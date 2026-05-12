Perú

Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

Durante una presentación que tocó fibras sensibles, el querido actor peruano se dejó ver más vulnerable que nunca y compartió sus sentimientos tras afrontar una de las etapas más dolorosas de su vida personal

Guardar
Google icon
Un hombre calvo con gafas y barba, Carlos Alcántara, en un set de televisión. La imagen lo muestra hablando, cubriéndose el rostro y siendo consolado
Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy' al recordar que pese a los cambios personales, su esencia permanece intacta.

Carlos Alcántara, reconocido por su personaje de ‘Cachín’ y por su extensa trayectoria en el cine y la televisión peruana, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana en ‘Yo soy’, el programa de imitaciones de Latina. El actor y comediante se quebró en vivo al reflexionar sobre su vida personal y profesional en medio de una presentación musical que tocó fibras muy sensibles en él.

Una interpretación conmovedora de Raphael deja al público visiblemente afectado, resonando con profundas emociones y experiencias, sobre todo al jurado de 'Yo Soy', Carlos Alcántara. Video: Instagram Yo Soy

El detonante fue la interpretación de un imitador de Rafael, cuya canción conectó directamente con el estado emocional del artista, quien atraviesa una etapa de alta exposición mediática vinculada a su vida sentimental tras su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de relación y 15 años de matrimonio.

PUBLICIDAD

“A pesar de los muchos conflictos personales que ha enfrentado a lo largo de su carrera, esta canción aparece nuevamente para reforzar su imagen de ‘divo’. Nos recuerda que, al margen de las cosas que pasan en la vida, uno sigue siendo el mismo“, expresó Alcántara, visiblemente afectado y con la voz entrecortada.

El conductor Franco Cabrera no tardó en reaccionar y le dedicó un mensaje de apoyo en vivo: “Gracias, Cachín, por tu apertura. Desde acá, un abrazo para ti, te queremos mucho”, dijo, generando un ambiente de contención y cercanía en el set que fue celebrado por el público presente.

PUBLICIDAD

Primer plano de Carlos Alcántara con gafas y barba, vestido con una chaqueta azul claro, hablando a un micrófono en el set de televisión 'Yo Soy'
Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy' al recordar que pese a los cambios personales, su esencia permanece intacta.

Una separación que marcó un antes y un después

El momento emotivo de Alcántara en ‘Yo soy’ llega en un contexto de alta exposición mediática para el actor. La separación de Jossie Lindley, confirmada a inicios de 2026 aunque ocurrida meses antes, fue descrita por el propio Alcántara como “un proceso doloroso y duro”, producto de una larga reflexión y no motivado por impulsos momentáneos ni terceros.

La pareja se conoció siendo jóvenes artistas y estuvo junta aproximadamente 32 años, formalizando su matrimonio en 2010. Tienen dos hijos en común. La noticia tomó fuerza cuando la conductora Andrea Arana confirmó la ruptura en su programa, aclarando que no era reciente y que Alcántara ya había comunicado la situación en su círculo cercano.

Desde entonces, el actor ha sido objeto de una intensa cobertura mediática. Fue captado en discotecas, restaurantes y reuniones en Barranco, Punta Hermosa y San Isidro en compañía de mujeres más jóvenes, incluyendo a la cantante Indira Orbegoso y a María Arrieta, quien compartió fotos y videos de una visita a su casa.

La prensa lo apodó rápidamente como el “galán de las salsotecas”, y programas como ¿Magaly TV La Firme’ y ‘Amor y Fuego’ cubrieron con detalle cada aparición del actor en su nueva etapa de soltero.

Nuevamente en el ojo de la tormenta. Las cámaras de Magaly TV siguieron a 'Cachín' y lo encontraron recibiendo una visita nocturna de una misteriosa joven. Magly TV La Firme / ATV

Magaly Medina fue una de las voces más comentadas al respecto, ironizando sobre el cambio radical en la vida nocturna de Alcántara: “¿Qué iba a andar él así antes?... Un miércoles, no”, dijo con su característico tono.

La esencia que no cambia

Lo que hace especialmente significativo el momento de Alcántara en ‘Yo soy’ es la reflexión que lo acompañó: más allá de la vida personal, los cambios y las polémicas, el artista reafirmó que su identidad y esencia permanecen intactas. La frase “pese a lo que pasa en la vida, uno sigue siendo el mismo” resonó entre sus compañeros del programa y en el público, que reconoció en ese instante la vulnerabilidad y autenticidad de uno de los actores más queridos del Perú.

Carlos Alcántara, conocido por su humor y su capacidad para hacer reír a generaciones de peruanos, mostró en esta ocasión su lado más humano y vulnerable, recordando que detrás de los personajes siempre hay una persona con sus propias batallas.

Temas Relacionados

Carlos AlcántaraYo Soyperu-entretenimiento

Más Noticias

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

El exdefensor argentino trabajó de la mano del técnico en su etapa exitosa con Lanús. Enterado de su llegada a Ate enfatizó: “Es un maestro, garantiza el trabajo al máximo”

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

ONPE al 99.808% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

La primera vuelta peruana llega a su tramo final con una disputa histórica: poco más de 15 mil votos separan al segundo del tercero con el 99% escrutado. Fujimori ya hace campaña, Sánchez consolida su ventaja y López Aliaga denuncia un fraude que las autoridades electorales

ONPE al 99.808% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

El jefe policial destacó el uso de equipos avanzados en su institución, aunque advirtió que cada caso presenta desafíos distintos. “Cerrón va a caer en cualquier momento”, señaló

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

De Baréin a la Liga Peruana de Vóley: Deportivo Soan anunció a Vinícius Fernandes como nuevo DT para la temporada 2026/27

El entrenador brasileño dejó la asistencia técnica del Al Ahli masculino en el país beduino para asumir la conducción del conjunto de Puente Piedra, octavo en el último curso del torneo doméstico

De Baréin a la Liga Peruana de Vóley: Deportivo Soan anunció a Vinícius Fernandes como nuevo DT para la temporada 2026/27

Becas Mac Gregor de la PUCP en el 2027: así podrían acceder los nuevos ingresantes a estos beneficios económicos de la universidad

La universidad aseguró que los beneficiarios recibirán el apoyo económico desde el inicio de clases y sin concursos por vacantes

Becas Mac Gregor de la PUCP en el 2027: así podrían acceder los nuevos ingresantes a estos beneficios económicos de la universidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99.808% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE al 99.808% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Óscar Arriola afirma que PNP tiene “tecnología superior” a la del prófugo Vladimir Cerrón: “Abimael Guzmán cayó tras 12 años”

Poder Judicial rechaza recurso para dar salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo para que el JNE convoque “elecciones complementarias”

Rubén Cano responde por vínculos con banda que cobraba cupos en Gamarra: “Es una venganza de las mafias”

ENTRETENIMIENTO

Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo: “Que nadie apague tu brillo”

Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo: “Que nadie apague tu brillo”

Director de ‘La Niña’ celebra éxito de la cinta peruana en Lima, Iquitos y Arequipa: “Ver las salas llenas es algo increíble”

Andrés Wiese preocupa a sus seguidores tras pedir ayuda por misteriosa enfermedad que afecta sus manos: “Duelen mucho”

Natalia Salas conmueve con sus deseos de vivir para ver crecer a su hijo: “¿Cómo te explico que no me voy a morir?”

‘Trilogía de la Salsa’: Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids llegan a Lima con concierto

DEPORTES

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

De Baréin a la Liga Peruana de Vóley: Deportivo Soan anunció a Vinícius Fernandes como nuevo DT para la temporada 2026/27

Nicolás Da Campo valoró el dominio de Sport Boys ante Universitario: “Futbolísticamente, faltamos el respeto a los tricampeones”

Esteban Pavez recibe halagador comentario de Arturo Vidal tras anotar su primer gol con Alianza Lima

Los jugadores que no consideró Graham Potter en la convocatoria de Suecia para el Mundial 2026 y genera cuestionamientos al DT