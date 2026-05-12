Sarampión se expande en el sur del Perú: Defensoría alerta 215 casos en Puno y contagio en estudiante de la UNSA activa cerco sanitario

Sarampión es más contagioso que el COVID-19, coinciden expertos.

La expansión del sarampión en el sur del país encendió nuevas alertas sanitarias tras la confirmación de un caso importado en una estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. El episodio se produce mientras la región Puno enfrenta un incremento sostenido de contagios que motivó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que advirtió deficiencias en la respuesta estatal frente al brote.

La institución señaló que el escenario epidemiológico en Puno mantiene una tendencia creciente desde marzo de este año. Según la Defensoría del Pueblo, al cierre de la semana epidemiológica 18 se confirmaron 215 casos de sarampión en los distritos de San Román, Sandia y Puno. El organismo precisó que el aumento de contagios se registra desde la semana epidemiológica 12, correspondiente al 22 de marzo de 2026.

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El pronunciamiento también cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas luego de la alerta epidemiológica AE–CDC–N°003–2026 emitida por el Ministerio de Salud el 4 de marzo. La Defensoría indicó que, pese a esa disposición oficial, “el brote se expande, los casos se acumulan y la población de Puno sigue expuesta sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades del nivel regional y nacional”.

Defensoría advierte expansión del brote en distintos grupos de edad

Una persona muestra una erupción cutánea característica del sarampión, con múltiples manchas rojas distribuidas en el abdomen, brazos y piernas, resaltando la naturaleza de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Defensoría del Pueblo alertó que el actual brote dejó de concentrarse únicamente en menores de edad. La entidad remarcó que los contagios alcanzan a adolescentes, jóvenes y adultos, situación que expone problemas en la cobertura de vacunación.

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De los 215 casos confirmados en Puno, 37 corresponden a menores entre 5 y 9 años. Otros 75 casos afectan a personas de 10 a 19 años, mientras que 60 contagios se registran en ciudadanos de 20 a 29 años. También existen reportes en personas entre 30 y 59 años.

Para la institución, esta distribución evidencia “una brecha de cobertura del proceso de vacunación” que supera el ámbito infantil. El organismo sostuvo que la enfermedad “ya circula entre adultos jóvenes y adultos mayores”.

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La Defensoría recordó además que el sarampión constituye una enfermedad prevenible mediante inmunización y remarcó que las alertas sanitarias deben acompañarse de acciones concretas. En esa línea, exhortó al Estado a reforzar la capacidad de respuesta frente al avance de los casos.

Exigen recursos y mayor intervención del Estado

Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud

Dentro de su pronunciamiento, la Defensoría informó que mantiene seguimiento a las acciones ejecutadas por los gobiernos regionales y el Ministerio de Salud. El organismo solicitó la “disposición inmediata de medidas de control epidemiológico, recursos humanos, logísticos y presupuestales” para contener el brote en Puno.

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La entidad también pidió la participación del sector Educación. Según el comunicado, las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local y las autoridades de cada institución educativa deben integrarse a las acciones sanitarias.

El organismo insistió en que la población acuda a los establecimientos de salud y a las brigadas itinerantes para completar la vacunación. Además, remarcó que el control del brote requiere intervención coordinada entre autoridades y ciudadanía.

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“La salud es un derecho fundamental y el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación”, recordó la institución al referirse a la obligación estatal de actuar con eficacia ante emergencias sanitarias.

Caso confirmado en la UNSA activa cerco epidemiológico

Confirmaron el primer caso de sarampión en Arequipa en una estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la UNSA. Composición: Infobae

Mientras Puno permanece bajo alerta, Arequipa confirmó un caso positivo importado en una estudiante de la facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. Fuentes consultadas por este diario indicaron que la joven viajó a Puno para visitar a sus familiares y allí contrajo la enfermedad.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa recibió la notificación desde Puno luego del resultado positivo. A partir de ese momento se activaron brigadas de vacunación e intervención sanitaria.

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La jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Luz Santillana, explicó que la estudiante “al parecer es la única de su familia que no tiene su esquema de vacunación completo”. La funcionaria añadió que los familiares permanecen bajo monitoreo del personal de salud.

Las autoridades regionales desplegaron un cerco epidemiológico tanto en la vivienda de la estudiante como en la facultad de Contabilidad, ubicada en el área de Sociales de la UNSA. Durante las jornadas de inmunización se programó la aplicación de mil dosis contra el sarampión.

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Para el primer día se distribuyeron 500 vacunas y una cantidad similar quedó prevista para la siguiente jornada. Personal sanitario acudió al campus universitario para explicar a los estudiantes las razones de la intervención y promover la vacunación.

Actividades masivas incrementan riesgo de transmisión

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa advirtió que diversas actividades multitudinarias podrían favorecer nuevos contagios. Luz Santillana sostuvo que “los viajes por votaciones del pasado 12 de abril, el feriado largo a partir del 30 de abril, ferias costumbristas, festividades religiosas como la visita al santuario de la Virgen de Chapi, el Día de la Madre, la próxima jornada de votación para la segunda vuelta y otras actividades crea e incrementa el riesgo”.

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La especialista indicó que Arequipa debe prestar especial atención a la vacunación infantil debido a que existen 56 mil menores de 10 años sin protección adecuada frente al sarampión.

Las autoridades sanitarias solicitaron a los padres de familia autorizar la inmunización de sus hijos o acudir directamente a los establecimientos de salud. También recomendaron que pasajeros con secreción nasal o erupciones cutáneas se acerquen de inmediato a las postas médicas.

Brigadas de salud continuarán intervenciones en mercados, ferias y otros puntos considerados de riesgo con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación y bloquear nuevas cadenas de transmisión.