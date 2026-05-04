Renato Rossini Jr. en problemas tras revelar mensaje secreto de Diego Chávarri a Gabriela Herrera, ¿rompió las reglas de ‘La Granja VIP’?

Renato Rossini Jr. queda en el centro de la polémica tras revelar información externa en 'La Granja VIP', lo que podría violar el contrato de confidencialidad.

La semana del repechaje en ‘La Granja VIP’ trajo consigo no solo el regreso de tres participantes eliminados, sino también una nueva controversia que pone en el centro a Renato Rossini Jr. El modelo, que volvió al reality junto a Pati Lorena y Celine Aguirre, habría violado el contrato de confidencialidad firmado al reingresar al programa al revelar información que solo pudo conocer fuera de la granja, específicamente el contenido del mensaje en clave que Diego Chávarri le escribió a Gabriela Herrera durante un almuerzo.

El portal Instarándula difundió un clip en el que se ve a Renato conversando con Shirley Arica y Pablo Heredia, donde les revela que fue testigo del momento en que Chávarri escribió en su mano las letras M, E, G, U, deletreando así “me gustas”, dirigido a Gabriela Herrera. “Yo estaba en la mesa, yo estaba almorzando. Y leía eso”, señaló Rossini, dando a entender que fue testigo presencial del gesto.

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El clip fue compartido por Instarándula junto a un mensaje de la usuaria que lo envió al portal: “Ahí Renato dando información de que Chávarri escribió ‘me gustas’ a Gabriela, encima miente porque él no estuvo en la mesa”, frase que resume con precisión la contradicción en la que cayó el participante y que encendió el debate entre los seguidores del reality.

Además, el problema es que ese episodio ocurrió el 25 de abril, cuando Renato ya había sido eliminado del reality el 18 de abril. Por lo tanto, la información que reveló no pudo haberla visto dentro de la granja, sino que necesariamente la conoció desde el exterior, lo que constituiría una violación directa al contrato de confidencialidad que los tres participantes del repechaje firmaron como condición para reingresar al programa.

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En un video difundido por Instarandula, Renato Rossini Jr. cuenta cómo vio a Diego Chávarri escribirle "me gustas" en la mano a Gabriela Herrera. El problema es que estaría rompiendo las reglas y contando información que vio cuando estuvo fuera del reality. ¿Tendrá sanción como Pati Lorena? Video: Instagram Instarándula

El contrato de confidencialidad y el precedente de Pati Lorena

Al regresar al reality, Pati Lorena, Celine Aguirre y Renato Rossini Jr. firmaron un acuerdo en el que se comprometían a no revelar ni comentar información del exterior durante su estadía en la granja. Las reglas son claras: los concursantes no pueden llevar datos del mundo fuera del programa, para preservar la equidad entre quienes estuvieron en aislamiento todo el tiempo y quienes tuvieron acceso a información externa.

Pati Lorena ya enfrentó las consecuencias de una violación similar. La producción detectó que había filtrado información a Diego Chávarri y, como sanción, fue enviada directamente a la placa de nominación sin posibilidad de acceder a la salvación.

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La conductora Ethel Pozo fue la encargada de comunicar la decisión: “Las reglas se han traspasado, se ha quebrado y la sanción es que tú hoy no vas a acceder a la salvación, no vas a jugar y vas directo a la placa y será el público quien tenga que salvarte". Ante ese precedente, la pregunta que circula en redes y entre los seguidores del programa es si Renato Rossini Jr. recibirá el mismo trato.

El mensaje de Diego Chávarri a Gabriela Herrera

El episodio del mensaje en clave fue uno de los más comentados en las últimas semanas. El 25 de abril, las cámaras del reality captaron cómo Diego Chávarri escribió con el dedo sobre su vaso de agua las letras que formaban “me gustas”, intentando que Gabriela Herrera las descifrara sin que el resto de los participantes se diera cuenta.

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El exfutbolista sorprende durante un almuerzo al intentar transmitir una frase secreta a la bailarina en el reality, mientras ambos insisten en negar cualquier relación más allá de la amistad frente a cámaras y redes sociales. La Granja VIP

La escena generó especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, especialmente considerando que Chávarri mantiene una relación con Thalía Bentin fuera del programa. Tanto Chávarri como Herrera negaron reiteradamente que existiera algo más que una amistad, aunque las imágenes y las conversaciones captadas por las cámaras del 24/7 avivaron los rumores.

Días después, el escándalo escaló cuando se filtraron conversaciones privadas entre ambos en las que Gabriela confesaba sentir atracción por Diego, desatando una crisis que llevó al propio Chávarri a romper en llanto y a pedir que lo nominaran para abandonar el programa.

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La contradicción que delata a Renato

Lo que hace especialmente llamativo el caso de Renato Rossini es que, al narrar el episodio del mensaje en clave, afirmó estar “en la mesa” cuando ocurrió. Sin embargo, ese momento fue captado por las cámaras el 25 de abril, una semana después de su eliminación el 18 de abril.

La contradicción fue notada de inmediato por los seguidores del programa, quienes señalaron que Renato “miente porque no estuvo en la mesa”, lo que confirmaría que la información la obtuvo desde el exterior.

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La situación pone a la producción de ‘La Granja VIP’ ante un dilema: si ya sancionó a Pati Lorena por una conducta similar, la coherencia y la equidad exigen que Renato Rossini enfrente las mismas consecuencias. Por ahora, la producción del reality no se ha pronunciado sobre el caso de Renato Rossini Jr., pero eso se verá en la gala del lunes 4 de mayo.