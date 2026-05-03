Día de la Madre 2026 en Perú: cuándo se celebra y otros detalles importantes que debes conocer

En esta fecha, el país detendrá su rutina para honrar a las madres con regalos, reuniones y emociones compartidas, perpetuando una tradición profundamente arraigada entre las familias peruanas. (Ap Videos)

El segundo domingo de mayo marca en el calendario peruano una celebración dedicada a honrar a las madres. En 2026, esta fecha reunirá a familias de todo el país para agradecer y reconocer el papel esencial que cumplen dentro del hogar y la sociedad.

El Día de la Madre en Perú es una de las festividades más esperadas y, a lo largo de casi un siglo, ha consolidado tradiciones que combinan afecto, reunión familiar y gestos simbólicos. Este año se celebrará el próximo domingo 10 de mayo.

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La costumbre de dedicar un día especial a las madres en Perú tiene raíces en la vida universitaria limeña. En 1924, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos impulsaron la creación de esta fecha, motivados por el deseo de rendir homenaje a sus madres.

Cada segundo domingo de mayo, el Perú se une a una tradición internacional que rinde homenaje a las madres, con raíces que se remontan a una lucha personal por honrar el amor materno. (Freepik)

Ese año, el gobierno peruano oficializó la celebración mediante la Resolución Suprema Número 677, publicada el 12 de abril. Desde entonces, el segundo domingo de mayo quedó establecido como jornada de tributo nacional.

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La elección de la fecha coincidió con el movimiento internacional que, desde 1914, ya había institucionalizado el Día de la Madre en Estados Unidos. Antes de su formalización, escuelas y comunidades rurales en Perú solían organizar actividades especiales para las madres, incluyendo misas, declamaciones y entrega de pequeños presentes.

¿Cómo se celebra el Día de la Madre en otros países?

El calendario de celebraciones varía en la región y el mundo. En países como Argentina, el homenaje ocurre en octubre, mientras que en México se realiza el 10 de mayo. En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, la fecha coincide con la peruana: el segundo domingo de mayo. Esta diversidad de fechas refleja la importancia universal del rol materno, aunque cada país suma tradiciones propias.

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Infobae y UNICEF se unen para promover una vida digital más segura y positiva para niñas, niños y adolescentes, tecnología, celular, tablet, laptop Día de Internet Segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases para dedicar en el Día de la Madre

El intercambio de mensajes de afecto es una de las costumbres más arraigadas en la fecha. Infobae Perú recopiló algunas frases utilizadas en esta ocasión, entre las que se destacan: “El amor que siento por ti, mamá, es infinito. Gracias por ser mi primer y mayor amor”, así como “Tu amor ilumina mi vida cada día. ¡Feliz Día de la Madre, con todo mi corazón!”. Estas expresiones evidencian la centralidad del vínculo materno en la vida familiar peruana.

Epicentro comercial

En las semanas previas al Día de la Madre, Mesa Redonda, en el centro de Lima, se convierte en uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan un presente. Según reportó 24 Horas, los comercios de la zona ofrecen regalos desde S/ 5, lo que permite que personas de distintos presupuestos puedan acceder a una alternativa para sorprender a sus madres.

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El flujo de visitantes aumenta hacia la fecha, especialmente en arterias como jirón Andahuaylas y calles aledañas, donde se pueden encontrar desde flores artificiales y peluches hasta tazas personalizadas y arreglos florales. Los comerciantes consultados por 24 Horas precisaron que los productos más demandados son las tazas decorativas, que pueden adquirirse en promociones de dos por S/ 15, peluches desde S/ 10 y ramos de flores eternas a S/ 18. “La docena de flores metálicas se vende a S/ 48”, detallaron vendedores de la zona.

No hay una fecha universal, pero sí una emoción compartida. En cada rincón del planeta, las madres reciben homenajes según la historia, el calendario y el corazón de cada sociedad. (Freepik)

Opciones para todos

El noticiero 24 Horas indicó que la variedad de productos en Mesa Redonda responde tanto a la demanda de consumidores individuales como a empresas que adquieren regalos al por mayor. Entre los artículos más buscados figuran sets de collares y detalles personalizados desde S/ 7, así como cajitas metálicas para chocolates o dulces a S/ 5.

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La tendencia en los últimos años ha favorecido los obsequios prácticos y emotivos. Los comerciantes entrevistados por 24 Horas resaltaron que la ubicación estratégica de la zona y la competencia entre los puestos facilitan el acceso y controlan los precios. Las tazas con frases dedicadas y souvenirs temáticos son elegidos por quienes buscan un detalle útil y con carga simbólica.

Restaurantes llenos, mercados con flores frescas y envíos digitales: el Día de la Madre también es un motor económico que transforma el amor en impulso para miles de familias. (Andina)

Tradición, comercio y encuentro familiar

La instauración del Día de la Madre en Perú no solo formalizó una fecha de homenaje, sino que consolidó una tradición que mezcla expresiones de gratitud, reuniones familiares y campañas comerciales. A lo largo de las décadas, la fecha ha adquirido un valor simbólico que trasciende el gesto material, visibilizando el esfuerzo de millones de mujeres peruanas.

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La celebración, prevista para el segundo domingo de mayo, moviliza a familias de todo el país y dinamiza el comercio en zonas emblemáticas como Mesa Redonda. Así, el Día de la Madre se mantiene como una de las conmemoraciones más significativas del calendario peruano, reuniendo expresiones de afecto, historia y costumbres que siguen presentes en la vida cotidiana.