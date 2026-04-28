¿Cuándo se cobra el triple pago de los feriados si trabajaste en Semana Santa?

¿Trabajaste en feriado? Te toca un triple pago, que llegaría junto a tu sueldo de casa mes. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Esta semana llega otro feriado nacional para todos los trabajadores en Perú, tanto del sector público como el privado, y es una fecha obligada a descansar y que no se recupera: el viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo.

En esta fecha clásica, los millones de trabajadores peruanos descansan, pero hay otro grupo al que, si lo hacen trabajar, deberán pagarle el triple por ese día laborado, si es que no le compensan con un día libre extra. Esto ocurre con todos los feriados.

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¿Pero cuándo se hace este pago triple? Como se recuerda, este abril empezó con dos feriados, del jueves 2 y el viernes 3, por Semana Santa. Anteriormente, ya la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha sugerido que las labores realizadas en estos días se pagan al final del mes en que fueron realizadas. Es decir, con el sueldo que se paga a más tardar este jueves 30 de abril, tendrá que venir el pago triple por cada feriado laborado.

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¿Cuándo se pagan los feriados laborados?

En comunicaciones anteriores, la misma Sunafil ha sugerido que el pago de un feriado laborado se hace a fin de mes. Para esto pone un ejemplo sencillo de entender sobre el triple pago.

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“Imaginemos que una jornada de trabajo equivale a S/50. Entonces le correspondería recibir una remuneración por el día feriado (la cual ya se encuentra incluida en la remuneración) una remuneración por el trabajo realizado (S/50), una sobretasa del 100% (S/50). A fin de mes el trabajador percibirá S/100 adicionales a su remuneración por haber laborado", aclaró en un feriado anterior en el 2025.

Es decir, si un trabajador ha laborado alguno de los días de Semana Santa, el pasado jueves 2 y viernes 3 de abril, recibirá el triple pago por el día trabajado (si trabajo los dos, recibirá seis veces el pago usual) y lo verá ya reflejado en su pago del mes; es decir, en el sueldo que se paga máximo el jueves 30 de abril.

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Si trabajaste en feriado, tu empleador debe darte descanso posterior o pagarte la jornada al triple. - Crédito Difusión

También si trabajas este feriado del viernes 1 de mayo, la jornada laborada se pagará con el monto del sueldo de ese mes, a fines de mayo.

¿Cómo se calcula el triple pago?

Como se sabe, el pago por trabajar un día feriado equivale, básicamente, a tres treintavos (3/30) de tu sueldo. Es decir, lo que te pagarían por trabajar tres días, te lo pagan en un solo día de feriado trabajado.

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Lo que debes hacer para hacer el cálculo exacto es tomar el monto de tu sueldo, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por 3. Si quieres saber cuánto extra tendrá al final del mes, por cada día feriado trabajado solo divide tu sueldo entre 30 y multiplícalo por 2.

Trabajadores no recibirán triple pago por laborar feriado si se les otorga un día de descanso compensatorio. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Así puedes ver casos exactos según el sueldo:

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Si ganas S/1.130 , el sueldo mínimo, al mes, por un día trabajado te calculan S/37,67; es decir, por un día feriado te pagarían aproximadamente S/75,34 más

Si ganas S/1.500 al mes, por un día de trabajo te calculan S/50; es decir, por un día feriado te pagarían S/100 más

Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/66,67; es decir, por un día feriado te pagarían S/133,33 más

Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/83,33; es decir, por un día feriado te pagarían S/166,67 más

Si ganas S/3.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/100; es decir, por un día feriado te pagarían S/200 más.