Kenji Cabrera llama a la confianza pese al delicado momento de la selección peruana: “Que sigan apoyando y que tengan fe”

El volante del Vancouver Whitecaps confía en la recuperación de la 'bicolor' con Mano Menezes bajo los mandos. | VIDEO: Área Sports

Aunque Kenji Cabrera se encuentra muy enfocado en su crecimiento en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, no pasa por alto a la selección peruana. De cara a los enfrentamientos amistosos contra Haití y España, a realizarse en el siguiente mes, ha asegurado que se esforzarán al máximo para obtener resultados positivos que llenen de orgullo a una afición esperanzada en la recuperación con Mano Menezes.

“Fuera del Mundial y todo, obviamente siempre con la mentalidad ganadora. Defender la camiseta y a todo un país que obviamente nos mira siempre desde donde está y que siempre nos apoya. Tenemos que dar con toda la seriedad y sacar los triunfos si es que se puede”, dijo en diálogo con Área Networks.

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En línea con eso, Cabrera le ha pedido a todos los connacionales a que mantengan firme la esperanza y no dejen de respaldar al grupo: “A la afición que siga apoyando como siempre y que tenga fe en la selección peruana”.

Kenji Cabrera disputando amistoso contra Rusia. - Crédito: FPF

Adaptación

Como todo proceso, Kenji Cabrera ha tenido que acostumbrarse a un ritmo distinto. Empezó como revulsivo en Vancouver Whitecaps para luego ser titular y ahora es una alternativa constante en una entidad que, actualmente, está luchando por la primera plaza de la Conferencia Oeste.

El peruano se ha mostrado muy expresivo con Área Sports sobre su estancia en la institución: “Estoy muy contento con el club. La verdad que venimos mejorando. El año pasado tuvimos un excelente año. No pudimos cerrar con el título, pero cada año yo creo que sigue mejorando el club, ya sea tanto en lo deportivo como en las gestiones”.

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Vancouver Whitecaps volvió a mostrar capacidad de reacción en un duelo intenso ante San José, donde Kenji Cabrera aportó dinamismo en un cierre marcado por la tensión y la disputa. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

Con respecto a su posicionamiento dentro del campo, Cabrera reconoce que “eso depende del entrenador, quien me ve en el día a día. Últimamente, estoy jugando de número diez, juego de volante interior. Me gusta mucho jugar ahí. Antes jugaba de extremo también, pero siempre jugaré donde me toqué”.

Dentro del plantel, Kenji puede presumir de ser compañero y amigo de Müller, leyenda alemana que marcó época en FC Bayern. Sobre él dijo: “A veces converso con Thomas, Ha jugado mucho con Claudio Pizarro, obviamente. Tiene una calidad increíble, Ya dentro de la cancha como fuera, es una gran excelente persona y bueno, ahí estoy aprendiendo”.

El delantero peruano anotó frente a Kansas City, por la fecha 31° de la Major League Soccer. | VIDEO: Apple TV

Crecimiento

Kenji Cabrera viene consolidando una etapa importante en Vancouver Whitecaps desde su llegada procedente de Melgar. Durante la temporada 2026 sumó actuaciones decisivas en la MLS y la Concachampions, donde marcó ante Cartaginés y aportó una asistencia frente a Portland Timbers.

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Cabrera ha sido elogiado por su intensidad para presionar, su velocidad en transición y su capacidad para asociarse con jugadores experimentados del plantel. Sus buenos registros en Vancouver incluso lo llevaron nuevamente a ser considerado en la selección peruana como una alternativa joven y desequilibrante en ataque.

Sin embargo, todavía no ha ofrecido las garantías necesarias para ser titular con la ‘bicolor’. En cualquier caso, el técnico Mano Menezes seguirá de cerca su evolución y verá el momento adecuado para echar mano de él en algún lance.