Perú

Perú, el país más desigual de Sudamérica: unos pocos acumulan el 22 % de la riqueza nacional y millones no tienen para comer

Mientras una fracción mínima de la población acumula una porción extraordinaria de la riqueza, 13.9 millones de peruanos no acceden de manera regular a una alimentación suficiente y adecuada, según datos de la World Inequality Database

Guardar
Una niña con pelo largo y oscuro, vestida de claro, come de un cuenco con una cuchara, con una pared de adobe de fondo marrón rojizo.
La inseguridad alimentaria grave alcanza a 4.9 millones de peruanos, quienes no tienen garantizado el acceso regular a una dieta suficiente y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, el 0.1% más rico de la población concentra alrededor del 22% de los ingresos nacionales, la proporción más alta registrada entre los países de Sudamérica y, para ese año, la más elevada del mundo. Así lo revelan datos de la World Inequality Database (WID) difundidos por Our World in Data, cifras que contrastan con una realidad paralela: 13.9 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, una brecha que especialistas en nutrición califican como una señal de alerta estructural.

La cifra de concentración de ingresos adquiere mayor dimensión cuando se examina al interior del propio segmento de altos ingresos. El 10% más rico del país acumula el 59% de los ingresos nacionales, pero dentro de ese grupo existe una fracción aún más reducida —el 0.1%— que por sí sola absorbe 22 de cada 100 soles que genera la economía peruana. La desigualdad, en otras palabras, no solo separa a los más ricos del resto de la población: también opera con fuerza dentro de la propia cúspide económica.

PUBLICIDAD

“Muy pocos concentran una parte enorme de la riqueza, mientras 13.9 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave”, advirtió Jessica Huamán, nutricionista y especialista en seguridad alimentaria. Según la experta, esto implica que una parte importante de la población no accede de manera regular a una alimentación suficiente, saludable y adecuada. La inseguridad alimentaria grave alcanza a 4.9 millones de personas, y 2.3 millones se encuentran en situación de subalimentación.

Pobreza
La precariedad laboral, el alza del costo de vida y la debilidad de los programas sociales mantienen a millones de peruanos en una situación de pobreza que se traduce directamente en hambre

La cara del hambre: familias que comen menos, peor o dejan de comer

La especialista subrayó que hablar de inseguridad alimentaria va más allá de la imagen del hambre extrema. “Hablamos de familias que comen mal, comen menos o que, en los casos más graves, dejan de comer uno o más días porque no tienen recursos suficientes”, señaló Huamán. Esa privación afecta directamente la salud, la nutrición y las oportunidades de millones de peruanos.

PUBLICIDAD

Los datos de organismos internacionales refuerzan ese diagnóstico. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que el 51.7% de la población peruana sufre inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a cerca de 17.6 millones de personas. El Índice Global del Hambre (GHI) 2025, presentado por la red Alliance2015, ubicó a Perú en 18.8 puntos, un nivel comparable al registrado hace 15 años, con ocho departamentos —Pasco, Huancavelica, Loreto, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Puno y Huánuco— en situación grave.

Puno se ubica como la región más pobre del Perú, siendo su tasa de pobreza de 43%.
La desnutrición crónica afecta al 12.1% de los niños menores de 5 años en Perú, un indicador que refleja las consecuencias de la desigualdad en la vida cotidiana de las familias.

El problema, según el informe del GHI, no radica en la falta de alimentos, sino en las condiciones de acceso. El país pierde hasta 12 millones de toneladas de alimentos al año, mientras persisten fallas en la distribución y en la capacidad de las familias para sostener una dieta adecuada. A ello se suman el alza del costo de vida, la precariedad laboral y la debilidad de los programas de protección social.

La anemia infantil ilustra con precisión la magnitud del problema: el 43.1% de los niños menores de 3 años padece esta condición, según cifras citadas por Huamán. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró una prevalencia de anemia por deficiencia de hierro de 36.1% en menores de esa edad, y del 22.7% en mujeres de 15 a 49 años. La desnutrición crónica afecta al 12.1% de los niños menores de 5 años, un indicador que la especialista califica como sumamente grave.

Ilustración de la desigualdad en Perú: edificio moderno con ricos y dinero, separados por un puente roto de un barrio pobre con gente hambrienta. Incluye gráficos.
Esta ilustración visualiza la impactante brecha entre la élite económica que concentra una vasta riqueza y la población que enfrenta hambre e inseguridad alimentaria en Perú, un reflejo de la desigualdad nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas públicas insuficientes ante una desigualdad estructural

La concentración de ingresos y la inseguridad alimentaria convergen en un mismo diagnóstico: el crecimiento económico no ha logrado traducirse en mejoras para los sectores más vulnerables. Pese a que la economía peruana creció cerca de 3.3% en 2024 y proyecta una trayectoria similar para 2025, el GHI advierte que ese ritmo no será suficiente para revertir la crisis alimentaria. En todos los escenarios proyectados, el índice de hambre se mantendría entre los más altos desde 2010.

Alrededor de 7 millones de peruanos se benefician directamente de los programas sociales existentes, pero esa cobertura resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, según la Plataforma por la Seguridad Alimentaria. La pobreza monetaria, aunque descendió de 29% a 27.6% según el INEI, convive con el encarecimiento de la canasta básica, que alcanzó los 454 soles.

Según área de residencia, la prevalencia de esta deficiencia alcanzó al 7.1% de las niñas y niños menores de cinco años de edad que residen en el área urbana y al 23.9% de este grupo poblacional del área rural.
El 43.1% de los niños menores de 3 años en Perú padece anemia, una consecuencia directa de la falta de acceso a una alimentación nutritiva y adecuada.

“No basta con hablar de crecimiento económico si ese crecimiento no llega a la mesa de las familias”, afirmó Huamán. La especialista planteó la necesidad de políticas que enfrenten la desigualdad, garanticen el derecho a la alimentación y fortalezcan la alimentación escolar, las ollas comunes, los comedores populares, la agricultura familiar, los mercados de abasto y los servicios de salud con enfoque nutricional.

Huamán remarcó que la seguridad alimentaria debe convertirse en una prioridad nacional con presupuesto asignado, metas claras y articulación entre los sectores de salud, agricultura, educación, desarrollo social, gobiernos locales y gobiernos regionales. “Es urgente que las políticas nacionales no se concentren únicamente en el crecimiento económico, sino también en cómo se distribuye la riqueza, quiénes se benefician de ella y quiénes siguen pagando las consecuencias de una profunda desigualdad”, sostuvo la especialista.

Perú: índice de hambre se posiciona en el peor por dos años consecutivos en los últimos 15 años
Ollas comunes, comedores populares y agricultura familiar son parte de las soluciones que especialistas proponen para garantizar el derecho a la alimentación en Perú.| Andina

Temas Relacionados

inseguridad alimentariacanasta básicapobreza en Perúnutriciónanemiaperu-noticias

Más Noticias

Tráfico en Lima llega al límite: caos sin horario colapsa la ciudad y provoca un Estado de Emergencia vial

La capital peruana figura entre las ciudades con mayor congestión del mundo: recorrer 10 kilómetros puede tomar más de 35 minutos y se pierden hasta 195 horas al año en embotellamientos

Tráfico en Lima llega al límite: caos sin horario colapsa la ciudad y provoca un Estado de Emergencia vial

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

Horacio Melgarejo, entrenador del ‘papá’ justificó su explosiva reacción en conferencia y cuestionó la actitud y preparación de algunos periodistas tras la victoria internacional

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

El ‘Breaking Bad’ del Callao: PNP detuvo a sujeto que aprendió a cocinar tusi por TikTok con una olla arrocera

Durante el operativo, los agentes encontraron ketamina de uso veterinario, pastillas de éxtasis, una balanza y otros insumos vinculados a la elaboración de drogas sintéticas

El ‘Breaking Bad’ del Callao: PNP detuvo a sujeto que aprendió a cocinar tusi por TikTok con una olla arrocera

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

La Universidad César Vallejo (UCV) fue escenario del V Coloquio “Balance de la primera vuelta electoral: camino a la segunda vuelta”

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”

Diana Alarcón, la expareja del integrante de ‘La Granja VIP’ rompió su silencio y se pronunció acerca de Thalía y su relacion con el exfutbolista

Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Keiko Fujimori critica al abogado de Piero Corvetto y pide realizar autoría internacional a la ONPE: “Me parece importante”

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

Canciller afirma que polémica por discurso de José María Balcázar en la CCL “está totalmente superado”

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”

Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Gian Marco emociona a sus compañeros del reality ‘A otro nivel’ al dar cátedra de canto con tema de Jon Secada

DEPORTES

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

Cienciano se ‘burló’ de Atlético Mineiro luego de ganarle en Cusco por la Copa Sudamericana 2026: “El fútbol de papá”

Adrián Ugarriza entra al radar de los equipos relevantes de Israel: “Pocas probabilidades” de continuar en Kiryat Shmona

Copa de la Liga peruana confirmada: equipos de primera y segunda división competirán por el torneo nacional

Thiago Kosloski afirma que Perú manejará un sistema uniforme en todas sus categorías y asegura que buscarán nacionalizar futbolistas