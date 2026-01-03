Perú

El bolsillo del peruano en 2025: Canasta básica encareció, pero aumentó la RMV y se validaron retiros de AFP y CTS

En 2025 se subió la remuneración mínima vital a S/1.130. Sin embargo, el aumento no cubrió aún el margen de diferencia con el precio de mantener a una familia

Mucho dinero este año. A pesar de la mayor inyección al dinero en líquido que tienen los peruanos, el monto que gastan los peruanos no ha subido tanto. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Cómo cambió el bolsillo peruano en 2025? Este fue el tercer año (y último) de gobierno de Dina Boluarte, y cómo se recuerda, fue el año posterior al segundo aumento consecutivo de la pobreza en el país (subió en 2022 y 2023). Aunque en 2025, los datos de 2024 revelaron que esta sí se logró reducir el impacto sigue siendo crítico (especialmente en las zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población afectada).

Frente a este contexto, y con una inflación que en 2024 ya llegó al rango meta y que se mantiene sin grandes alzas en 2025, el gobierno decidió aumentar el sueldo mínimo, frente a la falta de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo entre empresariado y trabajadores.

Así, desde el 1 de enero de 2025, la remuneración mínima vital fue elevada a S/1.130 un aumento de S/105 frente a los S/1.025 aprobados en abril de 2022, en el gobierno de Pedro Castillo. Con esto, los trabajadores que percibían este monto ganaron S/105 más. Esto, si bien representó un aumento dirigido que ayudó a los peruanos a poder cubrir más de la canasta básica, aún resultó siendo insuficiente para economía familiar.

El costo de la canasta básica subió. Ahora los peruanos deben pagar más para costear los alimentos necesarios para vivir. En Lima Metropolitana, este monto es aún mayor. - Crédito Andina

¿Cómo está la canasta básica?

La canasta básica familiar (que cubre el consumo de cuatro personas al mes) subió de S/1.784 a S/1.860, según reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en mayo de este año. Es decir que ahora las familias necesitan de S/76 más para consumir lo mínimo en Perú al mes.

Así, un sueldo mínimo de S/1.130 de un trabajador tan solo cubre bien para una familia de dos personas (S/930). como se sabe, en Perú existen numerosas familias de varios hijos y que cuidan a adultos mayores, por lo que el sueldo mínimo resulta insuficiente para cubrir estos gastos.

“Al examinar el gasto real per cápita mensual desagregado por deciles, se observa que, para el año 2024, respecto al año 2023, se incrementa en casi todos los deciles a excepción del décimo decil, siendo estas diferencias muy altamente significativas a partir del segundo al noveno decil. Mientras que, el gasto real per cápita disminuye en el décimo decil, siendo no significativa esta diferencia. Al comparar los resultados del año 2024 con el año 2019, se observa que, todos los deciles del gasto se encuentran por debajo del año 2019, siendo estas variaciones superiores al 7,0% y muy altamente significativas”, señaló el INEI en su momento durante el 2025.

El BCRP tiene controlada la inflación, pero eso no significa que la mayoría de productos baja de precio, solo que suben en menor escala. - Crédito Kambista

Esto quiere decir que con respecto al 2023 (S/881), el 2024 (S/891) aumentó el gasto de los peruanos, pero su capacidad de gasto siguió siendo menor a los montos antes de la pandemia (S/986 en 2019). Ojo: no es que los peruanos tengan que gastar menos porque el precio de productos sea menor, sino que esto sugiere que prefieren gastar menos.

¿Y a dónde van los montos que se gastan mes a mes? El INEI señaló que “para el año 2024, se observa que el 28,9% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar S/257″, en mayor medida. Así se ordenaron en general los gastos.

  • Alimentos consumidores dentro del hogar son el 28,9% del gasto, (S/ 257)
  • Gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,3% (S/190)
  • Los alimentos consumidos fuera del hogar con el 12,3% (S/110)
  • Salud 8,3% (S/ 74)
  • Transporte con 7,7% (S/ 69)
  • Bienes y servicios diversos con 4,3% (S/ 38)
  • Educación con 3,9% (S/ 34)
  • Comunicaciones con 3,4% (S/ 31)
  • Muebles y enseres con 3,3% (S/ 30)
  • Prendas de vestir y calzado con 3,3% (S/ 29)
  • Recreación y cultura con 3,1% (S/ 28)
  • Consumo de bebidas alcohólicas con 0,1% (S/ 1).
El retiro AFP y de CTS ha puesto más dinero en el bolsillo de los peruanos este año. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Hace 10 años, se gastaba más

Asimismo, según análisis del INEI, en comparación con datos del 2015, en total las familias peruanas gastan menos montos mes a mes.

Así, al comparar con la distribución del gasto del último decenio, es decir, del año 2015, la proporción del gasto cambia así en los siguiente apartados:

  • En alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, se incrementó en 2,4 puntos porcentuales (de 18,9% a 21,3%)
  • De la misma manera en salud en 1,1 puntos porcentuales (de 7,2% a 8,3%)
  • También en transporte en 0,9 punto porcentual (de 6,8% a 7,7%)
  • Pero, disminuyó en los alimentos consumidos fuera del hogar en 2,2 puntos porcentuales (de 14,5% a 12,3%)
  • También se redujo en bienes y servicios en 0,5 punto porcentual (de 4,8% a 4,3%)
  • En prendas de vestir y calzado en 0,5 punto porcentual (de 3,8% a 3,3%)
  • En recreación y cultura en 0,5 punto porcentual (de 3,6% a 3,1%)
  • En comunicaciones en 0,3 punto porcentual (de 3,7% a 3,4%)
  • Em muebles y enseres en 0,3% (de 3,6% a 3,3%)
  • En bebidas alcohólicas tabaco y estupefacientes en 0,1 punto porcentual (de 0,2% a 0,1%)
  • Alimentos consumidos dentro del hogar en 0,1% (de 29,0% a 28,9%).
Gobierno del Perú anunció el incremento del sueldo mínimo desde el 1 de enero de 2025. Ahora es de S/1.130. - Crédito Composición Infobae

Más dinero, además de la RMV

Como se sabe también, el 2025 el sueldo mínimo subió a S/1.130, lo que significó un aumneto de S/105, sin contar el aporte a la AFP y ONP (de 10% y 13% respectivamente).

Sin embargo, este año también, si se habla de dinero en ‘líquido’, se aprobaron dos leyes que permitieron a los trabajadores a tener más dinero además de sus sueldo. Uno de ellos fue la medida del retiro de AFP (el octavo aprobado) que ha permitido que afiliados puedan sacar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones.

Pero la otra tampoco es menor: la Ley del retiro CTS ha validado que otra vez se puedan sacar los montos del pago de Compensación por Tiempo de Servicios, que se hace en mayo y noviembre. Hasta fin del 2026, se permitirá sacar todo el monto que reciben los trabajadores privados (medio sueldo en cada uno de estos meses). Pero a partir de 2027 se podrá sacar siempre la mitad del monto que se deposite en estas cuentas. Es decir, la CTS pasará de ser un seguro contra el desempleo, para ser una cuenta donde los trabajadores podrán sacar montos para pagar deudas, consumo, y, en general, usarlo como quieran.

