Boda, peleas, ampay y aniversario a distancia: la historia completa del primer año de matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao

Said Palao y Alejandra Baigorria recién casados, sonrientes y radiantes de felicidad, exhiben orgullosamente sus anillos de boda en una hermosa ilustración de acuarela a todo color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Said Palao y Alejandra Baigorria cumplieron su primer año de matrimonio el 26 de abril en medio de una crisis que comenzó semanas antes, cuando el programa Magaly TV, la firme difundió imágenes del deportista en un yate en Argentina junto a otras mujeres. Lo que debía ser una fecha de celebración terminó como un balance de distancias, silencios y una reconciliación que el público recibió con escepticismo.

Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron el 26 de abril de 2025 en la Iglesia San Pedro del Centro Histórico de Lima, ante familiares, amigos y figuras del entretenimiento peruano como Mario Irivarren, Onelia Molina, Hugo García, Fabio Agostini y Ernesto Pimentel.

PUBLICIDAD

La ceremonia religiosa fue oficiada por el párroco del templo colonial; la civil, por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se ofreció voluntariamente al conocer al padre de la novia, Sergio Baigorria, alcalde de Chaclacayo. La recepción se realizó en el Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, con una torta de tres metros diseñada con ayuda de arquitectos y más de 500 orquídeas hechas a mano.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron por civil | TikTok

Said llegó a la iglesia a las 11:10 de la mañana con un traje blanco, acompañado por Hugo García como testigo. Alejandra ingresó al mediodía del brazo de su padre, con un vestido de la diseñadora Angélica García. Al verla avanzar por el pasillo, Said rompió en llanto. Decenas de seguidoras esperaron horas a las afueras del templo bajo el calor de Lima para verla pasar.

PUBLICIDAD

La noche que nadie esperaba

La celebración terminó en escándalo. Esa misma noche, el programa Amor y fuego, conducido por Rodrigo González, difundió imágenes de una pelea dentro de la recepción. Patricio Parodi recibió un cabezazo de un joven identificado posteriormente como Alejo Alcalá, sobrino de la madre de Alejandra, Verónica Alcalá.

La agresión ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada. “Estaba conversando con mis amigos y de la nada veo al costado que el chico me miraba grueso. Cuando le estaba diciendo ‘qué fue’, pum, me avanzó con un cabezazo”, relató Parodi en una transmisión en vivo por la plataforma Kick.

PUBLICIDAD

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, sufre brutal agresión de su hija Thamara en plena fiesta de matrimonio. Willax TV: Amor y Fuego.

El segundo escándalo involucró a Thamara Medina, hermana de Alejandra, quien agredió a su propia madre, Verónica Alcalá, con una cachetada y una patada durante la celebración, según imágenes difundidas por Amor y fuego y Magaly TV, la firme. Said reconoció después que ocultó los incidentes a su esposa durante la fiesta para no arruinarle la noche.

El ampay de Argentina y la crisis matrimonial

El primer aniversario llegó marcado por la polémica más grave de la relación. El 17 de marzo de 2026, Magaly TV, la firme difundió imágenes de Said Palao en un yate en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, en una fiesta con modelos argentinas identificadas por el programa como Pamela Vato y Ximenina.

PUBLICIDAD

El alquiler del yate de dos pisos ascendió a aproximadamente USD 2.000 por ocho horas de navegación; el gasto total del fin de semana, según el informe televisivo, habría alcanzado los USD 6.000.

Las imágenes mostraron a Said bailando con distintas mujeres y, según narró Magaly Medina en su programa, pidiéndole a otro asistente que se callara al percibir la presencia de cámaras. “Pero Said ahí preocupado, diciéndole al otro ‘cállate la boca, acá no estamos nosotros’… él salta y se va, se esconde”, describió la conductora. El programa también reveló que el grupo había realizado un viaje similar a Colombia entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, semanas antes de la boda, lo que abrió la hipótesis de que aquella salida habría sido la despedida de soltero encubierta de Said.

PUBLICIDAD

Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

El escándalo arrastró a otras parejas del entorno. Mario Irivarren admitió públicamente su infidelidad hacia Onelia Molina en su pódcast La Manada: “Cuando uno se equivoca, lo que corresponde es poner el pecho y asumir la consecuencia”, declaró. Molina confirmó el fin de la relación días después.

Las disculpas de Said y la reacción del público

Said Palao rompió el silencio en el set de Esto es guerra, visiblemente afectado. “Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando. Yo con las actitudes que tuve no he sabido valorar nada, absolutamente nada, el amor, el cariño, la entrega que ella ha tenido hacia mí”, declaró entre lágrimas. Admitió que el matrimonio “pende de un hilo” por responsabilidad propia y anunció su intención de recuperar la relación.

PUBLICIDAD

La reacción en redes sociales fue abrumadoramente negativa. Usuarios cuestionaron la autenticidad del llanto y calificaron el discurso de calculado. Frases como “cuántas veces dijo ‘mi esposa’, poco creíble ese arrepentimiento” y “intenta llorar y no le sale ni una lágrima de verdad” se viralizaron en cuestión de horas.

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Said Palao se pronuncia por primera vez tras el escándalo, pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria y a su familia. - EEG / América

Alejandra: tiempo, silencio y decisión propia

Alejandra Baigorria pasó la Semana Santa en Piura junto a su abuela, su hermano y su nana, lejos de Said. Desde allí, en una entrevista con Amor y fuego, fijó su postura con claridad: “La decisión la voy a tomar yo y como digo, me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme”. Rechazó las presiones externas y defendió su derecho a procesar la crisis a su ritmo.

PUBLICIDAD

La empresaria también expresó su decepción hacia Irivarren y Parodi, dos de sus amigos más cercanos y presentes en su boda. “El hombre tira para el hombre, pues, ¿no?”, dijo en declaraciones al mismo programa. Sobre Mario Irivarren, fue más explícita: “Mario era mi amigo y por eso yo callé muchas cosas. En algún momento sabrán todos qué es realmente lo que pasó, inclusive Onelia”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de futuras revelaciones.

El viaje a España y la aparente reconciliación

A un mes exacto del ampay, la pareja viajó junta a Madrid. Said lo confirmó con una publicación en Instagram frente a la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Alejandra, en cambio, compartió solo imágenes individuales del viaje. El motivo oficial del desplazamiento fue un evento de premiación empresarial al que la empresaria asistió como invitada de una marca de cosméticos.

PUBLICIDAD

Said Palao sorprendió al publicar una foto junto a Alejandra Baigorria en la Basílica de la Sagrada Familia, confirmando su acercamiento en Barcelona.

Durante la ceremonia de premiación, realizada en La Quinta de Jarama, Baigorria dedicó unas palabras a su esposo que generaron debate: “Quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar’”. Magaly Medina cuestionó el gesto en su programa: “Lo premió con un viaje a Europa. A un mes exacto del operativo Argentina, ¿qué hizo? Lo premió”, ironizó la conductora.

Un aniversario a distancia

El 26 de abril de 2026, Said compitió en el Ironman 70.3 de Lima mientras Alejandra se encontraba en China por compromisos laborales. Al cruzar la meta, Said publicó un mensaje breve: “Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final”. Alejandra no respondió ni publicó ninguna mención al aniversario. Sus redes mostraron imágenes de sesiones de spa y reuniones de trabajo en China.

Said Palao posa orgulloso con tres amigos, luciendo cascos y atuendos deportivos, después de cruzar la meta del desafiante Ironman 70.3 en Lima, Perú. (Instagram Said Palao)

Magaly Medina cerró el ciclo del primer año con un mensaje directo a la empresaria: “Es una lástima porque es una chica que debería mirarse al espejo y ver lo valiosa que es, lo guapa que es, lo gran mujer que es, lo trabajadora que es. Estoy segura que si te miras con detenimiento al espejo, vas a encontrar que te mereces mucho más de lo que tienes”.

El estado actual de la relación

Por ahora, la pareja mantiene espacios compartidos en el ámbito familiar y laboral: Said figura como gerente general de “Agarra tu gringa AB”, sociedad registrada a nombre de Alejandra el 13 de marzo de 2026, en plena crisis mediática. Baigorria controla 5.100 acciones; Said y el hermano de ella poseen 4.950 cada uno.

Alejandra ha reiterado que la decisión sobre su matrimonio es exclusivamente suya. “Al final, todos acá van a dormir a sus casas y a nadie le importa mi vida, la única que va a ver si es feliz o no soy yo”, declaró en entrevista con Amor y fuego desde Piura. Said, por su parte, optó por la discreción: “Las palabras se dan en privado, no en televisión. Los problemas se resuelven en privado”, respondió al ser abordado por las cámaras del mismo programa.