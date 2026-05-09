¿Cuántos peruanos ganan más y menos que tú, según tu sueldo y otros ingresos?

Diferentes análisis se están realizando con los datos de la cifras de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que fueron presentados el pasado martes 5 de mayo.
¿Sabías que uno de estos puede revelar en qué nivel tus ingresos se encuentran con respecto al resto de la población en Lima y todo el Perú? Esto se hace con respecto a los deciles que ordena el INEI en base al ingreso per cápita (por persona). Así, por ejemplo, en los diez deciles que ordena el ingreso promedio mensual en todo el Perú, estos son los rangos establecidos.
PUBLICIDAD
- Decil 1: 10% de la población gana aproximadamente S/277
- Decil 2: Otro 10% gana S/459
- Decil 3: Otro 10% gana S/598
- Decil 4: Otro 10% gana S/730
- Decil 5: Otro 10% gana S/871
- Decil 6: Otro 10% gana S/1.035
- Decil 7: Otro 10% gana S/1.235
- Decil 8: Otro 10% gana S/1.521
- Decil 9: Otro 10% gana S/1.994
- Decil 10: Otro 10% gana S/3.805, en promedio.
¿Dónde estás según tu sueldo e ingresos?
Como se sabe, el 25,7% de peruanos son pobres, a las cifras del 2025: 8 millones 828 mil personas, aproximadamente. Y mientras, el 4,7% son pobres extremos, un 32,8% de peruanos igual son personas vulnerables a caer en la pobreza.
Estos nuevos datos revelados por el INEI han puesto en el foco la preocupación de los peruanos por su situación monetaria. ¿Sabes dónde se encuentra tu sueldo con respecto a lo que ganan los demás peruanos?
PUBLICIDAD
Por ejemplo, según los datos anteriores, una persona que gana el sueldo mínimo de S/1.130, está ganando, aproximadamente más que el 50% de peruanos (los primeros cinco deciles), mientras que ganaría menos que el 40% de los peruanos que reciben mayores ingresos (ya sea por sueldo u otros pagos, incluyendo a los formales e informales).
Se debe considerar que estos valores son aproximados y se trata de un promedio. Sin embargo, hay otros análisis que también se han realizado en redes sociales que presentan otras interpretaciones.
PUBLICIDAD
Análisis en Lima Metropolitana
En TikTok se ha hecho viral recientemente un análisis de Mateo Ruiz de Somocurcio, CEO de Community Brands y egresado de Ciencias de los Negocios internacionales. En este realiza un aproximado de los sueldos que ganan los limeños con respecto a sus pares en esta ciudad. Esto usaría datos del INEI que salieron este 2026.
Este es su análisis:
PUBLICIDAD
- En Lima, el 20% de personas ganarían menos de S/1.130, el sueldo minino, y el 80% más de este monto
- El 50% de Lima ganaría más de S/2.240
- Si ganas S/3.500, ganarías más que el 70% de Lima
- Si ganas S/5.000, estarías dentro del 15% que más ganan
- Si ganas S/8.000, estarías en el 5% a 7%
- Si ganas más de S/8.000 serías parte del 5% que más ganan.
Para otra muestra, estos son los deciles que reportó el INEI en su informe de Pobreza monetaria para Lima y Callao, que muestra el promedio de ingreso mensual en cada decil.
- Decil 1: S/348
- Decil 2: S/551
- Decil 3: S/699
- Decil 4: S/840
- Decil 5: S/983
- Decil 6: S/1.150
- Decil 7: S/1.386
- Decil 8: S/1.703
- Decil 9: S/2.233
- Decil 10: S/4.403.