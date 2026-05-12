Chan Chan: Se destinará casi S/ 2 millones para investigar y conservar el conjunto amurallado Gran Chimú

Chan Chan, Perú (Adobe Stock).

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), inició una nueva fase de trabajo en el conjunto amurallado Gran Chimú, también conocido como Utzh An.

Desde el 13 de abril, un equipo multidisciplinario conformado por cerca de 90 profesionales y auxiliares viene ejecutando excavaciones y labores de conservación en la zona monumental de Chan Chan, en La Libertad.

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La intervención, que se prolongará hasta noviembre, cuenta con una inversión de un millón 941 mil soles y se enfoca en la reestructuración del muro perimetral de mayor extensión del complejo, colindante con la vía que conecta Trujillo y Huanchaco.

Uno de los objetivos principales es documentar y analizar las características arquitectónicas de la sociedad Chimú y ampliar el conocimiento sobre su organización social y ritual. El sector intervenido, que será registrado por primera vez, podría revelar información inédita sobre la vida y costumbres de la élite intermedia de esta cultura prehispánica.

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Según el equipo de arqueólogos del Pecach, estas acciones permitirán identificar contextos sociales y arquitectónicos que aportarán datos clave para comprender las diferencias sociales y rituales del mundo Chimú.

La directora del Programa de Investigación, Sinthya Cueva García, resaltó la importancia de las excavaciones para enriquecer la narrativa histórica de la región. Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación, Henry Gayoso Rullier, subrayó que la experiencia y articulación del equipo garantizan el cumplimiento de los estándares técnicos en la conservación del patrimonio cultural.

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Unas personas intentaron ingresar una retroexcavadora a la zona. Foto: Hildebrandt en sus trece

Defensa del legado Chimú

El director del Pecach, Christian Arbaiza Mendoza, señaló que la reanudación de las investigaciones forma parte de una política sostenida de protección e investigación, alineada con el Plan Maestro de Chan Chan.

Explicó que, desde 2017, el Ministerio de Cultura ha mantenido intervenciones periódicas en el conjunto Gran Chimú, incluyendo la recuperación y conservación de muros perimetrales, donde se han hallado contextos funerarios múltiples y evidencias de reocupación durante el periodo tardío Chimú-Inca.

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El conjunto amurallado Gran Chimú es el más extenso de Chan Chan, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

La ciudadela, fundada por la civilización Chimú en el siglo IX, se extiende sobre 20 kilómetros cuadrados y destaca por su arquitectura de adobe, plazas ceremoniales y relieves decorativos inspirados en la fauna marina y motivos geométricos. La protección de este enclave se ha convertido en una prioridad estatal ante amenazas como la invasión urbana, el cambio climático y la ocupación ilegal de terrenos.

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En paralelo a la inversión en investigación, el Ministerio de Cultura, junto a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha recuperado terrenos ocupados de forma irregular y ha impulsado campañas de limpieza y sensibilización en sectores colindantes.

La participación activa de los vecinos ha fortalecido las acciones institucionales, reflejando una conciencia ciudadana que respalda la defensa del patrimonio.

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La misión de preservar Chan Chan no solo responde a una obligación legal, sino que representa un esfuerzo orientado a garantizar la transmisión de este legado a las futuras generaciones.