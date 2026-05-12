Perú

Oasis enciende la ilusión en Perú con un misterioso anuncio que desata el furor entre sus fans

La publicación de un afiche con los hermanos Gallagher y la frase “muy pronto en Perú” ha puesto a soñar a toda una generación que aún no supera la histórica visita del grupo británico en 2009

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Los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis posan frente a un fondo negro y dorado con la palabra "ANUNCIO" en letras grandes. A la derecha, dos entradas
La publicación de Tu Entrada Segura con la imagen de Oasis y el mensaje 'Muy pronto en Perú' desata especulaciones sobre la llegada de la banda o el estreno de su documental.

La ilusión volvió a encenderse entre los fans peruanos de Oasis. La cuenta de Instagram de Tu Entrada Segura, plataforma relacionada con la venta de entradas para eventos, publicó un afiche con la imagen de los hermanos Gallagher y el mensaje “Próximo anuncio”, acompañado de la descripción “OASIS muy pronto en Perú”, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de la banda en el país.

El anuncio, sin embargo, es ambiguo. Si bien Tu Entrada Segura opera principalmente en el mercado de venta de boletos para conciertos, también podría estar vinculado a la proyección especial del documental oficial de la gira de reunión de Oasis, que Disney confirmó para el 11 de septiembre de 2026.

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El largometraje, aún sin título oficial, llegará primero a cines en funciones limitadas, incluyendo IMAX, antes de desembarcar en Disney+. La posibilidad de que se esté organizando algo especial en Perú para ese estreno no puede descartarse.

Los comentarios en la publicación reflejan tanto el entusiasmo como el escepticismo de los fans: “Que sea cierto”, “No lo creo hasta no ver el anuncio oficial”, “El documental seguro, en septiembre”, “No jueguen así con mi corazón” y “Ni en UK anuncia y aquí este flyer” fueron algunas de las reacciones más repetidas.

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Póster oscuro con texto dorado "PRÓXIMO ANUNCIO" y las imágenes de Liam Gallagher y Noel Gallagher. Incluye boletos de "Tu Entrada Segura.PE" y detalles de redes sociales
Las opiniones divididas de los fans peruanos entre el entusiasmo y el escepticismo marcan la expectativa ante el posible regreso de Oasis o el estreno de su documental en Lima.

El documental que lo explica todo

El proyecto audiovisual, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace y escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, recorre la gira de reunión “Oasis Live ’25” con acceso exclusivo a ensayos, backstage y escenario. El punto de mayor expectativa es la inclusión de la primera entrevista conjunta de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años, lo que convierte al documental en un evento cultural de primer orden para los millones de fans de la banda en todo el mundo.

“Genuinamente no puedo esperar para que el mundo vea esta película. Creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al talento de dos personas excepcionales”, declaró Knight al anuncio del proyecto.

La producción es de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en asociación con Sony Music Entertainment UK, y contará con el respaldo de Disney para su distribución global.

La historia de Oasis y Perú

Para entender la magnitud del revuelo que genera cualquier anuncio relacionado con Oasis en el Perú, hay que recordar que la banda visitó Lima una sola vez: el 30 de abril de 2009, en un concierto histórico en el Estadio Nacional ante más de 40 000 personas.

Will Lovelace, con camiseta oscura de manga larga y un collar con placa, ríe a carcajadas junto a Simon Emmett, con chaqueta y gafas, en blanco y negro
ada (Disney plus)

Fue la primera y única visita de los Gallagher al país, y Noel agradeció al público peruano por ser su “primera vez en este bello país”. Meses después, en agosto de 2009, la banda se disolvió definitivamente tras el enésimo enfrentamiento entre los hermanos.

Cuando Oasis anunció su gira de reunión “Live ’25” en 2025, la expectativa en el Perú fue enorme, pero la decepción llegó rápidamente: la banda no incluyó a Lima entre sus fechas, concentrándose en Argentina, Chile, Brasil y México para América Latina.

Los fans peruanos respondieron con campañas en redes sociales y hasta con paneles publicitarios pagados para pedir que Oasis incluyera Lima en su tour, bajo el hashtag #OasisEnPerú2025.

La exclusión del Perú de la gira oficial dejó una herida abierta entre los seguidores locales, que siguen esperando la oportunidad de ver a los Gallagher en su país. Ese contexto explica por qué un simple afiche con la frase “muy pronto en Perú” es suficiente para generar una ola de reacciones.

Vista de la exposición '1996: 30 años después', este viernes 8 de mayo en Londres. La exposición '1996: 30 años después' conmemora en Londres elementos tan icónicos de aquel año como el vestuario de las Spice Girls, objetos inéditos de Oasis y la portada de periódico que anunciaba el divorcio de Carlos III y Diana de Gales. El comisario de la exposición, Dominic Mohan, ha querido capturar "ese período mágico" en el que el pop, el rock, el fútbol, el arte, la danza, la gastronomía, los medios de comunicación y la política se fusionaron para dar lugar "al año más alocado de la década más alocada de Gran Bretaña", según dijo a EFE. EFE/ Luis Campello
Vista de la exposición '1996: 30 años después', este viernes 8 de mayo en Londres. La exposición '1996: 30 años después' conmemora en Londres elementos tan icónicos de aquel año como el vestuario de las Spice Girls, objetos inéditos de Oasis y la portada de periódico que anunciaba el divorcio de Carlos III y Diana de Gales. El comisario de la exposición, Dominic Mohan, ha querido capturar "ese período mágico" en el que el pop, el rock, el fútbol, el arte, la danza, la gastronomía, los medios de comunicación y la política se fusionaron para dar lugar "al año más alocado de la década más alocada de Gran Bretaña", según dijo a EFE. EFE/ Luis Campello

Oasis en el Salón de la Fama del Rock

El anuncio llega además en un momento de máxima visibilidad para la banda. Oasis fue confirmada entre los inductos al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2026, en una ceremonia que se celebrará el 14 de noviembre en el Peacock Theatre de Los ángeles. El reconocimiento llega un año después de que la banda completara su mayor gira por Estados Unidos, que incluyó dos noches con entradas agotadas en el Rose Bowl de Pasadena.

Liam Gallagher, quien en el pasado había descartado el premio públicamente, reaccionó con entusiasmo al anuncio: “Oasis en el Salón de la Fama del Rock, quiero agradecer a todas las personas que votaron por nosotros. Es un verdadero honor. Desde que era un niño pequeño y cantaba en la ducha soñé con estar algún día en el salón de la fama. Es verdad lo que dicen: todo es posible si tienes un sueño”.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. ¿Concierto o documental? Los fans peruanos esperan el próximo anuncio oficial con la misma mezcla de esperanza y cautela que ha caracterizado su relación con la banda durante los últimos 16 años.

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