Pago y retiro de CTS en noviembre: Consulta las fechas en las que llegará el depósito

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Un nuevo pago de la CTS se realiza este noviembre. Como se sabe, hay bastante expectativa de los trabajadores formales que la reciben, dado que gracias a la Ley del retiro de CTS, este monto se podrá sacar de la cuenta (que normalmente está con ‘candado’) y disponerse libremente.

Si bien la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (aquí se puede revisar), el empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre". Pero también señala que “si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente”.

Entonces, por esta ocasión, dado que el 15 cae sábado, la CTS podrá llegar hasta el 17 de noviembre. Es así, también, que según esto, si es que aún no te han realizado el depósito, estos son los días en que se podrá realizar.

Lunes 10 de noviembre

Martes 11 de noviembre

Miércoles 12 de noviembre

Jueves 13 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Lunes 17 de noviembre.

Podrás retirar la CTS en noviembre. - Crédito PUCP

Pago de CTS ya se realiza

Según reportes en redes sociales, ya varios trabajadores han asegurado que sus empresas y empleadores les han depositado ya el monto por el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Como se sabe, según el MTPE, este pago se hace durante los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre.

Si bien algunos trabajadores, sin embargo, ya han recibido el pago, este podría demorar aún para algunos. Es más, el plazo normal que va hasta el 15 de noviembre podría ampliarse para algunos si su empresa decide tomarse hasta el último día para pagar este derecho laboral.

Dado que el 15 de noviembre cae sábado, según el MTPE, los empleadores pueden hacer el pago el siguiente día hábil, en este caso el lunes 17 de noviembre, y no incurrir en posibles infracciones por la demora.

Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Retiro de CTS es oficial y sin fecha límite

¿Sabías que no hay fecha límite para sacar parte de tu CTS? Si bien la Ley de retiro de CTS da la posibilidad de sacar el 100% de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2026, esta también valida que luego de este periodo se puede acceder al 50% siempre. Así lo detalla la Ley:

La ley aprueba que el trabajador pueda efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos . Sin una fecha límite

Asimismo, en caso de ser diagnosticado con enfermedad terminal o cáncer , debidamente acreditados ante el empleador, el trabajador podrá efectuar, en cualquier momento, el retiro del 100% de su depósito CTS e intereses acumulados. El cálculo se efectúa a la fecha en que el trabajador solicita dicho retiro total

Como medida extraordinaria, la Ley plantea también que todos los trabajadores puedan retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Es así que hasta fines del 2026, los trabajadores podrán sacar tres depósitos de la CTS (el de noviembre de 2025 y los dos del 2026). Pero luego, se podrá sacar siempre la mitad del depósito a partir del 2027.