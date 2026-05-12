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Arnold Castillo, el hijo tiktoker de Pedro Castillo, da su primera entrevista desde su asilo en México a José Domingo Pérez

El hijo del expresidente, que el año pasado comenzó a destacar en TikTok desde su estadía en el país norteamericano, aceptó dialogar con el exfiscal y actual abogado de su padre

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Arnold Castillo
Arnold Castillo, hijo del expresidente Pedro Castillo, ofreció su primera entrevista pública desde su llegada a México, país donde permanece asilado junto a su madre y hermana

El hijo del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Arnold Castillo, ha ofrecido su primera entrevista pública desde su llegada a México, donde permanece asilado junto a su madre y hermana después del fallido autogolpe de su padre.

El diálogo estará a cargo del exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, actual defensor legal del exgobernante, y se transmitirá este miércoles a las 20:00 horas a través del programa de YouTube ‘Mejor con Domingo’.

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A fines del año pasado, el joven estudiante de Informática de 20 años ganó notoriedad en la plataforma de TikTok por sus comentarios críticos hacia la entonces presidenta Dina Boluarte, quien sucedió su padre, y por sus opiniones sobre la inseguridad ciudadana en Perú.

El hijo mayor del exmandatario interactúa con usuarios en transmisiones nocturnas, que suelen iniciar después de las 19:00 horas y en las que responde preguntas sobre su vida en la nación norteamericana, según confirmó Infobae Perú.

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La entrevista realizada por José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción y actual abogado de Pedro Castillo, se transmitirá por YouTube en el programa ‘Mejor con Domingo’
La entrevista realizada por José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción y actual abogado de Pedro Castillo, se transmitirá por YouTube en el programa ‘Mejor con Domingo’

Al ser consultado por el portal La Mula, Pérez adelantó que la entrevista busca “sensibilizar sobre el dolor y los sueños de la familia Castillo Terrones, afectados por la persecución política y la polarización en el país”.

“No es una situación fácil el camino que han tenido que transitar. Se van a dar cuenta de lo difícil que resulta ser el hijo de Pedro Castillo por esta situación que nuevamente la volvemos a vivir en esta campaña electoral. La confrontación, el enfrentamiento, el insulto, la calumnia, el odio que se vuelve a levantar cuando hay una opción diferente”, expresó.

El exfiscal consideró relevante escuchar a Arnold en un momento en que se discute un posible indulto para su padre, propuesta impulsada por el candidato Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), quien enfrentaría a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

“Desde que he asumido el caso del presidente Pedro Castillo he podido vivir la deshumanización que determinados sectores (...) incluso yo sufro las consecuencias de ser su abogado. He recibido una cantidad de críticas, haters, que no entienden que el presidente, como cualquier peruano o peruana, merece tener un abogado”, señaló.

Pérez afirmó que “hubo muy buena voluntad” de Arnold para declarar “algunas palabras” sobre lo que significó “aquel 7 de diciembre”, cuando iba en el auto oficial con el exjefe de Estado. “Los intervinieron en la vía pública con armamento de largo alcance, como si fuera una película de Hollywood, como una situación de tal gravedad o magnitud que la situación del daño colateral emocional”, señaló.

Durante la entrevista, Pérez adelantó que Arnold hablará sobre el impacto emocional de los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando fue intervenido junto a su padre tras el intento de cierre del Congreso
Durante la entrevista, Pérez adelantó que Arnold hablará sobre el impacto emocional de los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, cuando fue intervenido junto a su padre tras el intento de cierre del Congreso

La última aparición televisiva del hijo del expresidente ocurrió cuando abandonó Palacio de Gobierno pocos minutos después de que su padre anunciara el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La televisión mostró su salida junto a su hermana menor, su madre y su tía, Yenifer Paredes.

Durante algunas transmisiones en TikTok, el joven ha descartado “por ahora” algún interés en la política, menciona con frecuencia a su provincia natal, Chota, en la región de Cajamarca, y ha manifestado la posibilidad de regresar al país durante su período vacacional.

El abogado Luis Walter Medrano, quien fue miembro de la defensa legal del exmandatario, declaró a este medio el año pasado que no estaba al tanto de las transmisiones, aunque consideró que se trata del libre ejercicio de expresión.

“(Arnold) ya es una persona mayor de edad y sus opiniones no guardan relación alguna con el proceso judicial del expresidente, eso que quede bien claro”, sostuvo. Además, informó que no existe impedimento para que retorne a Lima por vacaciones, ya que el asilo concedido responde a motivos de protección.

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