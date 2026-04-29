Feriado del 1 de mayo: Si hago teletrabajo, ¿también me toca el triple pago?

Trabajar un feriado te da un triple pago por la jornada, inclusive si labores en remoto o teletrabajo. - Crédito Andina

A unos días del viernes 1 de mayo, que se celebra el feriado del Día Internacional de los Trabajadores, miles de empleados públicos y privados esperan poder descansar y tomar el fin de semana largo para pasear, dar un viaje corto o solo estar en casa.

Pero, por otro lado, hay un grupo de trabajadores que, dada la naturaleza de sus actividades, deberán laborar ese día, con una jornada normal. Estos, sin embargo, recibirán un pago extra por su trabajo en ese feriado.

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Se trata de un pago triple por ese día: se paga el día trabajado con normalidad, se añade un pago equivalente a un día por trabajar en feriado y, finalmente, una sobretasa del 100% (otro monto equivalente a un día). Pero este pago debe darse inclusive cuando el trabajador realice sus actividades normales en teletrabajo o en trabajo remoto. Todo esto, siempre y cuando su empleador no le reconozca el descanso por el feriado en otra fecha posterior.

Se viene un feriado. Si no trabajas, cobras el día dentro de tu sueldo, pero si laboras, tendrás un pago triple. - Crédito Andina/Melina Mejía

Feriado paga triple si trabajas

Según resalta la Cámara de Comercio de Lima (CCL), “si el trabajador no labora el 1 de mayo, el empleador debe pagar la remuneración ordinaria del día, como si hubiera asistido normalmente a sus labores. Sin embargo, si el trabajador presta servicios durante el feriado, el pago dependerá de si recibe o no un descanso sustitutorio”.

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Es decir, cuando el trabajador labora el 1 de mayo y la empresa le otorga posteriormente un descanso sustitutorio, solo corresponde el pago de su remuneración mensual habitual, sin sobretasa ni pago adicional. Esto se debe a que el descanso compensatorio reemplaza el beneficio del feriado no gozado.

Esto aplicará inclusive si el trabajador hace teletrabajo ese día feriado. Ni bien el empleado tenga que ejercer actividades ese día libre, se le considerará como una jornada laboral.

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¿Trabajaste en feriado? Te toca un triple pago, que llegaría junto a tu sueldo de casa mes. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Lo que incluye el triple pago

En caso el trabajador labore el feriado y no se le otorgue otro día de descanso, tendrá derecho a percibir tres conceptos:

Pago por el feriado (ya incluido en su remuneración).

Pago por el día efectivamente trabajado.

Sobretasa del 100 % por laborar en día feriado.

“De esta manera, recibirá el equivalente a una triple remuneración diaria. Por ejemplo, si percibe S/100 diarios, deberá recibir S/ 300 por esa jornada: S/100 por el feriado incluido en el sueldo y S/200 adicionales por el trabajo realizado”, agrega la CCL.

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Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Los feriados en 2026

Perú cuenta con 16 feriados nacionales. Para el 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad.