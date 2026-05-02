Cervecería peruana destaca a nivel internacional y obtiene el bronce en Mundial de Cervezas

El resultado afianza la presencia peruana en la industria cervecera global, en un contexto donde innovar y diferenciarse es clave para competir en nichos especializados. Foto: Diario Uno

La cervecería peruana 7 Vidas obtuvo dos medallas de bronce en la World Beer Cup 2026, informó la Promperú. El certamen es considerado uno de los más exigentes de la industria a nivel global.

El resultado refuerza la presencia peruana en el rubro cervecero internacional y se da en un contexto donde la diferenciación y la innovación son determinantes para competir en mercados especializados.

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Premios en dos categorías

La empresa fue distinguida por sus cervezas Red Solera, en la categoría Mixed-Culture Brett Beer, y Flanders Red, en la categoría Flanders Red and Oud Bruin. Ambas categorías son reconocidas por sus perfiles complejos.

Con estos galardones, 7 Vidas se posicionó como la cervecería latinoamericana más premiada en los 30 años de historia del concurso.

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Tres años consecutivos con medallas

La compañía se convirtió en la única cervecería de la región en obtener reconocimientos durante tres años consecutivos: 2024, 2025 y 2026. Este desempeño da cuenta de la continuidad en sus resultados dentro del certamen.

La compañía recibió reconocimientos por sus etiquetas Red Solera, en la categoría Mixed-Culture Brett Beer, y Flanders Red, en el apartado Flanders Red and Oud Bruin. Foto: difusión

La repetición de medallas en distintas ediciones responde a evaluaciones técnicas realizadas por especialistas internacionales.

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Aporte al posicionamiento del Perú

Promperú señaló que este logro contribuye al posicionamiento del país en el segmento de bebidas con valor agregado. En este ámbito, la calidad, la innovación y la diferenciación son factores clave.

La entidad también indicó que el desempeño de 7 Vidas refleja la capacidad de la oferta peruana para ingresar a nichos especializados y ampliar su presencia en nuevas categorías del comercio exterior.

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Participación y evaluación internacional

La World Beer Cup 2026 reunió a 8.166 cervezas de 1.644 cervecerías provenientes de 50 países. Todas fueron evaluadas por un panel de 255 jueces internacionales.

Promperú indicó que estos resultados se enmarcan en una tendencia de la industria peruana hacia la innovación, el desarrollo de perfiles diferenciados y la adopción de estándares de calidad alineados con la demanda global.

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Asimismo, la entidad señaló que el desempeño de 7 Vidas evidencia el potencial de la oferta peruana para posicionarse en segmentos especializados y diversificarse hacia nuevas categorías de exportación. Foto: Caretas

Sector cervecero aporta casi 1% al PBI y 4.000 millones en impuestos

El sector cervecero se mantiene como una actividad clave dentro de la economía peruana: contribuye con cerca del 1% al Producto Bruto Interno, recauda alrededor de S/ 4.000 millones anuales en tributos y constituye una fuente esencial de ingresos para más de 350.000 bodegas, donde representa cerca del 30% de sus ventas, según el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

De acuerdo con Felipe Barbero Mariátegui, presidente de dicho comité y ejecutivo de Backus, en el país operan más de 250 compañías —entre industriales y artesanales— distribuidas en más de la mitad de las regiones, con una producción cercana a los 14 millones de hectolitros al año.

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Añade que esta actividad genera más de 25.000 puestos de trabajo y tiene un efecto multiplicador relevante: por cada dólar que aporta, se originan USD 2,2 adicionales en la cadena productiva. En cuanto al consumo, el promedio nacional bordea los 43 litros por persona al año, todavía por debajo de mercados como Colombia y México, y lejos de niveles observados en países europeos donde se superan los 120 litros per cápita.