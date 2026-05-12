Carlos Alcántara se quiebra en vivo y emociona a todos con su sincera reflexión en 'Yo soy': "Uno sigue siendo el mismo"

Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy' al recordar que pese a los cambios personales, su esencia permanece intacta.

Carlos Alcántara, reconocido por su personaje de ‘Cachín’ y por su extensa trayectoria en el cine y la televisión peruana, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana en ‘Yo soy’, el programa de imitaciones de Latina. El actor y comediante se quebró en vivo al reflexionar sobre su vida personal y profesional en medio de una presentación musical que tocó fibras muy sensibles en él.

Una interpretación conmovedora de Raphael deja al público visiblemente afectado, resonando con profundas emociones y experiencias, sobre todo al jurado de 'Yo Soy', Carlos Alcántara. Video: Instagram Yo Soy

El detonante fue la interpretación de un imitador de Rafael, cuya canción conectó directamente con el estado emocional del artista, quien atraviesa una etapa de alta exposición mediática vinculada a su vida sentimental tras su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de relación y 15 años de matrimonio.

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“A pesar de los muchos conflictos personales que ha enfrentado a lo largo de su carrera, esta canción aparece nuevamente para reforzar su imagen de ‘divo’. Nos recuerda que, al margen de las cosas que pasan en la vida, uno sigue siendo el mismo“, expresó Alcántara, visiblemente afectado y con la voz entrecortada.

El conductor Franco Cabrera no tardó en reaccionar y le dedicó un mensaje de apoyo en vivo: “Gracias, Cachín, por tu apertura. Desde acá, un abrazo para ti, te queremos mucho”, dijo, generando un ambiente de contención y cercanía en el set que fue celebrado por el público presente.

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Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy' al recordar que pese a los cambios personales, su esencia permanece intacta.

Una separación que marcó un antes y un después

El momento emotivo de Alcántara en ‘Yo soy’ llega en un contexto de alta exposición mediática para el actor. La separación de Jossie Lindley, confirmada a inicios de 2026 aunque ocurrida meses antes, fue descrita por el propio Alcántara como “un proceso doloroso y duro”, producto de una larga reflexión y no motivado por impulsos momentáneos ni terceros.

La pareja se conoció siendo jóvenes artistas y estuvo junta aproximadamente 32 años, formalizando su matrimonio en 2010. Tienen dos hijos en común. La noticia tomó fuerza cuando la conductora Andrea Arana confirmó la ruptura en su programa, aclarando que no era reciente y que Alcántara ya había comunicado la situación en su círculo cercano.

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Desde entonces, el actor ha sido objeto de una intensa cobertura mediática. Fue captado en discotecas, restaurantes y reuniones en Barranco, Punta Hermosa y San Isidro en compañía de mujeres más jóvenes, incluyendo a la cantante Indira Orbegoso y a María Arrieta, quien compartió fotos y videos de una visita a su casa.

La prensa lo apodó rápidamente como el “galán de las salsotecas”, y programas como ¿Magaly TV La Firme’ y ‘Amor y Fuego’ cubrieron con detalle cada aparición del actor en su nueva etapa de soltero.

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Nuevamente en el ojo de la tormenta. Las cámaras de Magaly TV siguieron a 'Cachín' y lo encontraron recibiendo una visita nocturna de una misteriosa joven. Magly TV La Firme / ATV

Magaly Medina fue una de las voces más comentadas al respecto, ironizando sobre el cambio radical en la vida nocturna de Alcántara: “¿Qué iba a andar él así antes?... Un miércoles, no”, dijo con su característico tono.

La esencia que no cambia

Lo que hace especialmente significativo el momento de Alcántara en ‘Yo soy’ es la reflexión que lo acompañó: más allá de la vida personal, los cambios y las polémicas, el artista reafirmó que su identidad y esencia permanecen intactas. La frase “pese a lo que pasa en la vida, uno sigue siendo el mismo” resonó entre sus compañeros del programa y en el público, que reconoció en ese instante la vulnerabilidad y autenticidad de uno de los actores más queridos del Perú.

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Carlos Alcántara, conocido por su humor y su capacidad para hacer reír a generaciones de peruanos, mostró en esta ocasión su lado más humano y vulnerable, recordando que detrás de los personajes siempre hay una persona con sus propias batallas.