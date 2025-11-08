Perú

Pago y retiro de CTS en noviembre: Consulta las fechas en las que llegará el depósito

¿Cuándo se paga la CTS? Según reportes en redes sociales, hay empresas que ya han empezado a pagar la Compensación por Tiempo de Servicios a sus empleados. El MTPE detalla que este plazo es dentro de los 15 primeros días de noviembre, pero se ampliaría este año por un caso especial

Guardar
La CTS está a punto
La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Un nuevo pago de la CTS se realiza este noviembre. Como se sabe, hay bastante expectativa de los trabajadores formales que la reciben, dado que gracias a la Ley del retiro de CTS, este monto se podrá sacar de la cuenta (que normalmente está con ‘candado’) y disponerse libremente.

Si bien la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (aquí se puede revisar), el empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de mayo y noviembre". Pero también señala que “si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente”.

Entonces, por esta ocasión, dado que el 15 cae sábado, la CTS podrá llegar hasta el 17 de noviembre. Es así, también, que según esto, si es que aún no te han realizado el depósito, estos son los días en que se podrá realizar.

  • Lunes 10 de noviembre
  • Martes 11 de noviembre
  • Miércoles 12 de noviembre
  • Jueves 13 de noviembre
  • Viernes 14 de noviembre
  • Lunes 17 de noviembre.
Podrás retirar la CTS en
Podrás retirar la CTS en noviembre. - Crédito PUCP

Pago de CTS ya se realiza

Según reportes en redes sociales, ya varios trabajadores han asegurado que sus empresas y empleadores les han depositado ya el monto por el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Como se sabe, según el MTPE, este pago se hace durante los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre.

Si bien algunos trabajadores, sin embargo, ya han recibido el pago, este podría demorar aún para algunos. Es más, el plazo normal que va hasta el 15 de noviembre podría ampliarse para algunos si su empresa decide tomarse hasta el último día para pagar este derecho laboral.

Dado que el 15 de noviembre cae sábado, según el MTPE, los empleadores pueden hacer el pago el siguiente día hábil, en este caso el lunes 17 de noviembre, y no incurrir en posibles infracciones por la demora.

Trabajadores formales recibirán la CTS
Trabajadores formales recibirán la CTS en noviembre. - Crédito Gob.pe

Retiro de CTS es oficial y sin fecha límite

¿Sabías que no hay fecha límite para sacar parte de tu CTS? Si bien la Ley de retiro de CTS da la posibilidad de sacar el 100% de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2026, esta también valida que luego de este periodo se puede acceder al 50% siempre. Así lo detalla la Ley:

  • La ley aprueba que el trabajador pueda efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos. Sin una fecha límite
  • Asimismo, en caso de ser diagnosticado con enfermedad terminal o cáncer, debidamente acreditados ante el empleador, el trabajador podrá efectuar, en cualquier momento, el retiro del 100% de su depósito CTS e intereses acumulados. El cálculo se efectúa a la fecha en que el trabajador solicita dicho retiro total
  • Como medida extraordinaria, la Ley plantea también que todos los trabajadores puedan retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026.

Es así que hasta fines del 2026, los trabajadores podrán sacar tres depósitos de la CTS (el de noviembre de 2025 y los dos del 2026). Pero luego, se podrá sacar siempre la mitad del depósito a partir del 2027.

Temas Relacionados

CTSRetiro CTSCTS 2025Compensación por Tiempo de ServiciosMTPEperu-economia

Más Noticias

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 13 de noviembre: estos cuatro distritos serán afectados

La compañía informó que la suspensión parcial del servicio impactará a diversos sectores de la capital y recomendó almacenar suficiente líquido y tomar las precauciones necesarias

Sedapal anuncia corte de agua

Susy Díaz revela romance fugaz con El General durante visita del cantante a Perú

La excongresista sorprendió en televisión nacional al relatar detalles de su encuentro con el intérprete de ‘Muévelo, muévelo’ en los años 90, cuando ambos coincidieron en Lima por un show musical

Susy Díaz revela romance fugaz

“Fabio Gruber es muy valorado, se le ve como un futuro líder”: el impacto en FC Nürnberg por beneficioso y exótico llamado surgido en Perú

El capitán del FCN verá cumplido el sueño de representar al país de su madre. En Infobae, a través de la mirada de varios periodistas afines a ‘Der Club’, añadimos contexto a su misteriosa figura

“Fabio Gruber es muy valorado,

Madre de ‘Maldito Cris’ desconocía que su hijo era sicario y asegura tener videos del coronel Víctor Revoredo en su casa

Keyis González declaró ante la Fiscalía que ignoraba los actos ilícitos de su hijo, reiteró haber recibido al coronel en su domicilio y afirmó contar con grabaciones de esas situaciones

Madre de ‘Maldito Cris’ desconocía

Aplicativos y webs de comercio electrónico deberán mostrar libro de reclamaciones

Tiendas en línea deberán contar con libro de reclamaciones y deberá ser visible fácilmente para quejas y reclamos de los consumidores

Aplicativos y webs de comercio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

José Jerí asegura que recibe sueldo como congresista pese a que ser presidente por un mes

José Jerí admite que las cifras de homicidios no han disminuido y responde a sus críticos

Fundadora de Somos Perú advierte que José Jerí no garantiza seguridad ni elecciones limpias en el país

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela romance fugaz

Susy Díaz revela romance fugaz con El General durante visita del cantante a Perú

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

The Killers vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto de rock

¿Quién es Karen Paniagua, la tiktoker y modelo de OnlyFans que postulará como diputada?

Claudio Calmet habla sobre el ingreso de Ximena Díaz a ‘Eres mi bien’ tras la salida de Natalia Salas: “Las comparaciones son inevitables”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día,

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Rodrigo Ureña reveló que Universitario no le pidió que se nacionalice: “No voy a ir con mis papeles a pararme en la embajada”

Entradas Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano: precios y cómo comprar entradas para juego adelantado en Liga Peruana de Vóley 2025/26

Natalia Málaga sale al paso ante versiones que la señalan de mala y confirma su estilo rígido con castigos: “Lo he hecho y han aprendido”