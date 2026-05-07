¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

Una mano adulta sostiene un largo y arrugado ticket de supermercado frente a una bolsa reutilizable con productos básicos, simbolizando el impacto del aumento de precios en la economía familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio internacional del petróleo y la crisis geopolítica han provocado que la inflación en el Perú durante abril supere el 4 %, ubicándose nuevamente por encima del rango meta fijado por el Banco Central de Reserva, situado entre 1 % y 3 %. Este escenario tensiona los bolsillos de los hogares, mientras la autoridad monetaria enfrenta el desafío de controlar el alza de precios sin descuidar la estabilidad cambiaria, según advirtió Jorge Chávez, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, en entrevista con Economía para todos.

Futuro económico incierto

Según Chávez, el incremento del índice de precios en el mes de abril ha sido impulsado principalmente por el sector transporte, en especial el aumento de los pasajes tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional. Esta tendencia se presenta luego de que en marzo también se registrara un alza significativa de la inflación, reflejando el impacto acumulado de factores internacionales y locales.

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En palabras del economista, el país podría cerrar el año aún por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que implicaría mantener la atención sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

Cobertura noticiosa de la presentación de resultados sobre la pobreza monetaria en Perú. El video muestra a una presentadora de televisión en un estudio y segmentos de una conferencia en Jesús María. En la conferencia, un panel de cinco personas presenta gráficos de barras y mapas con datos de pobreza total y extrema proyectados hasta 2025. La audiencia observa las pantallas. El fondo de la mesa de presentación exhibe el logotipo de INEI. Este contenido es una cobertura de evento.

El combustible y los fertilizantes presionan el costo de vida

Al analizar los sectores responsables del encarecimiento, Chávez identificó dos motores principales: la subida del precio del petróleo y los combustibles, así como el alza en los costos de insumos esenciales para la agricultura como los fertilizantes. Ambos factores han repercutido tanto en el transporte como en los alimentos, incidencias que se reflejan especialmente en productos de alto consumo como la papa y en el costo de las comidas fuera del hogar.

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La presión sobre los fertilizantes, que ya venía incrementándose desde febrero y marzo, se ha trasladado a los precios de productos básicos, lo que afecta la canasta familiar peruana. A este fenómeno se suma la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, derivada de la guerra en Irán, que ha elevado los costos logísticos y de importación. Chávez explicó que “el impacto viene de la incertidumbre geopolítica reinante”, generando una inflación importada.

Una ilustración plana muestra microbuses de Lima ("El Rápido", "Pegaso Express", "Chinos") frente a un surtidor de combustible en llamas, simbolizando la subida de precios y su impacto en el transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los alimentos consumidos fuera del hogar, los menús en restaurantes registraron también una tendencia al alza. Según el economista, este rubro es particularmente resistente a la baja, dado que sus precios se ven afectados tanto por el transporte de insumos desde zonas productoras como por el encarecimiento de materias primas.

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Los datos muestran que el país ha experimentado un incremento sostenido de la inflación en los dos últimos meses, lo cual se traduce en una inflación de más del 4 % en abril, frente a un rango meta oficial de entre 1 % y 3 % del Banco Central de Reserva. Este indicador posiciona a Perú por encima de su objetivo interno, aunque aún por debajo de los picos inflacionarios observados en otros países de América Latina.

Un surtidor moderno de gasolina de Petroperú muestra precios digitales elevados en una estación de servicio urbana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores internacionales y riesgos a futuro

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha sido un factor determinante en la volatilidad de los precios del petróleo. Chávez detalló que recientemente el barril de Brent cotizó en torno a USD 105 y alcanzó en semanas previas el nivel récord de USD 114, con “escenarios en que incluso podrían superarse los USD 120 en caso de una escalada bélica abierta”.

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En términos macroeconómicos, el analista comentó que Estados Unidos experimenta un costo cercano a USD 800 a 1.000 millones diarios en gastos derivados de las tensiones en Oriente Medio. Esto incide no solo en los precios internacionales de la energía, sino también en el déficit fiscal de la economía estadounidense y en la presión sobre los fondos del tesoro a 10 años.

GNV impide que inflación sea mayor al 4%

Aunque la inflación responde principalmente a estos factores globales, existen algunos productos con comportamiento opuesto. El gas licuado de petróleo presentó una baja en sus precios debido a la normalización de la producción en el yacimiento de Camisea. Según Chávez, sin esta reducción, la tasa de inflación peruana habría sido todavía mayor.

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La siguiente respuesta explica, de manera autónoma, el fenómeno inflacionario peruano reciente, las causas identificadas y sus consecuencias inmediatas:

En abril, el índice de precios al consumidor en el Perú superó el 4 %

Impulsado principalmente por el alza en el precio internacional del petróleo, los combustibles y los fertilizantes.

Este incremento afecta especialmente al transporte y a los alimentos, generando presión sobre la canasta familiar

La inflación se ubica por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva.

La economía peruana mantiene bases firmes, con una inflación anual de 1,35% y proyecciones a un año de 2,19%. Foto: difusión

El rol del Banco Central y factores locales

A pesar de la coyuntura internacional, el Banco Central de Reserva del Perú ha adoptado una política monetaria prudente y, según Chávez, “mantener esta posición y no seguir bajando las tasas de referencia es lo más adecuado”. El especialista recomendó que la entidad no intervenga excesivamente en la determinación de un tipo de cambio fijo, sino que modere fluctuaciones de corto plazo para evitar presiones adicionales sobre la economía.

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El contexto electoral, con una segunda vuelta entre los candidatos Sánchez (extrema izquierda) y Keiko (derecha), también introduce incertidumbre. Chávez evocó la experiencia de la segunda vuelta previa con Pedro Castillo y alertó sobre la tendencia de los agentes económicos a dolarizar activos ante escenarios de riesgo. No obstante, destacó que Perú opera ahora bajo un régimen parlamentario que limitaría cambios drásticos en política económica.

“Los 60 senadores decidirán las cosas”, afirmó el economista, descartando un escenario de volatilidad comparable al vivido anteriormente.

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Respecto a las reservas internacionales, Perú mantiene una “posición cambiaria fuerte”, lo que otorga grados de libertad al Banco Central para actuar si se presentara un choque político o externo marcado. Chávez expresó que la población debe esperar precios todavía elevados en los próximos meses, aunque con tendencia a estabilizarse si el contexto internacional no se deteriora más.

Expectativas de crecimiento e impacto regional

La economía peruana atraviesa una coyuntura compleja, en la que confluyen la inflación, el calendario electoral y fenómenos climáticos como el Niño, que podría ser intenso y afectar tanto la producción agrícola como el propio crecimiento del PIB. Según Chávez, “no vamos a alcanzar el 3% de crecimiento, vamos a estar por debajo, en dos y pico por ciento”.

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Pese a este entorno adverso, el economista subrayó que la economía nacional conserva estabilidad, sostenida por su política monetaria y el respeto internacional ganado por su bajo nivel inflacionario y desempeño fiscal. Las propuestas parlamentarias expansivas y las iniciativas de gasto sí afectan la perspectiva de mediano y largo plazo, pero el corto plazo permanece amparado por la solidez institucional.

A nivel latinoamericano, el especialista sostuvo que otros países enfrentan tasas de inflación aún más elevadas, lo que evidencia que el fenómeno, aunque preocupante, no es único ni exclusivo del Perú. En este contexto, la estrategia del Banco Central de Reserva y la capacidad de afrontar la volatilidad internacional se mantienen como los ejes que determinan el margen de maniobra del país frente a futuros episodios de incertidumbre y presión inflacionaria.