Renato Rossini Jr. ningunea a ‘El Chico de la Noticias’ y desata polémica en ‘La Granja VIP’: “Es un hue**n equis”

Renato Rossini Jr. genera controversia en ‘La Granja VIP’ tras calificar de “equis” y “desconocido” a ‘El Chico de la Noticias’, influencer que apoyó a Mónica Torres. La reacción de sus compañeras no se hizo esperar.

Renato Rossini Jr. volvió a situarse en el centro de la polémica en ‘La Granja VIP’ tras lanzar un despectivo comentario contra ‘El Chico de la Noticias’, influencer que participó como amigo de Mónica Torres en la dinámica del reality.

El hijo del reconocido actor fue duramente cuestionado por sus compañeras Pati Lorena y Samahara Lobatón, quienes le reclamaron humildad y respeto por la labor de los creadores de contenido.

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El incidente se produjo luego de que, durante una ronda de preguntas enviadas por amigos y seguidores de los participantes, ‘El Chico de la Noticias’ consultó a Pati Lorena si evitaba las fiestas por miedo a ser opacada por Mónica Torres en el baile. Tras el programa, el comentario fue tema de conversación en la casa y detonó un fuerte intercambio.

La frase de la discordia: “Es un hue**n equis”

Durante la charla grupal, Renato Rossini Jr. desestimó el peso de la opinión de Christian Palomino conocido como ‘El Chico de la Noticias’ y lo calificó de “huevón equis”, restándole importancia a su influencia y visibilidad.

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“No va a venir un huevón equis a decir que este va a ganar”, expresó, lo que generó una inmediata reacción de sus compañeras.

Pati Lorena lo frenó en seco: “Te falta humildad, Renato. De verdad te lo digo con cariño. Tú te haces el macho de: ‘Pónganme a mí’ y después todos descalabrados. Te falta humildad”. Samahara Lobatón también intervino, asegurando que “todo el Perú sabe quién es él”, defendiendo la relevancia del influencer.

Renato Rossini Jr. ningunea a ‘El Chico de la Noticias’ y desata polémica en ‘La Granja VIP’.

El debate sobre la humildad y la visibilidad en redes

La discusión escaló cuando Pati Lorena y Samahara Lobatón enfatizaron a Renato que no consumir el contenido de un creador no significa que sea un desconocido para el público. “Para mí también son equis los artistas argentinos, que son recontrafamosos, pero eso no quiere decir que sean equis porque yo no los consumo”, argumentó Lorena.

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Renato intentó justificarse diciendo que muchos televidentes de ‘La Granja VIP’ probablemente tampoco conocen al influencer, pero fue desmentido por sus compañeras, quienes recalcaron la importancia de respetar distintas audiencias y realidades.

Consecuencias y repercusiones en ‘La Granja VIP’

La actitud de Renato Rossini Jr. generó un clima de tensión dentro del reality, con sus propias compañeras pidiéndole reflexionar sobre sus palabras y la necesidad de mayor humildad. “Mejor cállate, Renato, de verdad. Te estamos dando un consejo”, le dijo Pati Lorena, intentando frenar una discusión que amenazaba con escalar.

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El episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldan la postura de Renato y quienes consideran que menosprecia la labor de los influencers y el alcance de sus comunidades.

¿Quiénes están sentenciados esta semana en ‘La Granja VIP’?

En paralelo a la polémica, la competencia sigue su curso. Tras la última prueba, Cri Cri se consagró como capataz y envió al duelo de nominación a Pablo Heredia, Shirley Arica y Celine Aguirre. Finalmente, Celine logró salvarse, mientras que Pablo Heredia y Shirley Arica quedaron nominados y deberán luchar por mantenerse en el reality.

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El ambiente en la casa se mantiene tenso, no solo por las eliminaciones, sino por las discusiones internas y el peso que tienen las opiniones de figuras externas como ‘El Chico de la Noticias’.

El incidente protagonizado por Renato Rossini Jr. en ‘La Granja VIP’ es un recordatorio de cómo la exposición mediática y el choque de generaciones pueden generar conflictos en la convivencia televisiva. La discusión sobre quién es relevante y quién no confirma que, en la era digital, la humildad y el respeto son valores esenciales tanto dentro como fuera de la pantalla.

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Cri Cri se consagró como capataz de 'La Granja VIP Perú'. IG