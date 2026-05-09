¿Cuántos peruanos ganan más y menos que tú, según tu sueldo y otros ingresos?

El INEI revelo los datos de los ingresos en Lima y Perú. Algunos análisis señalan que gran parte de peruanos ganan menos del sueldo mínimo aún. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán Negrini

Diferentes análisis se están realizando con los datos de la cifras de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que fueron presentados el pasado martes 5 de mayo.

¿Sabías que uno de estos puede revelar en qué nivel tus ingresos se encuentran con respecto al resto de la población en Lima y todo el Perú? Esto se hace con respecto a los deciles que ordena el INEI en base al ingreso per cápita (por persona). Así, por ejemplo, en los diez deciles que ordena el ingreso promedio mensual en todo el Perú, estos son los rangos establecidos.

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Decil 1: 10% de la población gana aproximadamente S/277

Decil 2: Otro 10% gana S/459

Decil 3: Otro 10% gana S/598

Decil 4: Otro 10% gana S/730

Decil 5: Otro 10% gana S/871

Decil 6: Otro 10% gana S/1.035

Decil 7: Otro 10% gana S/1.235

Decil 8: Otro 10% gana S/1.521

Decil 9: Otro 10% gana S/1.994

Decil 10: Otro 10% gana S/3.805, en promedio.

Cobertura noticiosa de la presentación de resultados sobre la pobreza monetaria en Perú. El video muestra a una presentadora de televisión en un estudio y segmentos de una conferencia en Jesús María. En la conferencia, un panel de cinco personas presenta gráficos de barras y mapas con datos de pobreza total y extrema proyectados hasta 2025. La audiencia observa las pantallas. El fondo de la mesa de presentación exhibe el logotipo de INEI. Este contenido es una cobertura de evento.

¿Dónde estás según tu sueldo e ingresos?

Como se sabe, el 25,7% de peruanos son pobres, a las cifras del 2025: 8 millones 828 mil personas, aproximadamente. Y mientras, el 4,7% son pobres extremos, un 32,8% de peruanos igual son personas vulnerables a caer en la pobreza.

Estos nuevos datos revelados por el INEI han puesto en el foco la preocupación de los peruanos por su situación monetaria. ¿Sabes dónde se encuentra tu sueldo con respecto a lo que ganan los demás peruanos?

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Por ejemplo, según los datos anteriores, una persona que gana el sueldo mínimo de S/1.130, está ganando, aproximadamente más que el 50% de peruanos (los primeros cinco deciles), mientras que ganaría menos que el 40% de los peruanos que reciben mayores ingresos (ya sea por sueldo u otros pagos, incluyendo a los formales e informales).

Pobreza paro de crecer, pero aún no llega a niveles prepandemia. Perú es uno de los cuatro países que no lo logra. - Crédito Difusión

Se debe considerar que estos valores son aproximados y se trata de un promedio. Sin embargo, hay otros análisis que también se han realizado en redes sociales que presentan otras interpretaciones.

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Análisis en Lima Metropolitana

En TikTok se ha hecho viral recientemente un análisis de Mateo Ruiz de Somocurcio, CEO de Community Brands y egresado de Ciencias de los Negocios internacionales. En este realiza un aproximado de los sueldos que ganan los limeños con respecto a sus pares en esta ciudad. Esto usaría datos del INEI que salieron este 2026.

Este es su análisis:

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En Lima, el 20% de personas ganarían menos de S/1.130, el sueldo minino, y el 80% más de este monto

El 50% de Lima ganaría más de S/2.240

Si ganas S/3.500, ganarías más que el 70% de Lima

Si ganas S/5.000, estarías dentro del 15% que más ganan

Si ganas S/8.000, estarías en el 5% a 7%

Si ganas más de S/8.000 serías parte del 5% que más ganan.

El gasto per cápita en 2025 sube a 920 soles mensuales, pero aún no recupera los niveles previos a la pandemia, señala el informe del INEI.

Para otra muestra, estos son los deciles que reportó el INEI en su informe de Pobreza monetaria para Lima y Callao, que muestra el promedio de ingreso mensual en cada decil.

Decil 1: S/348

Decil 2: S/551

Decil 3: S/699

Decil 4: S/840

Decil 5: S/983

Decil 6: S/1.150

Decil 7: S/1.386

Decil 8: S/1.703

Decil 9: S/2.233

Decil 10: S/4.403.