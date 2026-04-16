La pobreza en Perú llega al 27,6 %, tras el 20 % alcanzado en 2019, revela un estudio

Lima, 15 abr (EFE).- La pobreza afecta actualmente al 27,6 % de los peruanos, un nivel similar al de 2011, tras haber descendido al 20 % en 2019, antes del impacto de la pandemia, reveló este miércoles un análisis de la organización Red de Estudios para el Desarrollo (Redes).

El organismo señaló en un comunicado que la historia de Perú durante los últimos años "fue la de una lucha exitosa contra la pobreza", ya que tras alcanzar un 59 % en 2004 llegó a su punto más bajo en 2019, lo que permitió que cerca de 10 millones de personas salieran de esa condición, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Sin embargo, Redes alertó que su estudio determinó que la pandemia de la covid-19 "rompió la tendencia de reducción de la pobreza y, desde entonces, la aguja no ha logrado moverse con la misma fuerza".

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que actualmente el 27,6% de los peruanos vive en situación de pobreza, lo que implica que más de una década de avances se ha revertido, alertó el organismo.

"La pobreza de hoy ya no es la de hace quince años: es más compleja, más urbana y más persistente", señaló al respecto el economista y fundador de Redes, Oswaldo Molina.

Agregó que, a pesar de esta situación, "el Estado sigue respondiendo con herramientas diseñadas para otra realidad, lo que reduce la efectividad de las políticas y nos impide dar el siguiente salto".

Molina sostuvo que esta situación "no es solo coyuntural, sino que responde a problemas estructurales" y que la pandemia tuvo un impacto "inmediato y profundo", al generar que millones de personas caigan en situación de pobreza en poco tiempo, ya que muchas de ellas se quedaron sin poder recuperar sus empleos ni reactivar sus negocios.

Además de detener los avances previos, esta situación cambió la composición del fenómeno, que dejó de ser principalmente rural para adquirir un carácter cada vez más urbano, al punto que actualmente el 73 % de los peruanos pobres viven en zonas urbanas, según los datos del INEI citados en el estudio.

"Los programas sociales han cumplido un rol importante en la reducción de la pobreza rural, pero su impacto en las ciudades es más limitado", alertó.

El experto añadió que la pobreza urbana "tiene una naturaleza distinta", ya que "se concentra en el empleo informal, en la débil integración al mercado laboral y en un costo de vida más alto, sin redes de soporte como la agricultura o la organización comunitaria".

"Por ello, la respuesta debe ir más allá de las transferencias y avanzar hacia una agenda estructural que incluya formalización del empleo, mejor conectividad entre zonas periféricas y centros económicos, y acceso adecuado a servicios básicos", sostuvo.

Molina dijo que, para afrontar esta situación, se debe fortalecer la capacidad del Estado para responder ante crisis "mediante mecanismos más ágiles y sistemas de información más robustos", un esfuerzo que "debe ir de la mano de un crecimiento económico sostenido".

"El contexto actual exige volver a colocar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública, con el objetivo de reducir de manera sostenida la pobreza extrema y retomar una trayectoria clara de mejora social", concluyó. EFE