Perú

Sueldo mínimo en 1850 soles: El nuevo pedido de la CGTP y el Gremio de Construcción Civil

Trabajadores advierten que el salario mínimo actual resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de vida

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Mano con billetes de 100 soles
Crédito Infobae/Paula Elizalde

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil solicitaron de manera pública que el sueldo mínimo vital en el país alcance los S/ 1850.

Según lo planteado por ambas organizaciones sindicales, la cifra actual de S/ 1130 —vigente desde el primero de enero del año pasado— resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores frente al incremento sostenido del costo de vida.

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En diálogo con Exitosa, el secretario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Luis Villanueva, informó que la CGTP y su gremio defienden la necesidad de un reajuste sustancial y periódico del salario mínimo.

En sus declaraciones, Villanueva sostuvo que “la remuneración mínima debe estar no menos de mil ochocientos soles o mil ochocientos cincuenta soles”.

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Insistió en que la demanda se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora ante el aumento de los precios de los productos de primera necesidad.

“Los trabajadores en común, los que dependen de la remuneración mínima, no han tenido ningún reajuste, a pesar de las alzas sensibles en los costos de los artículos de primera necesidad”, remarcó el dirigente sindical durante la entrevista.

Durante la conversación, el representante sindical comparó la situación de los trabajadores con la de otros sectores, señalando que “los congresistas han triplicado sus remuneraciones, sus ingresos en los últimos tiempos, y los trabajadores no han visto mejoras”.

Para Villanueva, el desfase entre el salario mínimo y el costo de vida genera una brecha social cada vez más amplia, que afecta especialmente a quienes dependen exclusivamente de ese ingreso base.

La CGTP propuso que se establezcan mecanismos de reajuste automático, similares a los que rigen para la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El dirigente explicó que “tiene que haber un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Estado para ver mecanismos de tal manera que la remuneración mínima periódicamente se reajuste, igual que el valor de la UIT”. Según el sindicalista, la periodicidad y la actualización del salario mínimo deberían formar parte de una política pública coordinada entre los sectores involucrados.

La presidenta Dina Boluarte fijó el incremento del sueldo mínimo en 105 soles
Infobae Perú / Analí Espinoza

Movilización en el Día del Trabajador

El reclamo de las organizaciones sindicales se da en un contexto de movilización nacional por el Día Internacional del Trabajo.

Villanueva convocó a los trabajadores a participar en la movilización del 1 de mayo, que partirá desde la Plaza Dos de Mayo hasta el monumento de José Carlos Mariátegui, ubicado en la Alameda 28 de Julio.

“Quiero aprovechar para invitar mañana a los trabajadores a participar de la movilización por el 1 de mayo, que será a las diez de la mañana desde Plaza de Mayo, y nos dirigimos al monumento de José Carlos Mariátegui”, anunció.

El dirigente concluyó que la falta de actualización del salario mínimo condena a muchas familias a la precariedad. “Aquí en el Perú no sobra el trabajo. Es muy difícil siquiera conseguir un empleo. Dos o tres es mucho más difícil. Si no, estamos condenando a familias a no tener oportunidades, y eso es una brecha social que cada día aumenta y crece más”, concluyó.

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