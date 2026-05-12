El nuevo retiro de Juan Pablo Varillas marca el avance de Arklon Huertas del Pino en el Challenger de Córdoba

Nuevo retiro de Juan Pablo Varillas genera preocupación. Arklon Huertas del Pino se instala en los octavos de final del Challenger de Córdoba. Crédito: IPD.

El Challenger de Córdoba dejó una postal inesperada para el tenis peruano. Arklon Huertas del Pino avanzó a la segunda ronda tras el retiro de Juan Pablo Varillas, en un duelo condicionado por las molestias físicas del principal referente nacional. La igualdad fue la tónica en los primeros juegos: ambos se quebraron el servicio y el marcador estaba 4-3 a favor de Arklon cuando Varillas dijo basta, visiblemente afectado por una dolencia que le impidió continuar.

No son semanas fáciles para Varillas. El limeño ya había abandonado por lesión en el Challenger de Santa Cruz, por lo que suma dos retiros en sus últimos tres torneos. Esta seguidilla de problemas físicos no solo limita su desempeño, sino que pone en riesgo su permanencia dentro del top 300 del ranking ATP, una posición que defendía con regularidad en temporadas pasadas. La falta de continuidad y la imposibilidad de completar partidos empiezan a afectar su confianza y proyección para el resto del año.

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Para Arklon, en cambio, la semana en Córdoba representa una oportunidad de crecimiento. El tenista de 816° del mundo venía de superar la fase de clasificación, donde debió enfrentar en la ronda final a su propio hermano, Conner Huertas del Pino. El triunfo en ese duelo familiar le permitió ingresar al cuadro principal y, tras la victoria frente a Varillas por retiro, escalar cerca de 50 puestos en el ranking, alcanzando el lugar 766° según la clasificación virtual.

Arklon Huertas del Pino avanza a octavos de final del Challenger de Córdoba. Crédito: X DECISIVO.

El camino de Arklon en Córdoba continúa ahora frente a un desafío de mayor exigencia. Su próximo rival será el argentino Valerio Aboian (494°), un jugador al que ya enfrentó en cinco ocasiones, con un saldo negativo de 1-4 en el historial.

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Sin embargo, el envión anímico y el rodaje acumulado por el peruano en esta gira podrían jugar a su favor en la búsqueda de su primer acceso a cuartos de final en un Challenger desde la edición de Los Inkas en Lima, a finales de 2025.

El doble cruce entre peruanos en Córdoba Lawn Tenis Club subraya la presencia creciente del tenis nacional en el circuito, aunque también deja al descubierto la fragilidad física de Varillas en este tramo del año. Mientras Arklon aprovecha el momento para sumar puntos y experiencia, la atención se centra en la recuperación de Juanpi, quien necesita volver a la competencia plena para retomar su lugar entre los mejores del continente.

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Arklon Huertas del Pino, seleccionado nacional en la Copa Davis. Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Arklon Huertas del Pino vs Valerio Aboian: día, hora y dónder ver

El enfrentamiento entre Arklon Huertas del Pino y Valerio Aboian, ubicado en el puesto 494 del ranking mundial, corresponde a los octavos de final y tendrá lugar en la cancha central del Córdoba Lawn Tenis Club. El partido está programado para este miércoles 13 de mayo las 10:10 horas de Perú, aproximadamente. Los aficionados podrán seguir el encuentro de manera gratuita a través de Challenger TV y el canal Tenis Al Máximo en YouTube. Será la primera ocasión en la que ambos jugadores se enfrenten en el circuito.

La lesión que padece Varillas

Varillas y su entorno aún no han brindado mayores detalles de su dolencia que lo obligó a retirarse de Santa Cruz y recientemente en Córdoba. Varillas ya venía de varios meses compitiendo en el circuito Challenger tras un tiempo de para el año pasado que lo apartó varios meses de la competencia.

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Asimismo, el limeño de 30 años arrastra una lesión en el cartílago de la rodilla que él mismo calificó como “irreversible”, pero que le permitió competir en los últimos meses.

“Hay que entender que son cosas del deporte, ¿no? Hay que ser paciente, hay que respetar los tiempos de la recuperación porque es una lesión traicionera; hay que ser lo más positivo posible. He tratado de volver de la mejor manera posible", se sinceró ‘Juampi’.

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