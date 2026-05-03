Perú

Canasta básica familiar: ¿Cómo se cotizan los principales productos con el inicio del mes de mayo?

Las familias ajustan su presupuesto ante el alza de precios, en un contexto en que el combustible se cotiza por encima de su valor promedio

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El mercado de la canasta básica familiar suele ser golpeado cuando el Índice de Precios al Consumidor aumenta o disminuye - crédito Colprensa / La Tarde.
El mercado de la canasta básica familiar suele ser golpeado cuando el Índice de Precios al Consumidor aumentan.

El costo de la canasta básica familiar en Perú supera los S/ 1.860 mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reflejando una presión creciente sobre los hogares y una mayor preocupación por el acceso a alimentos esenciales. Mientras los especialistas enfatizan la importancia de mantener una dieta variada y saludable durante la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, los comerciantes destacan una demanda sostenida de ciertos productos en los mercados locales.

Según el más reciente informe del INEI, la canasta básica familiar para un hogar promedio de cuatro personas en Lima Metropolitana alcanzó los S/ 1.860, un incremento de S/ 76 respecto al año anterior. Esta cifra representa un desafío para muchas familias, ya que la remuneración mínima vital se mantiene en S/ 1.130, insuficiente para cubrir el costo mensual de los insumos básicos. El gasto en alimentos representa casi un 29% del presupuesto familiar, seguido por vivienda y servicios básicos con poco más del 21% del total mensual.

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¿A cuánto se cotiza los principales productos de la canasta básica familiar?

El alza de precios se observa de manera particular en productos claves como el pollo, la papa y la yuca. Comerciantes en mercados de Lima señalaron que el kilo de pollo ronda entre S/ 12 y S/ 12,50, mientras la papa se ubica en S/ 3,50 por kilo y la yuca llega hasta S/ 6. Estos incrementos han obligado a muchas familias a ajustar sus compras y priorizar los alimentos esenciales, lo que reduce la variedad en la dieta diaria.

Los padres de familia y las amas de casa vienen sufriendo el golpe de alza de algunos productos de la canasta básica familiar en Lima.
Los padres de familia y las amas de casa vienen sufriendo el golpe de alza de algunos productos de la canasta básica familiar en Lima. (El Peruano)

El contexto internacional también influye en los precios locales. El principal factor de esta alza es el costo del combustible el cual se mantiene elevado debido al precio internacional del petróleo, que superó los 100 dólares por barril. Este encarecimiento se traduce en mayores costos de transporte y distribución, impactando directamente en el precio final de los productos alimenticios.

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Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima, explicó que el aumento del precio de la urea, un insumo fundamental para cultivos como arroz y papa, presiona al alza los costos de producción y se refleja en los mercados.

Pese a huaicos, mercados intentan abastecerse con los alimentos de la canasta básica familiar. (Andina)
Pese a huaicos, mercados intentan abastecerse con los alimentos de la canasta básica familiar. (Andina)

Comerciantes evidencian alza en precio de frutas y verduras

Durante la semana, comerciantes reportan que la mandarina y la manzana se encuentran entre las frutas de mayor demanda, con precios de S/ 4 por kilo. La fresa se cotiza a S/ 6 el kilo y el plátano es considerado la opción más económica, con precios entre S/ 3 y S/ 4 por mano. Los vendedores señalan que estos productos suelen ser los más solicitados por las familias debido a su precio y aporte nutricional. Entre las verduras, el tomate se vende a S/ 5 el kilo y el brócoli a S/ 4 el kilo.

Dentro de la canasta básica, los precios de los alimentos muestran fluctuaciones constantes. La papa pasó de S/ 2,50 o S/ 2,80 a S/ 3,50 por kilo, mientras la yuca aumentó de S/ 4,50 a S/ 6. La cebolla, el camote y la arveja también han registrado incrementos, en parte debido a problemas de producción provocados por heladas en la sierra central del país.

La dinámica de precios obliga a los hogares a priorizar sus compras y ajustar el menú semanal, buscando siempre mantener una alimentación saludable. El especialista Carlos Posada remarcó que los rubros de alimentos, transporte, energía y restaurantes concentran más del 60 % del gasto de los hogares peruanos, lo que evidencia el peso de estos sectores en la economía doméstica.

Los precios de la canasta básica familiar siguen elevados en el Perú. Foto: Andina
Los precios de la canasta básica familiar siguen elevados en el Perú. Foto: Andina

Nutricionistas recomiendan alimentación rica en frutas y verduras

Pese al alza de productos, especialistas en nutrición recomiendan consumir al menos cinco porciones diarias entre frutas y verduras, distribuidas en tres de verduras y dos de frutas. Destacan la importancia de combinar frutas ricas en fibra, como el durazno, la pera y la manzana. “Estas frutas, al ser consumidas con cáscara, aportan fibra y ayudan a controlar el peso y prevenir la obesidad” alegó un nutricionista del Ministerio de Salud.

Los nutricionistas advierten que las personas con sobrepeso deben moderar el consumo de frutas muy dulces, como el mango, la uva morada y el plátano de seda. En cambio, aconsejan priorizar productos como la mandarina, los arándanos y la pitahaya, que contienen vitamina C y favorecen el funcionamiento del sistema digestivo.

Fenómeno de El Niño podría agudizar efectos para poder garantizar canasta familiar básica en Perú.
Midagri aseguró también que a pesar de la caída del sector agropecuario, se espera una recuperación para el 2026. Fotos: Andina/Composición Infobae

El aporte de verduras como el brócoli, la espinaca y los espárragos es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico, ya que proporcionan fibra, vitaminas y minerales esenciales. El tomate, la fresa y la manzana suministran vitamina A y licopeno, compuestos antioxidantes que contribuyen a la protección celular. Las verduras y frutas de color amarillo y anaranjado, como la zanahoria y la naranja, ayudan a preservar la salud ocular y de la piel, mientras los alimentos de color verde refuerzan las defensas inmunológicas.

Precios de la canasta básica familiar sufrieron incrementos.
Precios de la canasta básica familiar sufrieron incrementos.

Las recomendaciones para la compra y consumo de alimentos se centran en la variedad y el aprovechamiento de productos de temporada. Consumir frutas y verduras de diferentes colores garantiza la ingesta de un abanico de nutrientes y compuestos protectores. La baja ingesta de frutas se asocia a un mayor riesgo de enfermedades crónicas, por lo que los expertos insisten en la importancia de incluir estos alimentos en la dieta diaria.

El seguimiento del comportamiento de la canasta básica y la promoción de hábitos saludables constituyen una prioridad para las autoridades y los especialistas, en un contexto de alza sostenida de precios y restricción presupuestaria para muchas familias peruanas.

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