Renato Rossini Jr. sorprende al asegurar que si hubiera tenido un romance con Samahara Lobatón: “En otra vida, de todas maneras”

El participante del reality de competencia fue puesto en evidencia ante una pregunta picante que recibió como parte de una dinámica | Panamericana

Durante el programa del 5 de mayo de ‘La Granja VIP’, los concursantes recibieron preguntas directas de personas externas, ligadas a otros miembros de la competencia. Entre todas las intervenciones, la que más llamó la atención fue la de Renato Rossini Jr.

La popular ‘Tía Lisura’, familiar de Paul Michael, se dirigió a Rossini con una pregunta que lo tomó por sorpresa y logró sonrojarlo. “Una pregunta para Renato. ¿Consideras que en la otra vida Samahara y tú podrían haber formado una relación?”, lanzó la invitada, poniendo el foco sobre la relación entre los dos participantes.

PUBLICIDAD

La consulta no resultó casual. Hace un tiempo, Samahara Lobatón dejó entrever que pudo haber tenido algo con el hijo del actor en caso de estar soltera y sin su actual compromiso con Youna. La tensión en el set creció tras recordar ese antecedente.

Renato Rossini Jr., concursante de La Granja VIP, se muestra reflexivo mientras confiesa que un romance con Samahara Lobatón habría sido posible "en otra vida". (Panamericana TV)

Renato Rossini Jr. no evitó la pregunta. Respondió de inmediato: “Sí, de todas maneras, en la otra vida, de todas maneras. 100%. Pero en otra vida, en esta no y mucho menos en el cumpleaños de Youna”.

Su sinceridad generó risas y alivió el ambiente, mientras los demás participantes se encargaron de marcar la complicidad y el respeto que existe entre ambos, despejando rumores sobre una posible relación amorosa en la actualidad.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón reacciona durante una entrevista en "La Granja VIP", mientras se comenta la declaración de Renato Rossini Jr. sobre un posible romance con ella. (Panamericana TV)

Samahara Lobatón y su sorprendente confesión a Renato Rossini Jr.

A mediados de abril, durante una emisión de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón protagonizó un momento que no pasó desapercibido ante sus compañeros ni la audiencia. Frente a Renato Rossini Jr., la influencer hizo una declaración que rápidamente se convirtió en tema de debate, sobre todo por su situación sentimental con Youna.

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini”. La frase, breve y directa, generó una reacción inmediata en el set, incluida la sorpresa de la conductora Ethel Pozo, quien intervino para indagar sobre el comentario.

PUBLICIDAD

Samahara no se detuvo en esa confesión. Continuó con una serie de elogios hacia el hijo del reconocido actor, destacando tanto su inteligencia como su capacidad de estrategia.

Samahara Lobatón le dedica unas emotivas palabras a Renato Rossini Jr. antes de su eliminación, confesando que en otra vida su historia podría haber sido diferente. Un momento cargado de sentimiento que terminó en un abrazo. Panamericana TV:

“Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces”, afirmó.

PUBLICIDAD

Las palabras de Samahara avivaron el debate en el set y en redes sociales. Muchos espectadores interpretaron la confesión como una muestra de la cercanía y complicidad entre ambos, aunque tanto ella como Renato han sostenido que su vínculo no pasa de la amistad. La presencia de Youna como pareja actual de la influencer sumó un componente de interés en el público, que siguió de cerca cada gesto y comentario.

A pesar de la atención mediática y las preguntas recurrentes, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. han mantenido una postura de respeto mutuo. Ambos insisten en que su relación se basa en la admiración y la confianza generadas por la convivencia en ‘La Granja VIP’, sin cruzar las fronteras hacia un romance real.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la audiencia sigue atenta a la evolución de su interacción, que se mantiene como uno de los temas más comentados dentro y fuera del programa.