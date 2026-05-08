Nueva devolución del Fonavi se paga el 14 de mayo: Beneficiarios, rango de edad y más

Esto es lo que debes saber del Reintegro 5 antes de ir al Banco de la Nación. - Crédito Andina

Ya la Comisión Ad Hoc del Fonavi ha confirmado el nuevo grupo de pago llamado Reintegro 5, en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi, el fondo de vivienda del Estado peruano al que miles de trabajadores aportaron sin al final conseguir mayor beneficio.

Esta es la nueva devolución que se cobrará desde el próximo jueves 14 de mayo, cuando los afiliados podrán acercarse al Banco de la Nación según el último dígito de su DNI y el cronograma que publique en su momento esta entidad.

PUBLICIDAD

Como se sabe, serán incluidos en el padrón con la lista de beneficiarios a publicarse la siguiente semana aquellos exfonavistas que hayan recibido un monto como parte de las listas 1 a la 19, que luego hayan logrado acreditar nuevos aportes y cumplan con el rango de edad de 67 años a más (para los que estén vivo) y de 88 años a más (para los que ya hayan fallecido, en cuyo caso cobran sus herederos).

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Todo lo que se sabe del Reintegro 5

Primero, como se sabe, hubieron diversas listas de pago a fonavistas, las cuales fueron de la lista 1 a la 19. En su momento a estos les hicieron adelantos de pagos y ahora, con los ya cinco grupos de reintegro, se les ha seguido abonando, en tanto tengan pagos acreditados.

PUBLICIDAD

Eso significa que no todos los aportantes al Fonavi recibirán sus montos. Es decir, si uno ha aportado al Fonavi y espera que entre en este grupo de pago, pero no ha presentado documentos para acreditar sus pagos, ni tampoco sus empleadores han acreditado que se hicieran estos aportes, entonces no habría manera que salga en este grupo de pago.

Ahora, considerando a aquellos que sí tienen aportes acreditados, estos podrán recibir desde S/40, dado que se sabe que este es el monto mínimo para acreditar de aportes al Fonavi y ser incluido en un grupo de pago.

PUBLICIDAD

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Será un total de S/222 millones que se destinarán para 49 mil 891 exaportantes vivos y a 16 mil 753 exfonavistas fallecidos. Pero habrán algunas condiciones más como las siguientes:

El padrón a publicarse está integrado por fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron adelanto pero no estuvieron en reintegros anteriores. Es decir, si no estuviste en estas listas y si no has recibido ningún pago del Fonavi a la fecha, esta devolución no será para ti

Tendrán que ser fonavistas vivos , de 67 años a más, para integrarlo. Es decir, si tienes 66 años, no estarás incluido en el grupo

Para los herederos, sus familiares fonavistas fallecidos deberían haber cumplido 88 años a más, a la fecha de corte del 31 de mayo de 2026. Es decir, si su familiar tendría ahora solo 87 años o menos, no les tocará cobrar

Sin embargo, sí se debe apuntar que se dará prioridad a la personas en el padrón de CONADIS y quienes sean jubilados por invalidez, sin importar la edad, como ha sido en anteriores devoluciones.

El nuevo pago del Fonavi está por pagarse y serán miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Las fechas que vienen

Como se sabe, ahora los siguientes pasos son que las entidades relevantes actúen para implementar estos pagos. Lo que falta es lo siguiente:

PUBLICIDAD

Este jueves 7 de mayo se aprobó la resolución administrativa y el padrón oficial

La semana que empieza el lunes 11 de mayo las entidades como la Secretaría técnica y el Banco de la Nación deberán realizar los procesos necesarios para el pago

Entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo se estaría publicando la resolución en el diario oficial El Peruano y también se estaría activando en enlace de consulta en la página de la Secretaría Técnica. Con este los exfonavistas podrán ver si les toca esta devolución

A más tardar también el 13 de mayo , el Banco de la Nación deberá publicar el cronograma de pagos a estos fonavistas según el último dígito del DNI

Desde el jueves 14 de mayo, y respetando el cronograma que se publique, los beneficiarios del Reintegro 5 podrán cobrar su monto de devolución en las oficinas del Banco de la Nación.