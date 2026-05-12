Katy Esquivel, ‘What the Chic’, anuncia emocionada que se casará: así fue su pedida de mano

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, se compromete y comparte con sus seguidores la historia de su pedida de mano en Estados Unidos. IG

Katy Esquivel, la creadora de contenido y empresaria peruana detrás de ‘What the Chic’, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se casará.

La popular influencer compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde mostró imágenes y videos de la romántica pedida de mano que vivió en Florida, Estados Unidos, rodeada de su familia y su pareja.

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Con la frase “Tu hermana mayor de internet dijo que sí”, Katy celebró el compromiso y dio inicio a una nueva etapa en su vida, recibiendo miles de mensajes de felicitación y cariño de parte de su comunidad digital.

Una pedida de mano sorpresa: la familia, el amor y Florida como escenario

El compromiso de Katy Esquivel fue todo menos convencional. En uno de sus últimos vlogs en YouTube, la influencer relató cómo su familia la sorprendió en Florida, haciéndole creer que estaban de visita casual, cuando en realidad todo había sido planeado por su novio para el gran momento.

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Entre risas, lágrimas y emoción, Katy compartió cómo su pareja había organizado una pedida de mano íntima y significativa, logrando reunir a sus seres queridos a pesar de la distancia. Las imágenes, publicadas en Instagram y YouTube, muestran el instante exacto en el que el novio le propone matrimonio y la alegría desbordante de la familia al recibir la noticia.

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, se compromete y comparte con sus seguidores la historia de su pedida de mano en Estados Unidos. IG

De ‘What the Chic’ al altar: la trayectoria de una influencer global

Hace más de una década, Katy Esquivel se animó a crear contenido sobre moda, belleza y estilo de vida en YouTube bajo el nombre de ‘What the Chic’. Su carisma y autenticidad la llevaron a conquistar a millones de seguidores no solo en Perú y Latinoamérica, sino en todo el mundo.

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Con más de 5 millones de suscriptores en YouTube y 2 millones en Instagram, Katy ha sabido reinventarse, sumando a su contenido original vlogs de viajes, experiencias internacionales y colaboraciones con marcas globales de moda y belleza. Su éxito la ha llevado a recorrer destinos en Asia, Europa y América, consolidándose como una de las voces más influyentes de la región.

La influencer peruana Katy Esquivel anuncia boda y revela cómo su familia fue parte clave en el momento especial. IG

El ingrediente secreto: autenticidad y evolución constante

Una de las claves del éxito de Katy Esquivel ha sido su capacidad para evolucionar junto a su audiencia. Lo que empezó como tutoriales de maquillaje y consejos de moda, pronto se transformó en relatos de viajes, experiencias personales y mensajes de empoderamiento femenino.

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A lo largo de los años, Katy ha compartido las alegrías y los desafíos de su carrera, mostrando tanto el glamour de los destinos de lujo como la importancia de ser auténtica y mantener los pies en la tierra. En entrevistas recientes, la influencer ha destacado el valor de la familia y el esfuerzo constante como pilares de su crecimiento profesional y personal.

Katy Esquivel mostrando su anillo de compromiso en una playa de Florida. IG

El significado del compromiso: nuevos sueños y retos personales

Para Katy Esquivel, el compromiso representa una nueva etapa de sueños y proyectos compartidos. En sus publicaciones, la influencer ha resaltado la importancia de rodearse de personas que la apoyan y la inspiran a seguir creciendo, tanto en lo profesional como en lo personal.

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“Que no te dé miedo perseguir lo que te hace feliz, ni dejarte sorprender por la vida. Hoy puedo decir que soy más feliz que nunca y que estoy lista para esta nueva aventura”, escribió Katy en una de sus recientes publicaciones.

El impacto de la noticia: apoyo y cariño de la comunidad digital

La noticia del compromiso de Katy Esquivel fue recibida con entusiasmo y felicidad por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en llenar sus redes de mensajes positivos, felicitaciones y muestras de admiración por la forma en la que ha construido su carrera y su vida.

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Muchos destacaron el ejemplo de perseverancia, autenticidad y trabajo duro que Katy representa, celebrando junto a ella este nuevo capítulo.

¿Qué sigue para Katy Esquivel?

Aunque aún no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, Katy Esquivel ha prometido mantener a su comunidad informada sobre cada paso del proceso. Se espera que comparta en sus plataformas contenido exclusivo sobre la organización del evento, los preparativos y los momentos más especiales de su “sí, acepto”.

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Mientras tanto, la influencer continúa creando contenido, viajando y colaborando con marcas internacionales, consolidando su posición como referente de moda, estilo de vida y empoderamiento digital en el mundo hispanohablante.

Katy Esquivel, ‘What the Chic’, se compromete y comparte con sus seguidores la historia de su pedida de mano en Estados Unidos. IG