasta 10% en sus ventas vinculado a la difusión y el valor agregado de los drones en su portafolio.

La profesionalización del sector exige la formación de pilotos certificados y la adecuación a la normativa local, factores que consolidan la confianza de los clientes y aseguran la sostenibilidad de este modelo de negocio.

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