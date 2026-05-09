CTS ya empezó a ser depositada por empresas: ¿Cómo saber si ya retirar de tu cuenta?

¿Ya te depositaron tu CTS, pero aún no puedes retirarla o moverla de tu cuenta? - Crédito Difusión

Atención, trabajadores privados. Ya se pueden ver reportes en redes sociales que se está realizando el pago de la Compensación por tiempo de servicios. Si bien la CTS se puede pagar hasta el próximo viernes 15 de mayo, ya varios empleadores se han adelatando y están depositando a sus trabajadores el monto correspondiente.

Sin embargo, si bien algunos ya han visto su depósito realizado en sus cuentas CTS, aún no peude acceder a este. Esto sucede en algunos bancos, que ya anteriormente han informado que el acceso al monto podría demorar hasta dos días hábiles (48 horas).

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Pero hay una forma fácil para saber si puedes mover el dinero sin que tengas que intentar hacer una transferencia. En las cuentas de CTS en bancos se puede ver que aparece el monto ‘disponible’ del saldo. En este caso si no puedes retirar aún aparecerá en S/0,00 aquel monto. Y abajo te saldrá el saldo contable como el monto que sí te han depositado de tu CTS. Sin embargo, cuando el monto ‘disponible’ salga como el monto contable este ya podrá ser retirado o movido de tu cuenta.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

CTS ya se paga

El depósito de la CTS ya se está pagando, dado que el plazo que determina la Ley es de la primera quincena de mayo y noviembre. Es decir, en mayo durante todos estos días hasta el viernes 15 se puede hacer el pago.

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Si quieres saber si tu empleador ya lo depósito y si lo puedes retirar ya, sigue estos pasos.

Revisa en tu cuenta CTS (en banco, caja, entre otros) si ya depositaron este pago. También puedes consultar a tu mismo empleador

saldo disponible’ es el momento que puedes sacar. El que está en donde dice ‘saldo contable’ es el que tienes en la cuenta, pero aún no está listo para ser retirado. La Entra a esta cuenta y el monto que veas en donde dice ‘’ es el momento que puedes sacar. El que está en donde dice ‘’ es el que tienes en la cuenta, pero aún no está listo para ser retirado. La Ley del retiro CTS dice que se puede esperar hasta 48 horas hábiles (dos días) para que esté monto esté disponible para retiro.

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Si bien los usuarios pueden sacar su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, debe saber diferenciar esos dos conceptos de saldo disponible y contable para evitar caer en alarma al ver que no se pueda sacar aún su CTS.

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Saldo contable : Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este : Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este monto aún no puedes usarlo para retiros o transferencias inmediatas (hasta que se vuelva ‘disponible’)

Saldo disponible: Este es el dinero que sí puedes usar, al que tienes acceso. Se convierte en disponible una vez que el banco ha procesado la transacción, lo cual suele tomar aproximadamente 48 horas hábiles después del depósito de la CTS.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Fórmula fácil para calcular tu CTS

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha compartido en redes sociales su fórmula fácil para calcular la CTS? Esta es la siguiente:

CTS = (Sueldo + 1/6 de gratificación) ÷ 12 × cantidad de meses trabajados

Así, para un sueldo mínimo, de S/1.130 se deposita una CTS de S/659,17, en tanto el trabajador haya laborado durante los seis meses del periodo (de noviembre a mayo, en el caso del próximo depósito).

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