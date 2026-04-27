Se pierde comunicación con 120 peruanos en Rusia: habrían sido engañados y forzados a combatir en la guerra contra Ucrania

Al menos 120 compatriotas en Rusia han quedado expuestos a una crisis humanitaria tras ser captados con la promesa de empleo y verse, finalmente, forzados a combatir en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, según denunció Percy Salinas, abogado de los familiares de peruanos atrapados en medio de este conflicto armado.

Salinas detalló que sus representados fueron trasladados desde la embajada peruana hacia un departamento particular, situación que los dejó “fuera de cualquier protección diplomática”, mientras equipos rusos rodeaban el edificio para devolverlos al frente de la guerra, según su versión en RPP.

El defensor legal afirmó que ocho peruanos han fallecido y que los cuerpos permanecen en la morgue, con un plazo máximo de 6 meses para ser reclamados antes de un eventual traslado a una fosa común o incineración. Además, informó que cinco ciudadanos resultaron heridos tras un ataque con drones en Ucrania; uno de ellos se encuentra grave y dos pr esentan fracturas en piernas y clavículas. Salinas denunció: “La Cancillería peruana nos ha dado evasivas e indiferencia ante los pedidos de repatriación y asistencia”.

Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

Peruanos reclutados con engaños

El reclutamiento, según sus investigaciones señaladas en RPP, responde a un esquema con base en Colombia liderado por una ciudadana colombiana, un mexicano y tres reclutadores peruanos residentes en Lima. El contacto se realizaba a militares y policías retirados en reuniones públicas, pidiendo únicamente pasaporte vigente.

El deffensor legala afirmó que epenas llegaban a Rusia, los peruanos eran forzadencontraban contratos en ruso, con la promesa de un “bono” de USD 20.000 y pagos de USD 4.000 mensuales para trabajar como cocineros, choferes o personal de seguridad. Sin embargo, al arribar, les retiraban el pasaporte, celular y documentos y les comunicaban que debían una “deuda” de USD 20.000 por el traslado, forzándolos así a sumarse al conflicto.

Salinas relató en RPP: “Diez peruanos habían logrado ingresar a la embajada y los han mandado a un departamento; en este momento, equipos rusos rodean el edificio para recuperarlos y volver a mandarlos a la línea de batalla”

Ocho fallecidos, investigaciones en DININCRE y amenazas a familiares

La denuncia penal por tráfico de personas fue presentada ante la DININCRI por las familias de las víctimas. DININCRi investiga a partir de material que incluye videos, chats y registros de WhatsApp entregados a la policía, aunque hasta la fecha no se han producido acciones que garanticen la protección de los denunciantes. Salinas aseguró: “Las familias, en su totalidad, ya presentaron la denuncia a la DININCRE por el tema de tráfico de personas. Y sabe qué ha pasado: empezaron a llegar las amenazas a los familiares”.

Al menos 120 familias peruanas no conocen el paradero de sus seres queridos. Según Salinas, varios permanecen “incomunicados desde hace cinco semanas”, sin contacto ni información sobre su situación real, mientras otros han sido expuestos a hechos de violencia y ataques, sobre todo en la primera línea de combate.

Sobre el origen del reclutamiento, Salinas indicó que la oferta se difundió por redes sociales bajo la apariencia de empleos como chef, chofer, instructor y seguridad privada. Tras llegar a Rusia, los interesados eran enviados primero a campos de adoctrinamiento y luego a zonas de combate. El letrado recalcó: “Una vez que llegan allá, les quitan el pasaporte, el celular y el DNI. Y les dicen: ‘Ahora me deben veinte mil dólares, porque eso me costó traerlos’” [la cifra equivale a USD 20.000].

El grupo reclutador, el abogado de las familias aseguró que la empresa ha cambiado de nombre hasta 6 veces, mecanismo que utiliza de inmediato cada vez que se presenta una nueva denuncia registrada en DININCRE, lo que dificulta el rastreo para las autoridades.

Por el momento, la única alternativa de ayuda en la zona está en manos de la Cruz Roja Internacional, que ha montado campamentos para asistir a heridos y gestionar la recuperación de cuerpos.