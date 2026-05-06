Aprueban bono de hasta 35% del sueldo para trabajadores del Minedu por insistencia

La bonificación está dirigida a los trabajadores administrativos del Minedu del DL 276, cumpliendo una norma de la década del 90. - Crédito Andina

Luego de que el José María Balcázar observara la autógrafa, ahora la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó, por mayoría, el dictamen de insistencia que reconoce la bonificación especial otorgada mediante la Resolución Ministerial 1445-90-ED al personal administrativo del sector educación sujeto al Decreto Legislativo 276.

Con este los trabajadores administrativos con vínculo laboral vigente desde la entrada en vigencia de la mencionada podrían recibir una bonificación que será equivalente al 30 % de la remuneración total si son de los grupos ocupacionales auxiliar y técnico; y del 35 % de su remuneración total si son personal profesional.

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Ahora solo falta que el dictamen pase al Pleno del Congreso, donde, si se aprueba, se podría promulgar inclusive en solo tres días, según el reglamento de la institución (contados luego de firmar la autógrafa).

Balcázar intentó detener la Ley de bonos para el Minedu. - Crédito Presidencia

Aprueban bonificación

La Comisión de Educación resaltó que esta decisión marca un “avance en la reivindicación de derechos laborales postergados por más de tres años”. La propuesta, que acumula los dictámenes recaídos en los proyectos de ley 3813-2022-CR, 442-2022-CR, 5906-2023-CR y otros, fue aprobada por insistencia en sesión de esta comisión.

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Durante el debate, el congresista Segundo Montalvo Cubas (bancada Perú Libre) destacó que se trata de servidores “que no siempre son visibles, pero son fundamentales para que las escuelas funcionen”, y advirtió que la norma corrige una “inequidad injustificable” frente a otros colectivos del sector.

Asimismo, el parlamentario Alex Paredes Gonzales (bancada Somos Perú) cuestionó las observaciones del Ejecutivo y señaló que no se puede dejar de lado “la justicia, la equidad y la no discriminación”, al tiempo que expresó su preocupación por la demora en la promulgación de la autógrafa. “Lo que se ha evidenciado es un doble discurso frente a las familias de los trabajadores administrativos”, sostuvo.

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El presidente José María Balcázar arriba al Palacio de Gobierno, donde es recibido con una ceremonia protocolar en el Patio de Honor. El mandatario recibe los saludos de altos mandos y pasa revista a las tropas del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto.

¿Qué decías la resolución?

Como se sabe, la medida aprobada recoge una medida de una antigua norma, la Resolución Ministerial N° 1445-90-ED. Esta dispuso que el personal administrativo del Sector Educación sujeto al Decreto Legislativo N° 276, perciba una bonificación por desempeño de cargo, otorgándose al personal del grupo ocupacional profesional el 35% de la remuneración total y al del grupo ocupacional técnico y auxiliar el 30% de la remuneración total.

Esta norma invocó, como parte de sus fundamentos, que su marco legal habilitante es el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 6082. De acá salía otro de los argumentos del Ejecutivo para observar la norma. El texto de observación de la autógrafa señala que el citado artículo 28 del Decreto Legislativo N° 608 facultó al MEF a otorgar recursos económicos al Minedu para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 069-90-EF3, referido al incremento de la remuneración principal de los funcionarios y servidores públicos".

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Trabajadores del Minedu podrían recibir los pagos que se les deben, sin necesidad de contar con sentencia. - Crédito UGEL02

“Sin embargo, se advierte que el mencionado Decreto Legislativo no facultó al Minedu a aprobar bonificación alguna, ni fijar montos, ni porcentajes de bonificaciones, siendo que disponía el cumplimiento de lo establecido por el Decreto Supremo N° 069-90-EF; por tanto, la Resolución Ministerial N° 1445- 90-ED no contaba con marco normativo habilitante para otorgar bonificación”, aclaraba el texto.

Como el Poder Ejecutivo observó la autógrafa aprobada por el Congreso, se devolvió la norma al Congreso con comentarios u objeciones, en lugar de promulgarla. Ahora el Congreso ya revisó y desestimó las observaciones en la Comisión de Educación. Ahora solo falta que pase al Pleno para aprobarse y promulgarse, sin aval del Ejecutivo.

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